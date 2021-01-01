نظرًا لأن التصيد الاحتيالي على الأجهزة المحمولة عبر البريد الإلكتروني ورسائل SMS قد شكّلا أكثر التهديدات الإلكترونية شيوعًا في عام 2021، وفقًا للاستطلاع الذي أجرته IDC، US Enterprise Workspace Management and Security، في عام 2021، يجب على المؤسسات حماية جميع نقاط النهاية المحمولة التابعة لها وزيادة مستوى وضعها الأمني للامتثال من خلال بنية ثقة صفرية zero-trust architecture.
وتوفر الحلول الفعالة لإدارة الأجهزة المحمولة (MDM) قدرات متقدمة لمواكبة عالم الأجهزة المحمولة المتغير باستمرار. ويجب على قادة تكنولوجيا المعلومات والأمن إدارة أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) سواء الخاصة بالأعمال والشركات الصغيرة أو بالمؤسسات الكبرى.
ويعد IBM MaaS360 منتجًا يتسم بالشمولية لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) ويساعدك على إدارة الأجهزة المحمولة التي تستخدمها مؤسستك. فهو يوفر ما يلي:
وقد يبدو الحصول على الرؤية الكافية وأدوات إدارة نقاط النهاية في مجموعة واسعة من الأجهزة وأنظمة التشغيل أمرًا صعبًا ولكن يمكن معالجته عندما تتوفر الاستراتيجية والبرامج المناسبة لإدارة الأجهزة المحمولة.
تعرف على المزيد عن سوق وحلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM).
بفضل قابليته للتوسع scalability ونماذج بيانات التعلم الآلي، والنشر المرن القائم على الخدمة الذاتية self service، يعد برنامج IBM MaaS360 من الخيارات التي يسهل على الموظفين العمل معها في مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام وأنواع الشركات، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبرى. وتوفّر إمكانيات إدارة الأجهزة المحمولة وإدارة التنقل المؤسسي (EMM) القيد والمتابعة التفصيلية inventory وإمكانية الرؤية الأوضح للأجهزة والتطبيقات والمحتوى وبيانات الشركة وحمايتها من خلال ميزات التعبئة في حاويات containerization وميزات أمن الأجهزة، سواء مع الأجهزة المملوكة للشركة أو التي تعمل بسياسة "أحضر جهازك معك" (BYOD).
يمكنك إدارة مختلف أنواع الأجهزة وأنظمة التشغيل الأكثر شيوعًا، بما في ذلك Android وiOS وiPadOS وChrome OS وإنترنت الأشياء (IOT) والأجهزة المتينة، من خلال حل واحد لإدارة الأجهزة المحمولة (MDM). ويمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات تكوين أجهزة Apple وأجهزة Android واعتمادها وتسجيلها، وتنفيذ إجراءات إدارة التطبيقات وإجراءات إدارة التصحيح، وكل ذلك بشكل سريع. ويحظى مسؤولو تكنولوجيا المعلومات بالمساعدة هنا من خلال سياسات الأمان والتنبيهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي.
يمكنك الاستفادة من سهولة تسجيل الأجهزة عير الأثير (OTA) من أجل تنفيذ إجراءاتك الإدارية عن بعد، مثل استكشاف الأخطاء وإصلاحها. وباستخدام Apple Business Manager، يمكنك تبسيط عملية تسجيل وإعداد الأجهزة مثل أجهزة Apple، بما في ذلك iPhone وiPad. كما يمكنك استخدام طريقة التسجيل بدون لمس لنظام تشغيل Android لتقديم تجربة إعداد أجهزة غنية على المستوى الأمني للموظفين. وكل ذلك من خلال وحدة التحكم الخاصة بـ MaaS360.
إن سياسة "أحضر جهازك المحمول معك" (BYOD) هي سياسة مؤسسية، الهدف منها تمكين الموظفين من استخدام أجهزتهم الشخصية (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء) للوصول إلى البيانات الخاصة بالمؤسسة من أي مكان. فبداية من الحاويات الأصلية وحتى ميزات المطورين، يدعم IBM MaaS360 جميع أنواع أنظمة سياسة "أحضر جهازك معك" (BYOD)، ونشرها والتحكم فيها عن بُعد من أجل تحقيق إدارة مثمرة لتكنولوجيا المعلومات.
تساعد إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) من IBM MaaS360 مديري تكنولوجيا المعلومات على تبني استخدام نهج إداري حديث يتيح تجربة رقمية أفضل للموظفين وتوفير قدرات أمنية متقدمة في الوقت الفعلي. ويدير MaaS360 بشكل أساسي كل أنواع الأجهزة وحالات الاستخدام المتنوعة في المجالات المختلفة، وعلى نحو يحمي بيانات المؤسسة من خلال أمن نقطة النهاية المدمج الذي يمنع التهديدات الإلكترونية.
وفضلاً عن الأدوات القياسية لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)، يجمع IBM MaaS360 بين الأمان وإدارة نقاط النهاية في وحدة تحكم واحدة مزودة برؤى للمخاطر قابلة للتنفيذ ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبرنامج أصلي لاكتشاف البرامج الضارة، والدفاع ضد ما يهدد الأجهزة المحمولة والذي يستجيب للهجمات الإلكترونية على مستوى الشبكة والمستخدم والأجهزة والتطبيقات والبيانات قبل حدوثها. وبذلك يحصل المدراء التنفيذيون للمعلومات (CIO) والمدراء التنفيذيون لأمن المعلومات (CISO) على أمن الأجهزة المحمولة الذي يناسب استراتيجية مؤسساتهم.
من خلال العروض المختارة بعناية والتعاقدات المخصصة، تم تصميم IBM Mobility Success Services Security Expert Labs لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من استثمارك في IBM MaaS360 خلال كل خطوة من خطوات دورة حياة إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM).