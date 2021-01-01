نظرًا لأن التصيد الاحتيالي على الأجهزة المحمولة عبر البريد الإلكتروني ورسائل SMS قد شكّلا أكثر التهديدات الإلكترونية شيوعًا في عام 2021، وفقًا للاستطلاع الذي أجرته IDC، US Enterprise Workspace Management and Security، في عام 2021، يجب على المؤسسات حماية جميع نقاط النهاية المحمولة التابعة لها وزيادة مستوى وضعها الأمني للامتثال من خلال بنية ثقة صفرية zero-trust architecture.

وتوفر الحلول الفعالة لإدارة الأجهزة المحمولة (MDM) قدرات متقدمة لمواكبة عالم الأجهزة المحمولة المتغير باستمرار. ويجب على قادة تكنولوجيا المعلومات والأمن إدارة أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) سواء الخاصة بالأعمال والشركات الصغيرة أو بالمؤسسات الكبرى.

ويعد IBM MaaS360 منتجًا يتسم بالشمولية لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) ويساعدك على إدارة الأجهزة المحمولة التي تستخدمها مؤسستك. فهو يوفر ما يلي:

إدارة iOS وAndroid وiPadOS

أمن الأجهزة المحمولة

الهوية كخدمة (IDaaS)

المصادقة متعددة العوامل (MFA)

الذكاء الاصطناعي (AI) والتحليلات الفورية في الزمن الفعلي لجودة البيانات

كما تتوفر ميزات التحكم عن بعد وإدارة التطبيقات ودمجها مع التطبيقات التابعة لجهات خارجية

وقد يبدو الحصول على الرؤية الكافية وأدوات إدارة نقاط النهاية في مجموعة واسعة من الأجهزة وأنظمة التشغيل أمرًا صعبًا ولكن يمكن معالجته عندما تتوفر الاستراتيجية والبرامج المناسبة لإدارة الأجهزة المحمولة.