ما المقصود بإدارة المخاطر؟

تُعَد إدارة المخاطر عنصرًا أساسيًا في أي استراتيجية أعمال. فهي تساعد الشركات والأفراد على الحماية من النفقات المالية وأوجه القصور والضرر الذي يلحق بالسمعة والخسائر المحتملة الأخرى.

تعود الأسباب الأساسية للمخاطر إلى عوامل داخلية (مثل الخطأ البشري أو فشل الأنظمة) وأخرى خارجية (مثل الأزمات العالمية أو تغيُّر المناخ أو التقدُّم التكنولوجي). عندما تحدث أحداث غير متوقعة، يتعيّن على المؤسسات تحمُّل العواقب.

قد تكون المخاطر المحتملة طفيفة، مثل الزيادة المؤقتة في التكلفة. ومع ذلك، قد تكون هذه الأحداث كارثية وتؤدي إلى تبعات جسيمة، منها الأعباء المالية الكبيرة، وفقدان السمعة، أو حتى إغلاق النشاط التجاري.

ومن خلال اعتماد نهج شامل واستباقي لإدارة المخاطر، يمكن للشركات حماية نفسها والاستجابة عند ظهور التهديدات.

في جوهرها، لا تقتصر إدارة المخاطر على منع النتائج السلبية فحسب، بل تشمل أيضًا تمكين النتائج الإيجابية لدعم النجاح الشامل والاستدامة للأعمال.