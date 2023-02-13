الصفحة الرئيسية الأمان منصة IBM Security®‎
حلول للأمن الإلكتروني المستند إلى الذكاء الاصطناعي تتطور وفقًا لعملك
مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024
رسم توضيحي يعرض عملية الكشف عن تهديد وتخفيف الخطر الأمني

تأمين الذكاء الاصطناعي التوليدي: محل الاهتمام الآن

يتم تأمين 24% فقط من مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي. تعرَّف على المزيد عن أهم التحديات فيما يتعلق بمبادرات تأمين الذكاء الاصطناعي. 

 تنزيل التقرير
أمن يتطور وفقًا لعملك
نحن ندمج الأمن في جميع الأنحاء لكي يزدهر عملك في أي مكان

تتعاون شركة ®IBM Security معك لمساعدتك على حماية عملك بتوفير مجموعة متطورة ومتكاملة تضم حلول الأمن الإلكتروني للمؤسسة وخدماته المدمجة بالذكاء الاصطناعي. ويستخدم نهجنا الحديث لاستراتيجية الأمن مبادئ الثقة الصفرية لمساعدتك على فتح أبواب النجاح في خضم عدم اليقين والتهديدات الإلكترونية.

إن مواءمة استراتيجية الأمن مع عملك، ودمج الحلول المصمّمة لحماية المستخدمين الرقميين والأصول، والبيانات الحساسة، ونقاط النهاية وإنترنت الأشياء (IOT) ونشر التقنية للتحصين من التهديدات الأمنية المتزايدة يساعدك على إدارة المخاطر ومواطن الضعف والتحكم فيها لدعم بيئات السحابة الهجينة الحالية.

استفِد من أحدث حلول الأمن الإلكتروني ووظائفه في التقنيات السحابية أو السحابة الهجينة لتعزيز إدارة الوصول وأمن الشبكة وأمن نقطة النهاية على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب وأجهزة الكمبيوتر المحمول وإنترنت الأشياء (IOT) والشبكة والبنية التحتية.

سواء كنت بحاجة إلى حل اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR)، أو الكشف والاستجابة السريعة (XDR)، أو المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM)، أو التنسيق الأمني والأتمتة والاستجابة (SOAR)، أو أمن البيانات، أو حماية نقاط النهاية، أو إدارة نقاط النهاية الموحّدة أو حل إدارة الهوية والوصول (IAM)، فخبراؤنا على استعداد للتعاون معك لتصل إلى وضع أمنى عالي المستوى.

 

 
®IBM Concert

يمكنك تبسيط إدارة تطبيقاتك وعملياتك التقنية وتحسينها باستخدام رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.
دراسة لمعهد قيمة الأعمال (IBV)

دليل شاغلي منصب CEO: الذكاء الاصطناعي التوليدي يزيد المخاطر ويعزز المرونة في آن واحد
اشترِك للاطلاع على مستجدات الأمن

الحلول

طوّر برنامجك الأمني بشكل غير مسبوق بفضل الحلول المقدمة من أكبر موفري خدمات الأمن المؤسسي.

 

استباق التهديدات في بيئتك والاستجابة بشكل أسرع لها تربط شركة IBM التقنيات الرائدة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها بخدمات الأمن الإلكتروني بهدف تقليل أزمنة الاستجابة وتعزيز الثقة، كي تتمكن فِرق الأمان في مؤسستك من الانتقال من دور التعامل مع التهديدات إلى توقعها. تفوَّق على الخصوم واحصل على رؤية كاملة استعلامات التهديدات بشأن الأساليب والإجراءات التي يمكنك اتخاذها
حماية هويات المستهلكين والقوى العاملة على نطاق واسع وبسرعة يساعدك حل IBM Security Verify على حماية الوصول إلى الشبكة والهويات السحابية المتعددة من خلال المصادقة القائمة على المخاطر في الوقت الفعلي. يمكنك بناء نسيج هوية فعّال باستخدام أدواتك الحالية للتخلص من صوامع الهوية وتوسيع نطاق آليات المصادقة الحديثة لتشمل التطبيقات التقليدية. حماية الهويات والوصول إلى الشبكة إدارة القوى العاملة المتنقلة وحمايتها
احمِ بياناتك من خلال الاكتشاف والتصنيف والتشفير تساعد منتجات IBM Security Guardium في الكشف عن البيانات الحساسة وتشفيرها ومراقبتها وحمايتها على مستوى البيئات السحابية الهجينة، ما يوفر الرؤية وحماية البيانات خلال نقلها عبر التقنيات السحابية وقواعد البيانات والتطبيقات. تحسين أمن البيانات في تقنيات السحابة المتعددة وأتمتته تعرَّف على الأثر الاقتصادي الكلي لأداة Guardium Data Protection

أحدث العروض التوضيحية للمنتجات

®IBM Security® MaaS360 إدارة الأجهزة والمستخدمين والبيانات وحمايتهم تجد الشركات الحديثة التي تعمل بنظام القوى العاملة عن بُعد صعوبة في إدارة أجهزتها الموزَّعة وحمايتها. وهنا يأتي دور MaaS360 في إدارة هذه الأجهزة ومراقبتها بحثًا عن الأنشطة الضارة ونشر الإجراءات الأمنية. اكتشِف كيف يمكنك دمج الأمن والإنتاجية باستخدام MaaS360. استكشِف MaaS360 اطلب عرضًا توضيحيًا مباشرًا ومجانيًا
منصة IBM Security® Guardium® Insights مصمَّم للمتخصصين في أمن البيانات يمكن أن يساعد Guardium Insights المستخدمين على الالتزام باللوائح التنظيمية لامتثال البيانات مع تقليل وقت الإعداد للتدقيق، وذلك بفضل توفُّر أفضل الميزات في فئتها مثل الامتثال والتدقيق وإعداد التقارير والمراقبة في زمن شبه حقيقي بشكل مؤتمت. ويمكن أن يعمل Guardium Insights على استكمال وتعزيز نشر IBM Security Guardium Data Protection الحالي أو تثبيته بشكل مستقل للمساعدة في حماية بيانات العملاء والمعلومات الحساسة، وحل تحديات امتثال البيانات ومراقبة نشاط البيانات في التقنيات السحابية. استكشِف Guardium اطلب عرضًا توضيحيًا مباشرًا ومجانيًا
IBM Security® Verify تمكين حلول إدارة الهوية والوصول الذكية يوفر حل IBM Security Verify النموذجي المحدّث سياقًا عميقًا ومدعومًا بالذكاء الاصطناعي لكلٍّ من إدارة الهوية والوصول (IAM) للقوى العاملة والمستهلك. ويمكنك حماية المستخدمين والتطبيقات داخل المؤسسة وخارجها، من خلال نهج البرمجيات كخدمة (SaaS) في تقنيات السحابة الأصلية الذي يتطلب مجهودًا بسيطًا والذي يستفيد من التقنيات السحابية. استكشِف Verify اطلب عرضًا توضيحيًا مباشرًا ومجانيًا
®IBM Security® Trusteer تحديد الهوية وبناء الثقة لقد تحولت نقاط قلق العملاء من التركيز على الاحتيال إلى وجوب تحقيق التوازن بين تقديم تجربة سلسة للمستخدم والتأكد من أمان هذه التفاعلات الرقمية في الوقت ذاته. يساعد IBM Security Trusteer على إرساء ثقة الهوية بسلاسة في رحلة العميل عبر القنوات المتعددة. يوفر Trusteer نهجًا شاملاً لتحديد العملاء الجُدد والحاليين من دون التأثير سلبًا على تجربة المستخدم وذلك من خلال الاستعلامات السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي المشمول ببراءة اختراع. استكشِف Trusteer
الدعم الذي نقدمه

تتبع IBM Security نهجًا متمايزًا يتطور وفقًا لعملك. قارِن بين الخيارات للبدء في استخدام منتجات IBM Security وحلولها، بما في ذلك الإصدارات التجريبية المجانية والخدمات والشركاء.

 الخدمة الذاتية

ابدأ في مراقبة بيئة مؤسستك بحثًا عن التهديدات الضارة من خلال إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا من موجز الحماية من التهديدات المتقدمة. يمكنك الوصول إلى استعلامات تهديدات قابلة للتنفيذ ومقروءة آليًا تتكامل مباشرة مع أدوات الأمن.

 ابدأ تجربتك المجانية الخدمات

تعمل السلسلة الاستشارية IBM Consulting بصفتها شريكًا موثوقًا، حيث تقدم الاستشارات وخدمات الأمن المُدارة والتكامل، بالإضافة إلى قدرات هجومية ودفاعية لمساعدتك في إنشاء برامج أمنية قابلة للمواءمة ومصمَّمة خصوصًا لتلبي احتياجاتك.

 الشركاء

استكشِف شبكة شركائنا واسعة النطاق واحصل على المساعدة من أحد شركاء الأعمال في شركة IBM المتخصصين في الأمن والأمن المُدار في جميع أنحاء العالم.

 حدِّد موعدًا للتعرف على موجز الحل

المشهد الحالي في IBM Security

دليل شاغلي منصب CISO للتغلب على التحديات الماثلة في المشهد الأمني المتغير والاستفادة من مرونة الذكاء الاصطناعي التوليدي. اقرأ الدليل
صنفت شركة IDC شركة IBM كإحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها

اكتشف سبب تصنيف شركة IBM ضمن الشركات الرائدة في هذا المجال ضمن التقرير المعنون IDC MarketScape: تقييم المورّدين في مجالي الكشف والاستجابة المُدارين عالميًا لعام 2024.
تعزيز أمن البيانات والامتثال في عصر توفير أي شيء كخدمة (XaaS)

نحن نؤمن بالأهمية البالغة لحماية أمن البيانات في تحقيق النجاح نظرًا للنمو السريع في نماذج استخدام أي شيء كخدمة (XaaS) ودمج الذكاء الاصطناعي والبيانات في بداية أي خطة عمل.
تبسيط إدارة الهوية والوصول (IAM) من خلال التنسيق

اكتشِف مزايا تنسيق الهوية وكيف توفر تجارب مستخدم متسقة وسلسة، كما تحسّن من وضع المخاطرة فيما يتعلق بالهوية، وتساعد على تفادي الاحتكار لمنتج معين.
الخدمات IBM Security X-Force
تمكّن من إجراء هجمات اختبارية مستندة إلى أساليب المتسللين، ودفاع يعتمد على الأبحاث، وحماية تعتمد على الذكاء.
استكشِف خدمات منصة X-Force خدمات استراتيجية أمن التقنيات السحابية
تواصَل مع المستشارين الموثوقين لتسترشد بخبراتهم في مبادرات أمن التقنيات السحابية باستخدام نهج متكامل.
استكشِف خدمات أمن التقنيات السحابية خدمات الأمن
يمكنك إحداث تطور غير مسبوق في عملك من خلال الاستعانة بشركة عالمية رائدة في مجال استشارات الأمن الإلكتروني وخدمات الأمن السحابي والمُدار.
استكشِف كل خدمات الأمن
قصص العملاء
شركة MLSE

أدخلت الشركة الكندية الرائدة MLSE خدمات IBM Security Services في مجال الرياضة؛ وذلك لتقديم حل قوي لمراقبة الأمن المُدار بواسطة IBM QRadar SIEM.
Atos SE

تطلق شركة Atos SE، وهي أحد شركاء أعمال IBM، خدمة جديدة لمركز العمليات الأمنية (SOC) في الصين باستخدام IBM Security QRadar.
Yunda Express

تُحقق شركة Yunda Express زمن استجابة أسرع بمقدار 6 مرّات للأحداث الأمنية بعد إنشاء بنية أمنية موحّدة مع IBM.
شركة Silverfern IT

تستخدم شركة Silverfern IT، وهي أحد شركاء أعمال IBM، تقنية IBM Security QRadar لإطلاق عرض جديد لخدمة مركز العمليات الأمنية (SOC).
الخطوات التالية

رتِّب للقاء مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد خبراء IBM لمناقشة خيارات الأمن الإلكتروني المتاحة.

تعرَّف على مشهد الأمن الإلكتروني وامنح الأولوية للمبادرات في ورشة عمل التأطير والاكتشاف من IBM Security.

 اطلب ورشة عمل مجانية مدتها 3 ساعات

اكتشف كيف تحمي مؤسستك من خلال حلول تحليل الاستعلامات، والحماية من الاحتيال في الوقت الفعلي، وحماية البيانات، وحلول أمن الأجهزة المحمولة في البيئات المحلية أو متعددة السحابة.

 استكشِف كل المنتجات الأمنية