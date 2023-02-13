تتعاون شركة ®IBM Security معك لمساعدتك على حماية عملك بتوفير مجموعة متطورة ومتكاملة تضم حلول الأمن الإلكتروني للمؤسسة وخدماته المدمجة بالذكاء الاصطناعي. ويستخدم نهجنا الحديث لاستراتيجية الأمن مبادئ الثقة الصفرية لمساعدتك على فتح أبواب النجاح في خضم عدم اليقين والتهديدات الإلكترونية.
إن مواءمة استراتيجية الأمن مع عملك، ودمج الحلول المصمّمة لحماية المستخدمين الرقميين والأصول، والبيانات الحساسة، ونقاط النهاية وإنترنت الأشياء (IOT) ونشر التقنية للتحصين من التهديدات الأمنية المتزايدة يساعدك على إدارة المخاطر ومواطن الضعف والتحكم فيها لدعم بيئات السحابة الهجينة الحالية.
استفِد من أحدث حلول الأمن الإلكتروني ووظائفه في التقنيات السحابية أو السحابة الهجينة لتعزيز إدارة الوصول وأمن الشبكة وأمن نقطة النهاية على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب وأجهزة الكمبيوتر المحمول وإنترنت الأشياء (IOT) والشبكة والبنية التحتية.
سواء كنت بحاجة إلى حل اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR)، أو الكشف والاستجابة السريعة (XDR)، أو المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM)، أو التنسيق الأمني والأتمتة والاستجابة (SOAR)، أو أمن البيانات، أو حماية نقاط النهاية، أو إدارة نقاط النهاية الموحّدة أو حل إدارة الهوية والوصول (IAM)، فخبراؤنا على استعداد للتعاون معك لتصل إلى وضع أمنى عالي المستوى.
يمكنك تبسيط إدارة تطبيقاتك وعملياتك التقنية وتحسينها باستخدام رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.
دليل شاغلي منصب CEO: الذكاء الاصطناعي التوليدي يزيد المخاطر ويعزز المرونة في آن واحد
طوّر برنامجك الأمني بشكل غير مسبوق بفضل الحلول المقدمة من أكبر موفري خدمات الأمن المؤسسي.
تتبع IBM Security نهجًا متمايزًا يتطور وفقًا لعملك. قارِن بين الخيارات للبدء في استخدام منتجات IBM Security وحلولها، بما في ذلك الإصدارات التجريبية المجانية والخدمات والشركاء.
ابدأ في مراقبة بيئة مؤسستك بحثًا عن التهديدات الضارة من خلال إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا من موجز الحماية من التهديدات المتقدمة. يمكنك الوصول إلى استعلامات تهديدات قابلة للتنفيذ ومقروءة آليًا تتكامل مباشرة مع أدوات الأمن.
تعمل السلسلة الاستشارية IBM Consulting بصفتها شريكًا موثوقًا، حيث تقدم الاستشارات وخدمات الأمن المُدارة والتكامل، بالإضافة إلى قدرات هجومية ودفاعية لمساعدتك في إنشاء برامج أمنية قابلة للمواءمة ومصمَّمة خصوصًا لتلبي احتياجاتك.
استكشِف شبكة شركائنا واسعة النطاق واحصل على المساعدة من أحد شركاء الأعمال في شركة IBM المتخصصين في الأمن والأمن المُدار في جميع أنحاء العالم.
اكتشف سبب تصنيف شركة IBM ضمن الشركات الرائدة في هذا المجال ضمن التقرير المعنون IDC MarketScape: تقييم المورّدين في مجالي الكشف والاستجابة المُدارين عالميًا لعام 2024.
نحن نؤمن بالأهمية البالغة لحماية أمن البيانات في تحقيق النجاح نظرًا للنمو السريع في نماذج استخدام أي شيء كخدمة (XaaS) ودمج الذكاء الاصطناعي والبيانات في بداية أي خطة عمل.
اكتشِف مزايا تنسيق الهوية وكيف توفر تجارب مستخدم متسقة وسلسة، كما تحسّن من وضع المخاطرة فيما يتعلق بالهوية، وتساعد على تفادي الاحتكار لمنتج معين.
أدخلت الشركة الكندية الرائدة MLSE خدمات IBM Security Services في مجال الرياضة؛ وذلك لتقديم حل قوي لمراقبة الأمن المُدار بواسطة IBM QRadar SIEM.
تطلق شركة Atos SE، وهي أحد شركاء أعمال IBM، خدمة جديدة لمركز العمليات الأمنية (SOC) في الصين باستخدام IBM Security QRadar.
تُحقق شركة Yunda Express زمن استجابة أسرع بمقدار 6 مرّات للأحداث الأمنية بعد إنشاء بنية أمنية موحّدة مع IBM.
تستخدم شركة Silverfern IT، وهي أحد شركاء أعمال IBM، تقنية IBM Security QRadar لإطلاق عرض جديد لخدمة مركز العمليات الأمنية (SOC).
رتِّب للقاء مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد خبراء IBM لمناقشة خيارات الأمن الإلكتروني المتاحة.
تعرَّف على مشهد الأمن الإلكتروني وامنح الأولوية للمبادرات في ورشة عمل التأطير والاكتشاف من IBM Security.
اكتشف كيف تحمي مؤسستك من خلال حلول تحليل الاستعلامات، والحماية من الاحتيال في الوقت الفعلي، وحماية البيانات، وحلول أمن الأجهزة المحمولة في البيئات المحلية أو متعددة السحابة.