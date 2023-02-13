تتعاون شركة ®IBM Security معك لمساعدتك على حماية عملك بتوفير مجموعة متطورة ومتكاملة تضم حلول الأمن الإلكتروني للمؤسسة وخدماته المدمجة بالذكاء الاصطناعي. ويستخدم نهجنا الحديث لاستراتيجية الأمن مبادئ الثقة الصفرية لمساعدتك على فتح أبواب النجاح في خضم عدم اليقين والتهديدات الإلكترونية.

إن مواءمة استراتيجية الأمن مع عملك، ودمج الحلول المصمّمة لحماية المستخدمين الرقميين والأصول، والبيانات الحساسة، ونقاط النهاية وإنترنت الأشياء (IOT) ونشر التقنية للتحصين من التهديدات الأمنية المتزايدة يساعدك على إدارة المخاطر ومواطن الضعف والتحكم فيها لدعم بيئات السحابة الهجينة الحالية.

استفِد من أحدث حلول الأمن الإلكتروني ووظائفه في التقنيات السحابية أو السحابة الهجينة لتعزيز إدارة الوصول وأمن الشبكة وأمن نقطة النهاية على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب وأجهزة الكمبيوتر المحمول وإنترنت الأشياء (IOT) والشبكة والبنية التحتية.

سواء كنت بحاجة إلى حل اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR)، أو الكشف والاستجابة السريعة (XDR)، أو المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM)، أو التنسيق الأمني والأتمتة والاستجابة (SOAR)، أو أمن البيانات، أو حماية نقاط النهاية، أو إدارة نقاط النهاية الموحّدة أو حل إدارة الهوية والوصول (IAM)، فخبراؤنا على استعداد للتعاون معك لتصل إلى وضع أمنى عالي المستوى.