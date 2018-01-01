يواجه عملك تحديات معقدة تتعلق بالجرائم المالية والاحتيال والمخاطر التشغيلية. نحن نساعد العملاء على تطوير إستراتيجيات ناجحة لإدارة المخاطر، حيث نجمع بين تقنية IBM وخبرة IBM Promontory التنظيمية العريقة. تتيح مهام سير العمل الذكية القابلة للتوسع إمكانية تقييم المخاطر والامتثال التنظيمي ومنع الاحتيال، ما يساعد العملاء على تحقيق الأولويات ودفع عجلة النمو.
وفقًا لتقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024، صنفت IBM كشركة رائدة في مجال الاستعانة بمصادر خارجية في عمليات أعمال الشؤون المالية والمحاسبية
عزز فعالية برنامج الامتثال في مؤسستك من خلال نماذج تشغيلية مبسّطة وتحسين العمليات وإعادة تصميمها والأتمتة ومهام سير العمل الذكية.
احصل على حلول عملية ومبتكرة لإستراتيجية الأعمال وإدارة المخاطر وتحديات الامتثال ترتكز على أعلى مستويات الخبرة التنظيمية والمختصة.
تحديد المخاطر وتقييمها، والتخطيط للاستجابة للحوادث، والتعامل مع اللوائح التنظيمية المتغيرة بسرعة وكفاءة، وتعزيز جهود التحول المؤسسي.
تمتع بالثقة في قدرتك على تحقيق أهداف عملك في عالم محفوف بالمخاطر الديناميكية.
تحسين أداء الأعمال وإدارة ارتباطاتك مع الموردين بكفاءة.
تحسين إدارة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والامتثال في مؤسستك.
العمل عند نقطة تلاقي الإستراتيجية وإدارة المخاطر والتقنية والتنظيم.
تزويد المؤسسات بالقدرات الرئيسية عن طريق الأفراد والعمليات والتقنيات.
التنبؤ بالتهديدات الحديثة ومنعها والاستجابة لها.
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