يواجه عملك تحديات معقدة تتعلق بالجرائم المالية والاحتيال والمخاطر التشغيلية. نحن نساعد العملاء على تطوير إستراتيجيات ناجحة لإدارة المخاطر، حيث نجمع بين تقنية IBM وخبرة IBM Promontory التنظيمية العريقة. تتيح مهام سير العمل الذكية القابلة للتوسع إمكانية تقييم المخاطر والامتثال التنظيمي ومنع الاحتيال، ما يساعد العملاء على تحقيق الأولويات ودفع عجلة النمو.