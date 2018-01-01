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الحد من المخاطر وتعزيز الكفاءة: إستراتيجيات التكيّف مع تغيرات السوق واللوائح التنظيمية والعمليات المرهقة
بناء إستراتيجية ناجحة للحد من المخاطر
ثلاثة متسلقين يقفون على قمة جبل مغطاة بالثلوج
تحويل نهج إدارة المخاطر في مؤسستك

يواجه عملك تحديات معقدة تتعلق بالجرائم المالية والاحتيال والمخاطر التشغيلية. نحن نساعد العملاء على تطوير إستراتيجيات ناجحة لإدارة المخاطر، حيث نجمع بين تقنية IBM وخبرة IBM Promontory التنظيمية العريقة. تتيح مهام سير العمل الذكية القابلة للتوسع إمكانية تقييم المخاطر والامتثال التنظيمي ومنع الاحتيال، ما يساعد العملاء على تحقيق الأولويات ودفع عجلة النمو.
صنفت IBM Consulting كواحدة من "أفضل شركات الاستشارات الإدارية في العالم لعام 2024"

وفقًا لتقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024، صنفت IBM كشركة رائدة في مجال الاستعانة بمصادر خارجية في عمليات أعمال الشؤون المالية والمحاسبية
المزايا
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تحسين الامتثال

عزز فعالية برنامج الامتثال في مؤسستك من خلال نماذج تشغيلية مبسّطة وتحسين العمليات وإعادة تصميمها والأتمتة ومهام سير العمل الذكية.
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حل المشاكل المعقدة

احصل على حلول عملية ومبتكرة لإستراتيجية الأعمال وإدارة المخاطر وتحديات الامتثال ترتكز على أعلى مستويات الخبرة التنظيمية والمختصة.
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إدارة التغيير

تحديد المخاطر وتقييمها، والتخطيط للاستجابة للحوادث، والتعامل مع اللوائح التنظيمية المتغيرة بسرعة وكفاءة، وتعزيز جهود التحول المؤسسي.
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
الموارد ما المقصود بإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي؟ مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024 عندما يتعلق الأمر بالأمن الإلكتروني، حارب بلا هوادة تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024
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 استكشف خدمات إدارة التهديدات الإلكترونية من IBM

التنبؤ بالتهديدات الحديثة ومنعها والاستجابة لها.

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