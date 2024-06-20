في السنوات الأخيرة، ارتفع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات. تُشير تقارير McKinsey (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) إلى أن 72% من المؤسسات تستخدم الآن نوعًا من الذكاء الاصطناعي، بزيادة قدرها 17% عن عام 2023.

بينما تسعى المؤسسات للاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي -مثل الابتكار والكفاءة وزيادة الإنتاجية- إلا أنها لا تتعامل دائمًا مع المخاطر المحتملة، مثل مخاوف الخصوصية والتهديدات الأمنية والقضايا الأخلاقية والقانونية.

ويدرك القادة جيدًا هذا التحدي. أظهرت دراسة حديثة أجراها معهد IBM Institute for Business Value (اختصارًا IBM IBV) (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) إلى أن 96% من القادة يعتقدون أن تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي يزيد من احتمالية حدوث خرق أمني. وفي الوقت نفسه، وجد معهد IBM IBV أيضًا أن 24% فقط من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية مؤمَّنة.

يمكن أن تساعد إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي على سد هذه الفجوة وتمكين المؤسسات من الاستفادة من الإمكانات الكاملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي دون المساس بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي أو أمنه.