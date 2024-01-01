الصفحة الرئيسية الخدمات إدارة التهديدات خدمات إدارة التهديدات الإلكترونية من IBM
التنبؤ بالتهديدات الحديثة ومنعها والاستجابة لها لزيادة مرونة الأعمال
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رسم توضيحي لمبنى شاهق محاط بتهديدات محتملة تمثلها علامات تعجب حمراء

تحتاج مؤسستك إلى حماية الأصول الهامة وإدارة دورة حياة التهديدات الكاملة—من الدفاع الاستباقي إلى الكشف والاستجابة. يمكن أن يساعدك حل إدارة التهديدات الإلكترونية الموحد الذكي والمتكامل في الحفاظ على قوة الدفاعات واكتشاف التهديدات المتقدمة والاستجابة بسرعة وبدقة والتعافي من الاضطرابات.

تتألف خدمات إدارة التهديدات الإلكترونية من فريق النخبة من المخترقين والباحثين والمحللين والمستجيبين للحوادث في إطار خدمات IBM X-Force، بالإضافة إلى خدمات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها التي تشمل فريقنا العالمي من المحللين الأمنيين الذين يوفرون المراقبة والتحليل والاستجابة للتنبيهات الأمنية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من جميع التقنيات ذات الصلة عبر البيئات السحابية الهجينة لعملائنا.

يتم تقديم هذه الخدمات عبر منصة الخدمات الأمنية المتطورة من IBM، وهي منصة X-Force Protection، التي تطبق طبقات متعددة من الذكاء الاصطناعي واستعلامات التهديدات السياقية من شبكة أمن IBM العالمية الواسعة—مما يساعد على أتمتة استبعاد التهديدات غير الهامة مع الاستجابة السريعة للتهديدات الأكثر أهمية.

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تم اختيار IBM MDR كرائدة في السوق

صنفت شركة IBM كشركة رائدة لخدمات الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) من قِبل KuppingerCole.

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إدارة التهديدات
استمتع بتجربة يوم في حياة المدير التنفيذي لأمن المعلومات (CISO) في مجال الأمن الإلكتروني، كل يوم جديد يجلب معه تحديات غير متوقعة. بصفتي مدير تنفيذي لأمن المعلومات، فهذا جزء من الوظيفة. حاول قدر الإمكان القيام بأعمال ذات قيمة أعلى وقضاء بعض الوقت مع أحبائك، فقد يحدث هجوم دون سابق إنذار، مما يعرض مؤسستك لاختراق أمن البيانات. استمتع بتجربة يوم في حياة المدير التنفيذي لأمن المعلومات (CISO) والتحديات التي يواجهونها في حماية مؤسستهم من الهجمات الإلكترونية. تعرّف على رحلة المدير التنفيذي لأمن المعلومات (CISO)
الميزات
تأمين البنية التحتية والتطبيقات  

تحقيق إدارة التهديدات الشاملة لنواقل التهديدات المتزايدة عبر التكنولوجيا التشغيلية (OT) وإنترنت الأشياء (IoT) وإنترنت الأشياء الطبي (IoMT).

 الأمن الاستباقي لمواجهة التهديدات قبل وقوعها

التزم بالأمن الاستباقي لتوقع التهديدات والاستجابة لها بذكاء من خلال الخبرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

 

 تقليل التعرض للمخاطر  

قم بإجراء الاختبارات الروتينية وتحديد أولويات جهود معالجة الثغرات الأمنية بدعم من رؤى الخبراء والذكاء الاصطناعي.

 

 
القدرات خدمات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها

ركز على التهديدات المهمة من خلال الوقاية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، والكشف المدعوم بالذكاء الاصطناعي والاستجابة السريعة.

 تعرّف على خدمات IBM TDR خدمات الاستجابة للحوادث (IR) 

ساعد مؤسستك على تحسين برنامج الاستجابة للحوادث (IR) وتقليل تأثير الاختراق.

 تعرّف على المزيد عن X-Force IR خدمات استعلامات التهديدات  

خبراء استعلامات الأمن العالميون مع تحليل رائد في الصناعة لمساعدتك في تحديد أحدث التهديدات وتوقعها.

 تعرّف على المزيد حول X-Force Threat Intelligence خدمات إدارة الثغرات الأمنية

اعتماد برنامج لإدارة الثغرات الأمنية يحدد ويحدد الأولويات ويدير معالجة العيوب التي يمكن أن تكشف عن أصولك الأكثر أهمية.

 تعرّف على إدارة الثغرات الأمنية في X-Force Red خدمات محاكاة الخصم 

محاكاة الهجمات لاختبار وقياس وتحسين الكشف والاستجابة للهجمات.

 تعرّف على X-Force Red Adversary Simulation خدمات اختبار الاختراق  

اختبار الاختراق لتطبيقاتك وشبكاتك وأجهزتك وموظفيك للكشف عن الثغرات الأمنية التي تعرض أهم أصولك للهجمات وإصلاحها.

 تعرّف على X-Force Penetration Testing
تعرّف على التهديدات الجديدة لعام 2024 مع X-Force
بفضل الرؤى الواردة في تقرير مؤشر استعلامات التهديدات لعام 2024، يمكن لفريقنا مساعدتك في حماية أعمالك من التهديدات الإلكترونية. نحن نقدم إحاطات إعلامية من خلال فريقنا من محللي الاستخبارات (المعلومات الاستراتيجية) المتخصصين لتزويدك برؤى مفصلة حول مؤسستك. حدد موعدًا للحصول على إحاطة مجانية مع أحد الخبراء اقرأ التقرير
توفر IBM Security قاعدة صلبة حيث يكون لدينا رؤية وشفافية بنسبة 100%، مما يساعدنا على حل التهديدات في إطار زمني قصير جدًا Klaus Glatz رئيس قسم الخدمات الرقمية Andritz
الشراكات الاستراتيجية خدمات Amazon Web Services

تدمج خدمات إدارة التهديدات الإلكترونية من IBM البيانات والتحليلات من منصة Amazon Security Lake بسلاسة، مما يتيح دمج البيانات من مصادر متنوعة في بحيرة بيانات مخصصة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها عبر السحابة الهجينة.

 استكشف قدرات AWS لدينا Palo Alto Networks

تساعد IBM وPalo Alto Networks المؤسسات في البقاء على اطلاع دائمًا بأحدث ابتكارات الأمن المتكامل التي يمكنها اكتشاف الهجمات وإيقافها.

 استكشف علاقتنا مع Palo Alto Networks
دراسات حالة
التهديدات الإلكترونية الجديدة تتطلب أساليب جديدة في شركة Doosan

انتقلت Doosan Digital Innovation (DDI) إلى وضع أمني أكثر استباقية ووعيًا عالميًا بفضل مساعدة خدمات إدارة التهديدات الإلكترونية من IBM.

 الحد من المخاطر في Unisys

تستخدم Unisys خدمات اختبار الاختراق التي يقدمها فريق X-Force Red للمساعدة في الحد من مخاطر الاختراق والبقاء متقدمة على المهاجمين.

Insight®

أحدث أبحاث X-Force مجمعة في مكان واحد تضم أحدث المدونات الجديدة كل أسبوع.
مشهد التهديدات السحابية لعام 2024

احصل على المعارف الرئيسية والإستراتيجيات العملية لتأمين السحابة لديك باستخدام أحدث استعلامات التهديدات.
مؤشر استعلامات التهديدات لعام 2024

تعرّف على الطريقة التي يتبعها المهاجمون لتنفيذ الهجمات، وكيفية حماية مؤسستك بشكل استباقي.
الدليل النهائي لبرامج الفدية الضارة لعام 2023

اكتشف أحدث التوجهات والأبحاث المتعلقة ببرامج الفدية الضارة.
الموارد ملخص حل IBM X-Force

فهم أعمق للقدرات التي يقدمها X-Force لحماية منظمك من الهجمات الإلكترونية.

 خدمات IBM لاكتشاف التهديدات والاستجابة لها

الحد من المخاطر الإلكترونية وخفض تكاليف الحوادث بنسبة 65% مع حل شامل ومتكامل للتهديدات قابل للتكيف مع مختلف الموردين.

 مواقع مراكز العمليات الأمنية (SOC)

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