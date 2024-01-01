تأمين الأنظمة التي تحافظ على سير عملنا
تبرز أهمية أمن التقنيات التشغيلية (OT) في عالم اليوم الذي يزداد ترابطًا وأتمتةً. نظرًا إلى أن أنظمة التحكم الصناعية (ICS) وأنظمة OT الأخرى أصبحت أكثر تشابكًا مع شبكات الشركات والإنترنت، فإن اتصالها يكشف عن الثغرات الأمنية التي يمكن استغلالها بواسطة التهديدات الإلكترونية. إن العواقب المحتملة لمثل هذه الهجمات الإلكترونية ليست مالية فحسب، بل يمكن أن تعطل أيضًا البنية التحتية المهمة وحتى يمكن أن تسبب إصابات أو وفيات.
في عام 2023، تعرضت نسبة مذهلة تبلغ 70% من المجموعات الصناعية (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) لهجوم إلكتروني، ما يؤكد الحاجة إلى حلول قوية للأمن الإلكتروني. ومع وصول متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات لهذه المجموعات إلى 4,77 ملايين دولار أمريكي، من الواضح أنه يجب على الشركات إعطاء الأولوية لأمن OT لحماية عملياتها وأرباحها النهائية، والتخفيف من المخاطر الأمنية.
تُعد شركة IBM شركة رائدة في سوق أمن التقنيات التشغيلية، حيث تقدم خدمات أمنية شاملة متعلقة بأمن التقنيات التشغيلية. يتفهم فريق الخبراء لدينا الاحتياجات الفريدة لبيئات التقنيات التشغيلية ويمكنه تقديم حلول مخصصة لمواجهة هذه التحديات. نحن نتعاون مع شركات تقنية رائدة مثل Claroty وNozomi Networks وPalo Alto وTDi Technologies وMicrosoft لتقديم أفضل الحلول الأمنية في فئتها.
تغطي خدماتنا كل شيء بدءًا من اكتشاف التهديدات وتقديم المعلومات الاستخبارية وصولاً إلى الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر. كما نساعد الشركات على تأمين شبكاتها الخاصة بالتقنيات التشغيلية وإدارة سطح الهجوم والحفاظ على وضع أمني قوي. بالإضافة إلى ذلك، نوفر المراقبة في الوقت الفعلي، وتجزئة الشبكة، وحماية نقطة النهاية، والتحكم في الوصول عن بُعد لتعزيز الأمن.
نحن نتفهم أيضًا أهمية إدارة دورة الحياة في الحفاظ على أمن OT. من خلال تحديث الأنظمة وتصحيحها بانتظام، يمكننا مساعدة الشركات على البقاء في صدارة التهديدات الناشئة. علاوة على ذلك، تضمن خدماتنا لاكتشاف الأصل أن جميع أجهزة OT محمية ومحصّنة.
يساعد نهجنا الاستباقي لأمن التقنيات التشغيلية الشركات على تخفيف المخاطر الإلكترونية وحماية تقنياتها التشغيلية. وبفضل خدمات أمن التقنيات التشغيلية من IBM، يمكن للشركات الانطلاق بثقة في رحلتها نحو التحول الرقمي، مع ثقتها بأن بنيتها التحتية وعملياتها الصناعية آمنة.
تمتد العمليات الأمنية لشركة IBM أيضًا لتشمل إدارة المخاطر المرتبطة بتقارب تقنيات OT، ما يضمن سلاسة سير العمل مع تقليل وقت التعطل إلى الحد الأدنى. تتضمن إستراتيجياتنا لإدارة الثغرات الأمنية، تنفيذ جدران الحماية ونماذج الثقة الصفرية، وهي عناصر أساسية للأمن الإلكتروني القوي لتقنيات OT. كما نقدم أيضًا تدابير أمنية للشبكة مثل تجزئة شبكة IT، والتي تسهم، إلى جانب حلولنا الأمنية لتقنيات OT، في توفير دفاع مرن ضد التهديدات الإلكترونية.
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قم بتأمين تقنيتك التشغيلية من خلال كشف التهديدات في الوقت الفعلي، والمراقبة المستمرة، وقدرات الاستجابة السريعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
تعمل منصة إدارة التهديدات الخاصة بشركة IBM على حماية الأصول المهمة. مع المراقبة على مدار الساعة والاستجابة السريعة، فإنه يضمن الدفاع السلس عبر بيئات السحابة الهجينة.
تعزيز برنامج الاستجابة لمجموعتك باستخدام خدمات الاستجابة للحوادث من IBM. التقليل من تأثير الاختراق وتعزيز المرونة من خلال التخطيط والاختبار.
تعزيز الأمن من خلال التحقق من الهوية المحسّن بالذكاء الاصطناعي والتحكم في الوصول، ما يضمن حماية قوية للبيانات والامتثال التنظيمي عبر بيئات السحابة الهجينة المختلطة.
قم بتمكين فرق الأمن لديك باستخدام حلول الأمن الإلكتروني المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تعزيز سرعة الكشف عن التهديدات وتسريع أوقات الاستجابة وضمان حماية هوية المستخدم وحماية البيانات.
يُعد X-Force عنصرًا رئيسيًا لإستراتيجية الأمن الإلكتروني لشركة IBM. يستخدم أساليب استباقية، مستندة إلى البحث والذكاء، لتوفير أمن قوي عبر جميع بيئات IT.
يمكن أن تساعد خدمات الأمن الإلكتروني من IBM وMicrosoft المؤسسات في تحقيق إدارة شاملة للتهديدات على مستوى المؤسسة.
تساعد IBM وPalo Alto Networks المؤسسات في البقاء على اطلاع دائمًا بأحدث ابتكارات الأمن المتكامل التي يمكنها اكتشاف الهجمات وإيقافها.
تعرّف على الطريقة التي يتبعها المهاجمون لتنفيذ الهجمات، وكيفية حماية مؤسستك بشكل استباقي.
حازت خدمة X-Force للكشف عن التهديدات والاستجابة لها من IBM، على تقدير في تقرير IDC MarketScape لعام 2024.
أعد التفكير في خطة الاستجابة للحوادث لتعزيز دفاعات مجموعتك ضد برامج الفدية الضارة.
يستخدم الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي لأتمتة كشف التهديدات والوقاية منها ومعالجتها، ما يعزز الوضع الأمني للمجموعة.
إدارة التهديدات هي عملية أمن إلكتروني تُستخدم لمنع الهجمات الإلكترونية وكشف التهديدات والاستجابة للحوادث الأمنية.
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