تبرز أهمية أمن التقنيات التشغيلية (OT) في عالم اليوم الذي يزداد ترابطًا وأتمتةً. نظرًا إلى أن أنظمة التحكم الصناعية (ICS) وأنظمة OT الأخرى أصبحت أكثر تشابكًا مع شبكات الشركات والإنترنت، فإن اتصالها يكشف عن الثغرات الأمنية التي يمكن استغلالها بواسطة التهديدات الإلكترونية. إن العواقب المحتملة لمثل هذه الهجمات الإلكترونية ليست مالية فحسب، بل يمكن أن تعطل أيضًا البنية التحتية المهمة وحتى يمكن أن تسبب إصابات أو وفيات.

في عام 2023، تعرضت نسبة مذهلة تبلغ 70% من المجموعات الصناعية (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) لهجوم إلكتروني، ما يؤكد الحاجة إلى حلول قوية للأمن الإلكتروني. ومع وصول متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات لهذه المجموعات إلى 4,77 ملايين دولار أمريكي، من الواضح أنه يجب على الشركات إعطاء الأولوية لأمن OT لحماية عملياتها وأرباحها النهائية، والتخفيف من المخاطر الأمنية.

تُعد شركة IBM شركة رائدة في سوق أمن التقنيات التشغيلية، حيث تقدم خدمات أمنية شاملة متعلقة بأمن التقنيات التشغيلية. يتفهم فريق الخبراء لدينا الاحتياجات الفريدة لبيئات التقنيات التشغيلية ويمكنه تقديم حلول مخصصة لمواجهة هذه التحديات. نحن نتعاون مع شركات تقنية رائدة مثل Claroty وNozomi Networks وPalo Alto وTDi Technologies وMicrosoft لتقديم أفضل الحلول الأمنية في فئتها.

تغطي خدماتنا كل شيء بدءًا من اكتشاف التهديدات وتقديم المعلومات الاستخبارية وصولاً إلى الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر. كما نساعد الشركات على تأمين شبكاتها الخاصة بالتقنيات التشغيلية وإدارة سطح الهجوم والحفاظ على وضع أمني قوي. بالإضافة إلى ذلك، نوفر المراقبة في الوقت الفعلي، وتجزئة الشبكة، وحماية نقطة النهاية، والتحكم في الوصول عن بُعد لتعزيز الأمن.

نحن نتفهم أيضًا أهمية إدارة دورة الحياة في الحفاظ على أمن OT. من خلال تحديث الأنظمة وتصحيحها بانتظام، يمكننا مساعدة الشركات على البقاء في صدارة التهديدات الناشئة. علاوة على ذلك، تضمن خدماتنا لاكتشاف الأصل أن جميع أجهزة OT محمية ومحصّنة.

يساعد نهجنا الاستباقي لأمن التقنيات التشغيلية الشركات على تخفيف المخاطر الإلكترونية وحماية تقنياتها التشغيلية. وبفضل خدمات أمن التقنيات التشغيلية من IBM، يمكن للشركات الانطلاق بثقة في رحلتها نحو التحول الرقمي، مع ثقتها بأن بنيتها التحتية وعملياتها الصناعية آمنة.

تمتد العمليات الأمنية لشركة IBM أيضًا لتشمل إدارة المخاطر المرتبطة بتقارب تقنيات OT، ما يضمن سلاسة سير العمل مع تقليل وقت التعطل إلى الحد الأدنى. تتضمن إستراتيجياتنا لإدارة الثغرات الأمنية، تنفيذ جدران الحماية ونماذج الثقة الصفرية، وهي عناصر أساسية للأمن الإلكتروني القوي لتقنيات OT. كما نقدم أيضًا تدابير أمنية للشبكة مثل تجزئة شبكة IT، والتي تسهم، إلى جانب حلولنا الأمنية لتقنيات OT، في توفير دفاع مرن ضد التهديدات الإلكترونية.