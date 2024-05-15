لقد تعاون اثنان من قادة الأمن الإلكتروني الأكثر ثقة عالميًا لتقديم حلول أمنية متكاملة ومفتوحة وشاملة للمؤسسات.
تسعى المؤسسات إلى الابتكار وتحويل أعمالها لدفع النمو والميزة التنافسية. ومع ذلك، أثناء ابتكارهم باستخدام التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي والأنظمة البيئية الرقمية، تواجه الفرق تحديات من خلال مشهد التهديدات العالمية المتنامي باستمرار.
من خلال الشراكة بين IBM و Palo Alto Networks، يرتكز الأمان في قلب التحول الرقمي. بدءًا من الاستشارة وحتى التنفيذ، يمكننا مساعدتك في بناء المرونة الإلكترونية في كل جزء من مؤسستك.
معًا، يمكننا المساعدة في تمكينك من تحديث برنامج الأمن الإلكتروني الخاص بمؤسستك، ودمج حلول النقاط المنعزلة، وتوفير الوقت والمال والموارد وتعزيز مرونة مؤسستك ضد تهديدات اليوم المعقدة. توفر حلولنا المدمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونظامنا البنائي المفتوح مستوى جديدًا من الأتمتة التي توفر معارف لا تقدر بثمن، وتقليلاً استباقيًا للمخاطر، ووقتًا أسرع مناسبًا للقيمة. دعنا نساعدك في حماية مؤسستك حتى تتمكن من الثقة في مستقبل آمن.
استجابةً لتزايد حجم وتكلفة الهجمات الإلكترونية، تحتاج المؤسسات إلى نهج أساسي لتحقيق وضع أكثر سلاسة ومرونة للأمن الإلكتروني. اقرأ تقرير IBM Cybersecurity Services الجديد + Palo Alto Networks IBV للتعرف على المزيد.
استجابةً لتزايد حجم وتكلفة الهجمات الإلكترونية، تحتاج المؤسسات إلى نهج أساسي لتحقيق وضع أكثر سلاسة ومرونة للأمن الإلكتروني.
Palo Alto Networks توقع شراكة واسعة النطاق في مجال الأمن الإلكتروني المؤسسي مع IBM
تخلص من الحاجة إلى حلول متعددة النقاط من خلال عروضنا المتكاملة لتحقيق الكفاءة التشغيلية وكفاءة التكلفة، ووقت أسرع لتحقيق القيمة، وتقليل المخاطر بشكل استباقي.
استخدم منتجات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الحاصلة على براءة اختراع وخبراء استشارات الذكاء الاصطناعي لتوحيد الرؤى الأمنية عبر مؤسستك وتسريع الاكتشاف والاستجابة والاسترداد لتحسين المرونة الإلكترونية.
استخدم تحالفنا لتحديث برنامج الأمان الخاص بمؤسستك، وأيضًا لبناء الجيل التالي من تحويل SOC، لضمان طريقة جديدة تمامًا للعمل بكفاءة أفضل ومتوسط وقت أسرع للكشف (MTTD)، ومتوسط وقت أسرع للاستجابة (MTTR).
من خلال الجمع بين مجموعة Palo Alto Networks Cortex XSIAM المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع خدمات تحول IBM SOC Consulting وخدمة الأمان المُدارة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها (TDR) المدعومة بالذكاء الاصطناعي من IBM، يُمكن لمؤسستك الحصول على تقليل استباقي للمخاطر مع تحسين الرؤية وأوقات الاستجابة.
يمكن لمنصة حماية تطبيقات السحابة الأصلية (CNAPP) من Palo Alto Networks، Prisma Cloud، إلى جانب تكامل النظام العالمي وخدمات الأمان المُدارة من IBM Consulting، تمكين مؤسستك من الاستفادة من مجموعة من الخدمات المخصصة عبر دورة حياة التطوير والأمان والعمليات DevSecOps، بما في ذلك تقييم الوضع الأمني الشامل، وتنفيذ وتفعيل حلول CNAPP، وخدمات الإدارة المستمرة.
استكشف التقرير المستند إلى الرؤى والملاحظات حول مجموعات الجرائم الإلكترونية التي تم الحصول عليها من خلال مراقبة أكثر من 150 مليار حدث أمني يوميًا في أكثر من 130 دولة.
شاهد كيف تتيح الشراكة الإستراتيجية بين شركة IBM Consulting وشركة Palo Alto Networks في مجال الأمن الإلكتروني للعملاء التعامل بسهولة مع التهديدات الأمنية المتطورة.
يمكنك إجراء تحول في أعمالك وفي إدارة المخاطر في مؤسستك مع شركة عالمية رائدة في مجال استشارات الأمن الإلكتروني والخدمات السحابية وخدمات الأمان المُدارة.