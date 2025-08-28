تواجه فرق الأمن اليوم العديد من التحديات—المتسللين المتمرسين، وسطح الهجوم المتوسع، وانفجار البيانات وتعقيد البنية التحتية المتزايد—مما يعيق قدرتهم على حماية البيانات، وإدارة وصول المستخدمين، والكشف السريع عن تهديدات أمن الذكاء الاصطناعي والاستجابة لها.



توفر ®IBM Security حلولاً تحويلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تَحسّن استخدام وقت المحللين—من خلال تسريع اكتشاف التهديدات والتخفيف منها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتسريع الاستجابات، وحماية هوية المستخدم ومجموعات البيانات—مع إبقاء فرق الأمن الإلكتروني على إطلاع وتحكم كامل.