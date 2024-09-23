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IBM Guardium

رؤية واسعة وامتثال وحماية طوال دورة حياة أمن البيانات مع IBM Guardium

تعرّف على سبب تصنيف Guardium أنها برامج رائدة
عناصر رسومية تمثل دورة حياة IBM Security Guardium
الحصول على رؤية وتأمين البيانات على مستوى السحابة الهجينة من خلال اكتشاف البيانات ومراقبتها وتحليلاتها

الحصول على الرؤية والأمن
تنفيذ عمليات التدقيق بطريقة أسرع وإعداد التقارير دون عناء من خلال سير عمل الامتثال المؤتمت

تقليل المخاطر وتبسيط الامتثال
اكتشاف بيانات الظل، وتحليل تدفق البيانات، والكشف عن نقاط الضعف والثغرات الأمنية على مستوى تطبيقات السحابة وتطبيقات SaaS

التحكم في أمن البيانات السحابية
الحفاظ على خصوصية البيانات، واستيفاء اللوائح، وتأمين مساحة التخزين السحابية باستخدام تشفير قوي

تشفير بياناتك

إن IBM Guardium هي مجموعة من برامج أمن البيانات ضمن محفظة IBM التي تكتشف الثغرات الأمنية وتحمي البيانات الحساسة المحلية والسحابية.

 أمن البيانات مسؤولية الجميع

بالتزامن مع استمرار التحول الرقمي والترحيل إلى السحابة، تستمر حاجتك أيضًا إلى أمن البيانات الموسّع. حيث تواجه نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام في عالم البيانات المعقد — وكل ذلك يجعل أمن البيانات تحديًا أكثر إلحاحًا. يُعد IBM Guardium حل أمن البيانات الذي يمكن أن يتكيف مع تغير بيئة التهديد، مما يوفر رؤية كاملة وامتثال وحماية طوال دورة حياة أمن البيانات.

إن Guardium هي منصة أمن بيانات حديثة وقابلة للتوسع وجاهزة لتلبية متطلبات البيئات المتطورة السائدة اليوم في أثناء مواجهتك للتحديات الأمنية.

 
إتقان تسكين البيانات

تعرّف على الاستراتيجيات الفعالة لتعزيز تسكين بياناتك من خلال إجراءات الامتثال.
تقرير خاص

الاطلاع على مؤشر X-Force Threat Intelligence Index 2024 لمعرفة معلومات أكثر تفصيلاً عن أساليب المهاجمين والحصول على توصيات لحماية الهويات

 ندوة الإنترنت

استمع إلى الخبراء وهم يناقشون استراتيجيات أمن البيانات لعالم يسوده الذكاء الاصطناعي التوليدي في عام 2024
لماذا Guardium 9 من 9

9 من 9 فئات تُظهر IBM Guardium باعتباره "نقطة إيجابية قوية"، مما يجعله جديرًا بلقب رائد متكامل (Overall Leader).

 تعرّف على سبب تصنيف KuppingerCole لمجموعة Guardium أنها برامج رائدة %406

أظهرت دراسة أجرتها Forrester بتكليف من IBM تسجيل عائد استثمار بنسبة 406% مع فوائد بقيمة 5.86 ملايين دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات.

 اقرأ دراسة Forrester TEI لعام 2023 %26

%26 من الثغرات الأمنية الجديدة لها حالات استغلال معروفة.

 تعرّف على كيفية تجنب 5 مخاطر شائعة تتعلق بأمن البيانات
المزايا أتمتة اكتشاف البيانات وتصنيفها

تواجه الشركات تحديات تتمثل في فهم مكان وجود بياناتها وما إذا كانت بحاجة إلى مزيد من الحماية. ويستطيع Guardium اكتشاف وتصنيف وفهرسة البيانات المنظمة وغير المنظمة الموجودة محليًا وفي السحابة للكشف عن الثغرات الأمنية.

 مراقبة النشاط وحماية البيانات

يتمثل التحدي الأساسي لأمن البيانات في تحديد من لديه حق الوصول وما الذي يمكنه فعله. إذ تحتاج الشركات إلى مراقبة النشاط في الوقت الفعلي لمصادر البيانات المحلية والسحابية، كي تظل بيانات المهمة الحساسة محمية. ويحمي Guardium البيانات من خلال التشفير وإدارة المفاتيح والتنبيهات في الوقت الفعلي والتنقيح الديناميكي وعزل المعرفات المشتبه بها وغير ذلك الكثير.

 تسريع وتيرة الامتثال لقوانين البيانات

تشكل احتياجات الامتثال المتنوعة والمتغيرة في كثير من الأحيان تحديًا. وبإمكان Guardium تسريع أنشطة الامتثال باستخدام بيئة تقنية مبسّطة وقوالب معدّة سابقًا للوائح مثل PCI DSS و SOX و HIPAA و GDPR و CCPA وغيرها الكثير التي تعمل على أتمتة سير عمل الامتثال. إذ يُتيح ذلك إعداد تقارير أسرع وعمليات مبسّطة إضافة إلى تقليل التكلفة الإجمالية للملكية ووضع امتثال أقوى.

 فهم المخاطر وتحديد أولويات التحقيقات

قد يجد محللو الأمن أنفسهم أمام تهديدات سريعة ليست ذات أولوية. يوفر Guardium تحليلات متقدمة وتعيين نقاط المخاطر لتحديد التهديدات غير المعروفة. ومن خلال التكامل مع أدوات الأمان الكبرى، يتيح لمحللي الأمان إمكانية تحديد الأولويات وتنسيق الاستجابات على مستوى مركز عمليات الأمان (SOC) وأنظمة إصدار التذاكر.
تعرّف على كيفية قيام قادة الأمان بحماية بيانات السحابة وبيانات SaaS باستخدام إدارة وضع أمن البيانات (DSPM)
منتجات Guardium
IBM Guardium® Insights اكتشف مخاطر أمن البيانات في السحابة الهجينة من خلال تسجيل درجة المخاطر، والرؤية المركزية، وتمكين الامتثال البسيط، والتحليلات المتقدمة، وخيارات النشر المرنة وقابلية التوسع غير المحدودة. يمكنك إقران العديد من منتجات محفظة Guardium للحصول على إدارة وضع أمن البيانات الأفضل في فئتها. استكشف أمن البيانات والامتثال جرّب Guardium Insights مجّانًا
IBM Guardium® Data Protection

مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها. اكتشاف البيانات ومصادرها وتصنيفها، ومراقبة نشاط المستخدم والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا.

 أتمتة حماية البيانات استكشف جولة تفاعلية عن المنتج IBM Guardium® Insights SaaS DSPM

هل تتطلع إلى تحديد بيانات الظل وحركتها عبر التطبيقات؟ اقرأ عن قدرات إدارة وضع أمن البيانات (DSPM) في Guardium Insight.

 إدارة وضع أمن البيانات جرّب DSPM مجانًا IBM Guardium® Key Lifecycle Manager

يوفر إدارة مفاتيح مركزية وآمنة بتكاليف منخفضة وكفاءة تشغيلية أكبر.

 تبسيط مفاتيح التشفير وأتمتتها جرّبه مجانًا مع نسخة تجريبية مدتها 90 يومًا IBM Discover and Classify

يُمكنك الاعتماد على الاكتشاف والتصنيف القائم على الثقة الصفرية للبيانات الحساسة والمنظمة، أينما وجدت — سواء كانت منظمة أو غير منظمة، في حالة ثبات أو حركة — من أجل الرؤية والسياق والمعارف المتعلقة ببياناتك.

 تحقيق رؤية أكبر IBM Guardium® Vulnerability Assessment

يُمكنك فهم وضع مؤسستك الأمني بفحص البنية التحتية لبياناتك والكشف عن نقاط الضعف والتهديدات الإلكترونية والثغرات الأمنية.

 العثور على الثغرات الأمنية بسرعة IBM Guardium® Data Encryption

تشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعلى مستوى البيئات: الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. تلبية متطلبات لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.

 الحماية باستخدام التشفير القوي
يُمكنك الحصول على عرض توضيحي مباشر من أحد الخبراء لأي منتج ضمن محفظة Guardium.
يفوز IBM Guardium بجائزة TrustRadius تعني جائزة الأعلى تقييمًا (Top Rated) أن البائع يتمتع برضا العملاء بمستوى ممتاز ومصداقية مثبتة. ويعتمد ذلك كليًا على التقييمات ومعنويات العملاء. لا مجال للحصول عليها من خلال إعلان مدفوع أو رأي محلل. هذا الاعتراف غير المتحيز بأفضل تقنية للشركات هو ما يجعل هذه الجوائز جديرة بالثقة في نظر العملاء.
الموارد حماية بيانات السحابة و SaaS باستخدام DSPM

تعرّف على كيفية قيام قادة الأمان بحماية بيانات السحابة وبيانات SaaS. استمع إلى أحد الخبراء وهو يخبرك بكيفية تأمين بيانات السحابة في 5 خطوات عملية.

 التغلب على تحديات أمن البيانات في عالم تسوده السحابة المتعددة الهجينة

تعرّف على المزيد عن حماية بياناتك أينما وجدت باستخدام منصة IBM Security Guardium.

 تحسين أمن البيانات في البيئات المعقدة

تعمل الإضافات الجديدة في الإصدار 12 من Guardium Data Protection و Guardium Vulnerability Assessment على تحسين أمن البيانات للعثور على التهديدات بطريقة أسرع.

 الامتيازات الرئيسية من تقرير تكلفة خرق البيانات

استمع إلى خبراء المجال وهم يقدمون أهم التوصيات بشأن حماية البيانات عبر السحابة.

 تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024

استعد للكشف عن عالم التهديدات الذي يتسع باستمرار وتعامل مع هذه التهديدات على الفور. راجع أحدث تقرير للحصول على معارف وتوصيات بشأن كيفية توفير الوقت والحد من الخسائر.

 الحاجة إلى الامتثال للبيانات في عصر السحابة الذي نعيشه اليوم

اقرأ وجهة نظر أحد كبار المحللين عن أهمية امتثال البيانات.

اتخِذ الخطوة التالية

يُمكنك تقييم خياراتك مع أحد خبراء Guardium في مكالمة مجانية مدتها 30 دقيقة أو يُمكنك حجز عرض توضيحي مباشر لأي منتج متوفر في محفظة Guardium.

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