بالتزامن مع استمرار التحول الرقمي والترحيل إلى السحابة، تستمر حاجتك أيضًا إلى أمن البيانات الموسّع. حيث تواجه نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام في عالم البيانات المعقد — وكل ذلك يجعل أمن البيانات تحديًا أكثر إلحاحًا. يُعد IBM Guardium حل أمن البيانات الذي يمكن أن يتكيف مع تغير بيئة التهديد، مما يوفر رؤية كاملة وامتثال وحماية طوال دورة حياة أمن البيانات.

إن Guardium هي منصة أمن بيانات حديثة وقابلة للتوسع وجاهزة لتلبية متطلبات البيئات المتطورة السائدة اليوم في أثناء مواجهتك للتحديات الأمنية.