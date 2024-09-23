الحصول على الرؤية والأمن
تقليل المخاطر وتبسيط الامتثال
التحكم في أمن البيانات السحابية
تشفير بياناتك
إن IBM Guardium هي مجموعة من برامج أمن البيانات ضمن محفظة IBM التي تكتشف الثغرات الأمنية وتحمي البيانات الحساسة المحلية والسحابية.
بالتزامن مع استمرار التحول الرقمي والترحيل إلى السحابة، تستمر حاجتك أيضًا إلى أمن البيانات الموسّع. حيث تواجه نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام في عالم البيانات المعقد — وكل ذلك يجعل أمن البيانات تحديًا أكثر إلحاحًا. يُعد IBM Guardium حل أمن البيانات الذي يمكن أن يتكيف مع تغير بيئة التهديد، مما يوفر رؤية كاملة وامتثال وحماية طوال دورة حياة أمن البيانات.
إن Guardium هي منصة أمن بيانات حديثة وقابلة للتوسع وجاهزة لتلبية متطلبات البيئات المتطورة السائدة اليوم في أثناء مواجهتك للتحديات الأمنية.
تعرّف على الاستراتيجيات الفعالة لتعزيز تسكين بياناتك من خلال إجراءات الامتثال.
الاطلاع على مؤشر X-Force Threat Intelligence Index 2024 لمعرفة معلومات أكثر تفصيلاً عن أساليب المهاجمين والحصول على توصيات لحماية الهويات
استمع إلى الخبراء وهم يناقشون استراتيجيات أمن البيانات لعالم يسوده الذكاء الاصطناعي التوليدي في عام 2024
9 من 9 فئات تُظهر IBM Guardium باعتباره "نقطة إيجابية قوية"، مما يجعله جديرًا بلقب رائد متكامل (Overall Leader).
أظهرت دراسة أجرتها Forrester بتكليف من IBM تسجيل عائد استثمار بنسبة 406% مع فوائد بقيمة 5.86 ملايين دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات.
%26 من الثغرات الأمنية الجديدة لها حالات استغلال معروفة.
تواجه الشركات تحديات تتمثل في فهم مكان وجود بياناتها وما إذا كانت بحاجة إلى مزيد من الحماية. ويستطيع Guardium اكتشاف وتصنيف وفهرسة البيانات المنظمة وغير المنظمة الموجودة محليًا وفي السحابة للكشف عن الثغرات الأمنية.
يتمثل التحدي الأساسي لأمن البيانات في تحديد من لديه حق الوصول وما الذي يمكنه فعله. إذ تحتاج الشركات إلى مراقبة النشاط في الوقت الفعلي لمصادر البيانات المحلية والسحابية، كي تظل بيانات المهمة الحساسة محمية. ويحمي Guardium البيانات من خلال التشفير وإدارة المفاتيح والتنبيهات في الوقت الفعلي والتنقيح الديناميكي وعزل المعرفات المشتبه بها وغير ذلك الكثير.
تشكل احتياجات الامتثال المتنوعة والمتغيرة في كثير من الأحيان تحديًا. وبإمكان Guardium تسريع أنشطة الامتثال باستخدام بيئة تقنية مبسّطة وقوالب معدّة سابقًا للوائح مثل PCI DSS و SOX و HIPAA و GDPR و CCPA وغيرها الكثير التي تعمل على أتمتة سير عمل الامتثال. إذ يُتيح ذلك إعداد تقارير أسرع وعمليات مبسّطة إضافة إلى تقليل التكلفة الإجمالية للملكية ووضع امتثال أقوى.
قد يجد محللو الأمن أنفسهم أمام تهديدات سريعة ليست ذات أولوية. يوفر Guardium تحليلات متقدمة وتعيين نقاط المخاطر لتحديد التهديدات غير المعروفة. ومن خلال التكامل مع أدوات الأمان الكبرى، يتيح لمحللي الأمان إمكانية تحديد الأولويات وتنسيق الاستجابات على مستوى مركز عمليات الأمان (SOC) وأنظمة إصدار التذاكر.
مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها. اكتشاف البيانات ومصادرها وتصنيفها، ومراقبة نشاط المستخدم والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا.
هل تتطلع إلى تحديد بيانات الظل وحركتها عبر التطبيقات؟ اقرأ عن قدرات إدارة وضع أمن البيانات (DSPM) في Guardium Insight.
يوفر إدارة مفاتيح مركزية وآمنة بتكاليف منخفضة وكفاءة تشغيلية أكبر.
يُمكنك الاعتماد على الاكتشاف والتصنيف القائم على الثقة الصفرية للبيانات الحساسة والمنظمة، أينما وجدت — سواء كانت منظمة أو غير منظمة، في حالة ثبات أو حركة — من أجل الرؤية والسياق والمعارف المتعلقة ببياناتك.
يُمكنك فهم وضع مؤسستك الأمني بفحص البنية التحتية لبياناتك والكشف عن نقاط الضعف والتهديدات الإلكترونية والثغرات الأمنية.
تشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعلى مستوى البيئات: الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. تلبية متطلبات لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.
تعرّف على كيفية قيام قادة الأمان بحماية بيانات السحابة وبيانات SaaS. استمع إلى أحد الخبراء وهو يخبرك بكيفية تأمين بيانات السحابة في 5 خطوات عملية.
تعرّف على المزيد عن حماية بياناتك أينما وجدت باستخدام منصة IBM Security Guardium.
تعمل الإضافات الجديدة في الإصدار 12 من Guardium Data Protection و Guardium Vulnerability Assessment على تحسين أمن البيانات للعثور على التهديدات بطريقة أسرع.
استمع إلى خبراء المجال وهم يقدمون أهم التوصيات بشأن حماية البيانات عبر السحابة.
استعد للكشف عن عالم التهديدات الذي يتسع باستمرار وتعامل مع هذه التهديدات على الفور. راجع أحدث تقرير للحصول على معارف وتوصيات بشأن كيفية توفير الوقت والحد من الخسائر.
اقرأ وجهة نظر أحد كبار المحللين عن أهمية امتثال البيانات.
يُمكنك تقييم خياراتك مع أحد خبراء Guardium في مكالمة مجانية مدتها 30 دقيقة أو يُمكنك حجز عرض توضيحي مباشر لأي منتج متوفر في محفظة Guardium.