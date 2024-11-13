يعدّ تأمين بيانات المؤسسة أمرًا صعبًا للغاية، لا سيما عندما تكون بيانات المؤسسة موزعة عبر منصات سحابية متعددة، وتطبيقات ومواقع مختلفة. ومع تزايد حجم البيانات داخل البنى التحتية السحابية، يصبح من الصعب تحديد مكان وجود المعلومات الحساسة ومعرفة المخاطر الأمنية المرتبطة بها. في الوقت ذاته، تظل البيانات من اثمن الأصول بالنسبة إلى الشركات، وتستهدفها التهديدات بشكل متزايد.

ولمواجهة هذه التحديات بفعالية، تحتاج المنظمات إلى استراتيجية شاملة تشمل الكشف المبكر عن المخاطر وتتيح تحديد أولويات التهديدات وحماية البيانات سواء في أثناء تنقلها أو عند تخزينها.