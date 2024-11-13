الصفحة الرئيسية الأمان Guardium Data Detection and Response IBM Guardium DDR (كشف البيانات والاستجابة لها)
يؤمن البيانات من خلال الرؤية الشاملة في الوقت الحقيقي، وتحديد أولويات التهديدات والاستجابة المؤتمتة لها
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شخص يرتدي سماعات رأس في أثناء عمله على أجهزة الكمبيوتر

تحديث أمن البيانات - خارطة طريق شاملة لمؤتمر IBM Guardium | IBM TechXchange

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يساعد  ®IBM® Guardium DDR (كشف البيانات والاستجابة لها) على حماية البيانات الحساسة عبر السحابة الهجينة من خلال رؤية مركزية، وتحديد أولويا التهديدات، والاستجابة المؤتمتة لها – معتمد في ذلك على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

يعدّ تأمين بيانات المؤسسة أمرًا صعبًا للغاية، لا سيما عندما تكون بيانات المؤسسة موزعة عبر منصات سحابية متعددة، وتطبيقات ومواقع مختلفة. ومع تزايد حجم البيانات داخل البنى التحتية السحابية، يصبح من الصعب تحديد مكان وجود المعلومات الحساسة ومعرفة المخاطر الأمنية المرتبطة بها. في الوقت ذاته، تظل البيانات من اثمن الأصول بالنسبة إلى الشركات، وتستهدفها التهديدات بشكل متزايد.

ولمواجهة هذه التحديات بفعالية، تحتاج المنظمات إلى استراتيجية شاملة تشمل الكشف المبكر عن المخاطر وتتيح تحديد أولويات التهديدات وحماية البيانات سواء في أثناء تنقلها أو عند تخزينها.
تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024

وصلت تكاليف اختراق أمن البيانات إلى مستوى مرتفع جديد. احصل على معارف حول كيفية تقليل هذه التكاليف من تجارب خاضتها 604 منظمة و3556 من قادة الأمن الإلكتروني والأعمال.
المزايا الكشف عن المخاطر باستخدام بالذكاء الاصطناعي

استخدم التحليلات المتقدمة لتحديد سلوك المستخدم غير المعتاد أو المشبوه – مع مراعاة السياق الكامل. اربط جميع نقاط البيانات ضمن أحداث المخاطر لتقديم رؤية شاملة لمشهد أمن البيانات.

 رؤية شاملة للمخاطر وتصنيف التهديدات

احصل على رؤية كاملة توضح تفاصيل شاملة حول من قام بالتهديدات، ومكانها، وزمانها، وسببها، وطريقتها، مع تعزيزها بسياق واضح وتصنيف محدد.

 الاستجابة للمخاطر حسب السياق

أنشئ تذاكر مؤتمتة تتضمن جميع بيانات السياق المتاحة للفرق الأمنية لديك.
المزايا مدعوم بالذكاء الاصطناعي

قم بتسريع عملية اكتشاف التهديدات والاستجابة للحوادث باستخدام محرك Guardium DDR المتكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. باستخدام محرك الذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنك أتمتة المهام الروتينية وتقديم تحليلات ذكية وتوفير رؤى قيّمة، مما يتيح للمسؤولين والمحللين التركيز على الأنشطة الأكثر أهمية وتأثيرًا.

 الاحتفاظ بالبيانات لفترات طويلة

يعمل Guardium DDR على مواجهة التحديات المتأصلة في حلول أمن البيانات التقليدية من خلال الاحتفاظ بنشاط البيانات لفترات طويلة. يسمح ذلك لفريق أمن البيانات بالكشف عن الرؤى والانحرافات باستخدام بيانات تعود إلى عدة أشهر، وليس فقط لأيام قليلة. ويتيح الإطار الزمني الطويل للبيانات المجمعة أساسًا أكثر فعالية للكشف عن تهديدات البيانات.

 التكامل المدمج مع قواعد البيانات السحابية

يوفر Guardium DDR تكاملاً سلسًا مع العديد من قواعد البيانات السحابية، مما يتيح تجميع التهديدات من مخازن البيانات في مكان مركزي واحد، ليكون بذلك حلاً شاملًا لأمن البيانات في بيئة السحابة الهجينة. وهذا يلغي الحاجة إلى التنقل بين الأدوات ويساعد على سد الثغرات الأمنية.

حالات الاستخدام

الكشف عن نشاط غير عادي للمستخدم باستخدام التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يرصد Guardium DDR بشكل استباقي نشاط المستخدم غير الطبيعي أو المشبوه داخل الشبكة. كما يحلل البيانات من مصادر مختلفة، ما يساعدك على معالجة التهديدات الأمنية المحتملة قبل حدوثها. احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
الكشف عن الأنشطة المشبوهة للبيانات يُعد تتبع نشاط البيانات عنصرًا أساسيًا في الاستجابة للحوادث المرتبطة بتهديد البيانات. فمن خلال تتبع نشاط البيانات على مستوى المنظمة، يمكن أن يحدد Guardium DDR السبب الجذري بسرعة وينفذ تدابير الاستجابة اللازمة. احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
أتمتة اكتشاف البيانات والاستجابة لها يكتشف Guardium DDR تلقائيًا الاختراقات المحتملة ويوقفها، ما يضمن سلامة بياناتك الحساسة وتكاملها مع أتمتة عمليات حماية البيانات/ وتقليل مخاطر الوصول غير المصرح به وحماية الأصول القيّمة. احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
كيفية الشراء
إصدار تجريبي مجاني من آلية تحديد الوصول

تجربة آلية تحديد الوصول مجانًا لمدة 3 أيام محملة مسبقًا ببيانات تجريبية. بلا التزامات.

السحابة إصدار تجريبي مجاني

إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا يمكنك من خلاله الاتصال بمصادر بياناتك. بلا التزامات.

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