يفحص برنامج IBM Guardium Vulnerability Assessment البنية التحتية لقواعد البيانات المحلية والسحابية للكشف عن نقاط الضعف وتنظيم الإجراءات العلاجية. وهو جزء من مجموعة برامج أمن البيانات من IBM Guardium ويتكامل مع الحلول الأمنية الحالية مثل IBM QRadar أو HP ArcSight.
إن تحديد نقاط الضعف في بيئات البيانات أمر أساسي لفهم وضع أمن البيانات وإدارتها. إذ يفحص IBM Guardium Vulnerability Assessment البنية التحتية للبيانات مثل قواعد البيانات ومستودعات البيانات وبيئات البيانات الكبيرة — سواء المحلية أو في السحابة — للكشف عن نقاط الضعف واقتراح إجراءات علاجية بناء على معايير من STIG و CIS و CVE ومعايير التكوين الأخرى.
ويحدد Guardium Vulnerability Assessment الثغرات الأمنية في قواعد البيانات مثل التصحيحات المفقودة وكلمات المرور الضعيفة والتغييرات غير المصرح بها والامتيازات المكونة بطريقة خاطئة وتسجيلات الدخول الإدارية المفرطة والنشاط غير المعتاد بعد ساعات العمل ونقاط الضعف السلوكية الأخرى مثل مشاركة الحساب. ثم يقدم بعد ذلك تقارير كاملة إضافة إلى توصيات قابلة للتنفيذ لمعالجة نقاط الضعف لتقوية بيئات قواعد البيانات لديك.
يُقدَّم Guardium Vulnerability Assessment على أنه جزء من Guardium Data Protection، ولكن يمكن تنفيذه على أنه عرض مستقل يخدم حالة الاستخدام الخاصة به على وجه التحديد.
تعرّف على الاستراتيجيات الفعالة لتعزيز تسكين بياناتك من خلال إجراءات الامتثال.
الاطلاع على مؤشر X-Force Threat Intelligence Index 2024 لمعرفة معلومات أكثر تفصيلًا عن أساليب المهاجمين والحصول على توصيات لحماية الهويات
اكتشف لماذا يمكن أن يكون اختيار DSPM قرارًا حكيمًا لتحسين أمن البيانات ومعالجة نقاط الضعف.
فئات تُظهر IBM Guardium باعتباره "نقطة إيجابية قوية"، مما يجعله جديرًا بلقب رائد متكامل (Overall Leader).
مليار حدث أمني كل يوم في أكثر من 130 بلدًا.
من الثغرات الأمنية الجديدة لها حالات استغلال معروفة.
يُمكنك إجراء تقييم الثغرات الأمنية في غضون دقائق، مع الحد الأدنى من امتيازات الوصول للقراءة فقط، مع تأثير في الأداء يتراوح بين الصفر والحد الأدنى.
تقارير ديناميكية وتوصيات دقيقة لمعالجة التهديدات ونقاط الضعف التي تركز في البيانات.
يُمكنك التوسع من مصدر بيانات واحد إلى عشرات الآلاف عبر مواقع جغرافية أو مراكز بيانات متعددة. ويُمكنك دعم منصات قواعد البيانات الرائدة وجميع أنظمة التشغيل الكبرى، مثل بيئات البيانات الكبيرة.
يُمكنك الدمج مع الحلول الأمنية الحالية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات مثل ServiceNow أو الاستخدام على أنها برامج تكميلية. سواء كان ذلك من خلال تعيين التذاكر بكفاءة أو تمكين عمليات إعادة الفحص عند الطلب للمستخدمين، من خلال فحص مبسّط وسريع للثغرات الأمنية وسير عمل المعالجة."
فهم أحدث الثغرات الأمنية للمنصات المدعومة من خلال التحديثات التلقائية في الوقت الفعلي والنتائج الموجزة والتوصيات الملموسة.
يختلف التسعير بناءً على البيئة والتكوين لديك. اتصل بممثل IBM لمناقشة نموذج النشر الذي يناسبك.
راجع متطلبات النظام التفصيلية والمنصات المدعومة لاستخدام Guardium Vulnerability Assessment.
راجع وثائق المنتج والموارد لجميع الإصدارات.
عزّز معرفتك بمجموعة Guardium من خلال التدريب المتوفر في كتالوج الدورة التدريبية.
احصل على إدارة مركزية للرؤية والمراقبة والامتثال وتحليلات متقدمة ومرونة في مصدر البيانات. يُمكنك تبسيط التحليلات وأمن البيانات.
هل تتطلع إلى تحديد بيانات الظل وحركتها عبر التطبيقات؟ اقرأ عن قدرات إدارة وضع أمن البيانات (DSPM) في Guardium Insights.
يُمكنك مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية إعداد تقارير الامتثال الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها. ويُمكنك اكتشاف وتصنيف البيانات ومصادرها، ومراقبة نشاط المستخدم والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا.
يوفر إدارة مفاتيح آمنة بتكاليف منخفضة وكفاءة تشغيلية أكبر. يُمكنك التشغيل المركزي والتبسيط والأتمتة لإدارة مفاتيح التشفير.
يُمكنك تمكين اكتشاف وتصنيف البيانات الحساسة والمنظمة القائمة على الثقة الصفرية، أينما وجدت، منظمة أو غير منظمة، ساكنة أو متحركة.
يُمكنك تشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعلى مستوى البيئات، ومنها الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. ويُمكنك تلبية متطلبات لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.