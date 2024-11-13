إن تحديد نقاط الضعف في بيئات البيانات أمر أساسي لفهم وضع أمن البيانات وإدارتها. إذ يفحص IBM Guardium Vulnerability Assessment البنية التحتية للبيانات مثل قواعد البيانات ومستودعات البيانات وبيئات البيانات الكبيرة — سواء المحلية أو في السحابة — للكشف عن نقاط الضعف واقتراح إجراءات علاجية بناء على معايير من STIG و CIS و CVE ومعايير التكوين الأخرى.

ويحدد Guardium Vulnerability Assessment الثغرات الأمنية في قواعد البيانات مثل التصحيحات المفقودة وكلمات المرور الضعيفة والتغييرات غير المصرح بها والامتيازات المكونة بطريقة خاطئة وتسجيلات الدخول الإدارية المفرطة والنشاط غير المعتاد بعد ساعات العمل ونقاط الضعف السلوكية الأخرى مثل مشاركة الحساب. ثم يقدم بعد ذلك تقارير كاملة إضافة إلى توصيات قابلة للتنفيذ لمعالجة نقاط الضعف لتقوية بيئات قواعد البيانات لديك.



يُقدَّم Guardium Vulnerability Assessment على أنه جزء من Guardium Data Protection، ولكن يمكن تنفيذه على أنه عرض مستقل يخدم حالة الاستخدام الخاصة به على وجه التحديد.