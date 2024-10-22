الصفحة الرئيسية الأمان Guardium Data Security Center إطلاق IBM Guardium Data Security Center
احمِ بياناتك من المخاطر الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الهجمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتشفير، من خلال تجربة موحدة.
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تحديث أمن البيانات - خارطة طريق شاملة لحل IBM Guardium | IBM TechXchange Conference

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حماية. إدارة. تمكين.

يقدم ®IBM ®Guardium Data Security Center خمس وحدات لمساعدتك في إدارة دورة حياة أمن البيانات، بدءًا من الاكتشاف وصولًا إلى المعالجة، لجميع أنواع البيانات وفي مختلف بيئات البيانات. ويمكّن هذا الحل فرق الأمن في المنظمة من التعاون لإدارة الثغرات الأمنية والمخاطر المتعلقة بالبيانات بفعالية، في ظل اللوائح التنظيمية المتطورة. 

 احصل على ملخص الحل
يتولى إدارة المخاطر الأمنية لبيانات الذكاء الاصطناعي الحساسة ونماذج الذكاء الاصطناعي لديك استكشاف المزيد
حماية بيانات السحابة و البرمجيات كخدمة (SaaS)

اكتشاف بياناتك وتصنيفها وتأمينها تلقائيًا عبر البيئات متعددة السحابة وبيئات SaaS.

الحصول على رؤية واضحة لمخاطر التشفير لديك

اكتشاف الثغرات المتعلقة بالتشفير وتقييمها وتحديد أولوياتها للحماية من التهديدات الكمّية.

الكشف عن التهديدات والاستجابة لها

احمِ بياناتك من خلال عمليات تكامل جاهزة للاستخدام تمكّن مركز العمليات الأمنية (SOC) لديك من اكتشاف الإشارات وسط الضوضاء.

تبسيط امتثال البيانات

يمكنك تبسيط احتياجات تنظيم البيانات، وتعزيز الرؤية وتبسيط المراقبة، تلقائيًا.

لماذا Guardium Data Security Center

يمكنك القضاء على ظاهرة عزلة البيانات من خلال تمكين فرق الأمن من التعاون على مستوى المنظمة من خلال عمليات سير عمل متكاملة ورؤية مشتركة لأصول البيانات وسياسات امتثال مركزية.
حماية بياناتك

دعم البيئات المحلية والسحابية، للبيانات المنظمة وغير المنظمة

 إدارة شاملة لدورة حياة أمن البيانات

من مرحلة الاكتشاف إلى المعالجة

 تمكين فرق الأمن من التعاون

من خلال سير عمل مدمج ونظام بنائي مفتوح
تأمين التحول الرقمي لمؤسستك 

تقييم مستمر للمخاطر والثغرات الأمنية مع تنبيهات مؤتمتة في الوقت الحقيقي. تشمل تجارب المنصة المشتركة الاكتشاف والتصنيف التلقائي والتقارير ولوحات المعلومات الموحدة وإدارة الثغرات الأمنية والتتبع وإدارة سير العمل، مما يساعد في حماية بياناتك وتوسيع نطاق عملك.

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