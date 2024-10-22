يقدم ®IBM ®Guardium Data Security Center خمس وحدات لمساعدتك في إدارة دورة حياة أمن البيانات، بدءًا من الاكتشاف وصولًا إلى المعالجة، لجميع أنواع البيانات وفي مختلف بيئات البيانات. ويمكّن هذا الحل فرق الأمن في المنظمة من التعاون لإدارة الثغرات الأمنية والمخاطر المتعلقة بالبيانات بفعالية، في ظل اللوائح التنظيمية المتطورة.