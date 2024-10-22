يقدم ®IBM ®Guardium Data Security Center خمس وحدات لمساعدتك في إدارة دورة حياة أمن البيانات، بدءًا من الاكتشاف وصولًا إلى المعالجة، لجميع أنواع البيانات وفي مختلف بيئات البيانات. ويمكّن هذا الحل فرق الأمن في المنظمة من التعاون لإدارة الثغرات الأمنية والمخاطر المتعلقة بالبيانات بفعالية، في ظل اللوائح التنظيمية المتطورة.
اكتشاف بياناتك وتصنيفها وتأمينها تلقائيًا عبر البيئات متعددة السحابة وبيئات SaaS.
اكتشاف الثغرات المتعلقة بالتشفير وتقييمها وتحديد أولوياتها للحماية من التهديدات الكمّية.
احمِ بياناتك من خلال عمليات تكامل جاهزة للاستخدام تمكّن مركز العمليات الأمنية (SOC) لديك من اكتشاف الإشارات وسط الضوضاء.
يمكنك تبسيط احتياجات تنظيم البيانات، وتعزيز الرؤية وتبسيط المراقبة، تلقائيًا.
يمكنك القضاء على ظاهرة عزلة البيانات من خلال تمكين فرق الأمن من التعاون على مستوى المنظمة من خلال عمليات سير عمل متكاملة ورؤية مشتركة لأصول البيانات وسياسات امتثال مركزية.
دعم البيئات المحلية والسحابية، للبيانات المنظمة وغير المنظمة
من مرحلة الاكتشاف إلى المعالجة
من خلال سير عمل مدمج ونظام بنائي مفتوح
تقييم مستمر للمخاطر والثغرات الأمنية مع تنبيهات مؤتمتة في الوقت الحقيقي. تشمل تجارب المنصة المشتركة الاكتشاف والتصنيف التلقائي والتقارير ولوحات المعلومات الموحدة وإدارة الثغرات الأمنية والتتبع وإدارة سير العمل، مما يساعد في حماية بياناتك وتوسيع نطاق عملك.