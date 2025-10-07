تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2025 %97 من اختراقات بيانات الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى ضوابط الوصول

Guardium Cryptography Manager 

حماية البيانات الحساسة، والتخفيف من المخاطر، والاستعداد لمقاومة تحديات الحوسبة الكمية من خلال المرونة التشفيرية.

امرأة شابة تنظر إلى شاشات تحتوي على برمجة للتشفير.

تحقيق المرونة في التشفير وتأمين البيانات

تواجه المؤسسات صعوبة في إدارة التشفير وحماية بياناتها الحساسة. تُسهم التطورات في الحوسبة الكمية (Quantum) في ظهور تهديدات ولوائح جديدة. للتصدي لهذه التحديات.  يساعد IBM® Guardium Cryptography Manager مؤسستك على تحقيق المرونة التشفيرية والاستعداد للتشفير ما بعد الكمي (PQC). 
الحصول على رؤية كاملة

اكتشاف جميع كائنات التشفير والأصول ذات الصلة. اكتشاف التشفير المجهول أو الظلي.
تقييم المخاطر والامتثال

تحديد أولويات نقاط الضعف بناءً على مقاييس مخصصة للمخاطر. ضمان المواءمة مع معايير الامتثال المتطورة.
إدارة دورة حياة كائنات التشفير

توحيد إدارة دورة حياة الشهادات والمفاتيح والأسرار وتبسيطها وأتمتتها.
حماية المرونة التشفيرية وتمكينها

الاستفادة من التشفير وتعزيز قدرة مؤسستك على تبنّي الخوارزميات المقاومة للحوسبة الكمية.

الميزات

رسم توضيحي لتبسيط إدارة المفاتيح وحماية البيانات.
الحصول على رؤية كاملة لبيئة التشفير لديك

الاستفادة من قدرات Nmap الأصلية للاكتشاف والتكامل مع Kubernetes وQualys وJira وServiceNow. الحصول على رؤية واضحة عبر لوحة معلومات لجرد كائنات التشفير في مؤسستك. فحص الكود المصدر للتطبيق لتحديد كائنات التشفير المعرَّضة للثغرات.

رسم توضيحي متساوي الأبعاد يُظهر مجموعة منتجات Guardium
تحليل المخاطر المتعلقة بالتشفير وتكنولوجيا المعلومات. المحافظة على الامتثال.

اكتشاف أصول تكنولوجيا المعلومات الضعيفة أو منتهية الصلاحية أو التي تم تكوينها بشكل غير صحيح. تحديد أولويات الثغرات الأمنية وأتمتة عملية المعالجة. تقييم مخاطر التشفير ما بعد الكمي (PQC)، ودعم الانتقال إلى خوارزميات آمنة ضد الحوسبة الكمية، والحفاظ على التوافق مع المعايير. أتمتة تطبيق سياسات التشفير بما يتماشى مع المعايير. إنشاء تقارير جاهزة للتدقيق.

رسم توضيحي تصوُّري يوضِّح التدقيق المؤتمت للامتثال للبيانات الحساسة.
إدارة دورة حياة كائنات التشفير من البداية إلى النهاية

اكتشاف كائنات التشفير وفهرستها تلقائيًا عبر البيئات. إنشاء الشهادات ونشرها وإدارة إلغائها، مع تحديد السياسات وضمان الالتزام الأساسي وجاهزية التدقيق. أتمتة تجديد الشهادات تلقائيًا. تنسيق دورة حياة المفاتيح والشهادات.

رسم توضيحي لتشفير البيانات وخصوصية قاعدة البيانات.
حماية أصول تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك من خلال التشفير

تنسيق تشفير البيانات الشفاف دون وكيل لقواعد البيانات الرئيسية، وتشفير يعتمد على وكيل لقواعد بيانات Oracle. يعمل Adaptive Proxy على حماية التطبيقات ونقاط النهاية في الشبكة من هجمات "الحصاد الآن وفك التشفير لاحقًا". يعمل Forward Proxy على تأمين حركة المرور الصادرة. قياس حركة مرور HTTP وتحليلها لتحسين أداء خوارزميات التشفير.

استكشف المنتجات ذات الصلة

لقطة شاشة لمنتج Guardium Quantum Safe لاكتشاف واجهة برمجة التطبيقات.

Quantum Safe Explorer
 

يحدِّد جميع العناصر ذات الصلة بالتشفير في اللغات المدعومة عبر مختلف البيئات والتطبيقات، بما في ذلك التي تم تطويرها داخليًا، ثم يعرض النتائج في عرض مركزي للمحفظة لاستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ وتحديد أولويات المعالجة من أجل تحقيق المرونة الكمية.
واجهة مستخدم منتج IBM Quantum Safe Remediator.

Quantum Safe Remediator
 

يُتيح بيئات تشفير هجينة، ويختبر أنماط المعالجة أثناء تقييم أداء الخوارزميات في ظروف واقعية، ويحمي من هجمات "الحصاد الآن وفك التشفير لاحقًا"، وكل ذلك من خلال تكامل سلس مع البنية التحتية.
واجهة مستخدم منتج Guardium Key Lifecycle Manager.

Guardium Key Lifecycle Manager
 

يوفر إدارة مبسَّطة لمفاتيح التشفير ويعزز الأمان من خلال إدارة مركزية للمفاتيح لحلول التخزين من IBM وغير IBM، بما في ذلك حلول التخزين السحابي والتطبيقات، مع ضمان التكامل السلس.
