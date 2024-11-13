تبسيط متطلبات تنظيم البيانات وتعزيز الرؤية وتسهيل عملية المراقبة
حل شامل للامتثال للبيانات
يساعد IBM Guardium Data Compliance المنظمات على تحقيق الامتثال التنظيمي بفعالية وتلبية متطلبات التدقيق بسرعة وسهولة أكبر، وحماية البيانات المنظمة أينما كانت.
يتيح لك Guardium Data Compliance تحقيق ما يلي:
وصلت تكاليف اختراق أمن البيانات إلى مستوى مرتفع جديد. احصل على معارف حول كيفية تقليل هذه التكاليف من تجارب خاضتها 604 منظمة و3556 من قادة الأمن الإلكتروني والأعمال.
استخدم 8 قوالب امتثال مُعدّة مسبقًا تضع أمن المعلومات لديك في موضع يفي بمعايير الأمان الأكثر دقة ( GDPR وPCI وSOX وHIPAA وCCPA) ومتطلبات الامتثال.
يمكنك إضافة المجموعات بسهولة أو استيرادها من ®IBM® Guardium Data Protection لإثراء تقارير التدقيق.
يمكنك وضع سياسات الامتثال وإدارتها أو استخدام السياسات المتاحة في Guardium Data Protection لحماية مصادر البيانات عبر السحابة أو في أماكن العمل.
تعدّ مساحة عمل الامتثال بيئةً مركزيةً لإدارة برنامج الامتثال بالكامل. توفر لوحة المعلومات الشاملة هذه رؤية واضحة ودقيقة لحالة الامتثال لديك. يمكنك من خلالها الوصول إلى التقارير التفصيلية، وإدارة مجموعات الامتثال، وتتبع جداول التدقيق، مما يتيح مراقبة فعالية برنامجك والحفاظ عليها بكفاءة في هذه البيئة المركزية.
توفر لوحة التقارير منصة مركزية لمراقبة وضع امتثال بياناتك. ويمكنك من خلالها تتبع نشاط المستخدم وتحديد التهديدات الأمنية المحتملة باستخدام لوحات متخصصة وإجراء استقصاءات دقيقة. تشكل الأنشطة المشبوهة مخاطر على منظمتك وقد تؤدي أيضًا إلى عدم الامتثال للوائح التنظيمية ذات الصلة.
يمكن أن تساعد ميزات التدقيق وإعداد التقارير المبسطة في Guardium Data Compliance المنظمات على الاستفادة من تقليل وقت إعداد التدقيق. ويمكن أن تقلل عملية إعداد التقارير من مقدار الجهد اليدوي المبذول والوقت المستغرق الذي تحتاج إليه فرق الامتثال لتلبية احتياجات الامتثال للبيانات.