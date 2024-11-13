IBM Guardium Data Compliance

تسريع الامتثال التنظيمي يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى فرض عقوبات مالية وعقوبات تضر بالسمعة. باستخدام Guardium Data Compliance، يمكنك الوصول إلى قدرات امتثال وعمليات سير عمل مُعدة مسبقًا ومتقدمة، مما يمكّن مؤسستك من تلبية احتياجات الامتثال بسرعة (CCPA وGDPR وSOX وغيرها). احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا