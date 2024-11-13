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IBM Guardium Data Compliance

تبسيط متطلبات تنظيم البيانات وتعزيز الرؤية وتسهيل عملية المراقبة

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تحديث أمن البيانات - خارطة طريق شاملة لمؤتمر IBM Guardium | IBM TechXchange

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حل شامل للامتثال للبيانات

يساعد IBM Guardium Data Compliance المنظمات على تحقيق الامتثال التنظيمي بفعالية وتلبية متطلبات التدقيق بسرعة وسهولة أكبر، وحماية البيانات المنظمة أينما كانت.

يتيح لك Guardium Data Compliance تحقيق ما يلي:

  • تلبية متطلبات اللوائح التنظيمية للامتثال للبيانات مع تقليل وقت الإعداد للتدقيق
  • توفير رؤية مستمرة لضوابط أمن البيانات لديك
  • مواجهة تحديات الامتثال للبيانات ومراقبة نشاط البيانات
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تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024

وصلت تكاليف اختراق أمن البيانات إلى مستوى مرتفع جديد. احصل على معارف حول كيفية تقليل هذه التكاليف من تجارب خاضتها 604 منظمة و3556 من قادة الأمن الإلكتروني والأعمال.
الفوائد تلبية احتياجات الامتثال بشكل أسرع

استخدم 8 قوالب امتثال مُعدّة مسبقًا تضع أمن المعلومات لديك في موضع يفي بمعايير الأمان الأكثر دقة ( GDPR وPCI وSOX وHIPAA وCCPA) ومتطلبات الامتثال.

 إثراء تقارير التدقيق الخاصة بك

يمكنك إضافة المجموعات بسهولة أو استيرادها من ®IBM® Guardium Data Protection لإثراء تقارير التدقيق.

 إدارة السياسات الموحدة

يمكنك وضع سياسات الامتثال وإدارتها أو استخدام السياسات المتاحة في Guardium Data Protection لحماية مصادر البيانات عبر السحابة أو في أماكن العمل.

نسخة تجريبية مجانية لمدة 3 أيام من آلية تحديد الوصول

استكشف Guardium Data Compliance في بيئة تجريبية مجانًا لمدة 3 أيام، دون أي مخاطر أو التزامات. اختبر الميزات في سيناريوهات عملية واقعية. تعرّف على واجهة المستخدم بكل سهولة.

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المزايا
مساحة عمل الامتثال

تعدّ مساحة عمل الامتثال بيئةً مركزيةً لإدارة برنامج الامتثال بالكامل. توفر لوحة المعلومات الشاملة هذه رؤية واضحة ودقيقة لحالة الامتثال لديك. يمكنك من خلالها الوصول إلى التقارير التفصيلية، وإدارة مجموعات الامتثال، وتتبع جداول التدقيق، مما يتيح مراقبة فعالية برنامجك والحفاظ عليها بكفاءة في هذه البيئة المركزية.
لوحة التقارير

توفر لوحة التقارير منصة مركزية لمراقبة وضع امتثال بياناتك. ويمكنك من خلالها تتبع نشاط المستخدم وتحديد التهديدات الأمنية المحتملة باستخدام لوحات متخصصة وإجراء استقصاءات دقيقة. تشكل الأنشطة المشبوهة مخاطر على منظمتك وقد تؤدي أيضًا إلى عدم الامتثال للوائح التنظيمية ذات الصلة.
عملية التدقيق

يمكن أن تساعد ميزات التدقيق وإعداد التقارير المبسطة في Guardium Data Compliance المنظمات على الاستفادة من تقليل وقت إعداد التدقيق. ويمكن أن تقلل عملية إعداد التقارير من مقدار الجهد اليدوي المبذول والوقت المستغرق الذي تحتاج إليه فرق الامتثال لتلبية احتياجات الامتثال للبيانات.

حالات الاستخدام

تسريع الامتثال التنظيمي يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى فرض عقوبات مالية وعقوبات تضر بالسمعة. باستخدام Guardium Data Compliance، يمكنك الوصول إلى قدرات امتثال وعمليات سير عمل مُعدة مسبقًا ومتقدمة، مما يمكّن مؤسستك من تلبية احتياجات الامتثال بسرعة (CCPA وGDPR وSOX وغيرها). احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
مراقبة نشاط البيانات من خلال الحصول على السجلات التفصيلية وتحليلها، يساعدك Guardium Compliance على تحديد اختراقات الامتثال المحتملة ومعالجتها بسهولة، مثل الوصول غير المصرح به إلى البيانات وتسريب المعلومات الحساسة وانتهاكات السياسات. يضمن نظام التدقيق القوي وتقارير الامتثال وضوح الرؤية لجميع الأطراف المعنية. احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
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تعرف على المزيد حول ميزات الامتثال للبيانات في IBM Guardium Data Compliance وجربه مجانًا.

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