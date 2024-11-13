تبدأ الحماية القوية للبيانات بمعرفة مكان وجود بياناتك الحساسة. يكتشف IBM Guardium Discover and Classify (ISDC) البيانات الحساسة المعروفة وغير المعروفة محليًا وفي السحابة - سواء كانت منظمة أو غير منظمة أو متحركة أو في حالة احتفاظ.

إن التحليلات القائمة على الشبكة الخاصة وقدرات الجاهزية للامتثال وسهولة النشر التي يتمتع بها ISDC، تجعل منه مكملًا قويًا لـ IBM Guardium ويعمل على تحسين إدارة وضع أمن البيانات.