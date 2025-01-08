تُعد معلومات الشبكة أمرًا بالغ الأهمية في تحديد المخاطر المرتبطة بالنشاط الاحتيالي المحتمل. يتحقق Trusteer من الموقع أو شركة الاتصالات أو خدمة الاستضافة، ويكتشف أيضًا ما إذا كان يتم استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) أو إجراء مكالمة على الجهاز، حيث تعد هذه الأساليب من تقنيات الهندسة الاجتماعية الشائعة.