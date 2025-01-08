IBM® Trusteer هي مجموعة من الخدمات السحابية وأجهزة نقطة النهاية برنامج يستخدم الذكاء القائم على السحابة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تساعد في تقييم المخاطر يكشف الاحتيال وتحديد الهوية والمصادقة مستخدمين.
استخدم تقييم المخاطر في الوقت الحقيقي طوال رحلة المستخدم الرقمية لمراقبة الأنشطة المشبوهة.
شبكة استعلامات عالمية تضم ملايين الأجهزة وباحثين عالميين في مجال الاحتيال في متناول يدك.
وفّر تغطية متعددة القنوات للأجهزة المحمولة ومنصات الويب، بدءاً من فتح الحساب وحتى رحلات المستخدم اليومية.
ضع رؤى قابلة للتنفيذ على مستوى المؤسسة، ويمكن أن تنمو مع توسع أعمالك.
حقق عائد استثمار بنسبة 156% بفضل Trusteer، كما هو موثق في تقرير Forrester TEI.¹
معدل كشف احتيال في الاستيلاء على الحسابات يزيد عن 90%.
معدل كشف احتيال يزيد عن 80% للطبقات والاحتيالات.
تعتمد المئات من المنظمات الرائدة على Trusteer لتأمين رحلات عملائها الرقمية ودعم نمو الأعمال.
ناقش مع أحد خبراء Trusteer حالة استخدامك لبناء الثقة في الهوية الرقمية وكشف الاحتيال.