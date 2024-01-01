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Pinpoint Assure

 IBM Trusteer Pinpoint Assure
تقييم مخاطر الهوية للهويات الرقمية للضيوف الجدد بسلاسة
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شخص يستخدم هاتف عند جهاز صراف آلي لتلقي بيانات تنبيه أمني

الكشف عن تهديدات فتح الحساب بشفافية

IBM Trusteer Pinpoint Assure هو برنامج قائم على السحابة لتقييم مخاطر الهوية في الوقت الحقيقي، يكتشف ويتنبأ بمخاطر النوايا الاحتيالية، مما يتيح لك بناء علاقة رقمية موثوقة في وقت مبكر من عملية إنشاء الحساب الرقمي الجديد.
الحصول على استعلامات ورؤى متقدمة

يربط Trusteer المعلومات المعلومات المتقدمة بقواعد بيانات أدلة الاحتيال العالمية الخاصة بنا لتقييم الهويات الرقمية.
كشف سريع عن أنماط الاحتيال في الحسابات الجديدة

يستخدم Trusteer رؤى خاصة وتحليلات متقدمة طوال رحلة العميل متعددة القنوات.
تقييم المخاطر بشفافية

يجري Trusteer تقييم مخاطر إنشاء الحسابات الجديدة في الوقت الحقيقي لتقديم تجربة عملاء مخصصة وسلسة.
مواكبة أحدث التهديدات

يحمي أعمالك من أحدث التهديدات السيبرانية مثل الحسابات الوهمية، والبرامج الضارة، والروبوتات الخبيثة، وغيرها.

تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024

سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على رؤى حول كيفية تقليل التكاليف. عزز نفسك بأمثلة واقعية وتوصيات الخبراء بشأن كيفية التخفيف من المخاطر.

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النبؤ بمخاطر الهوية تعزيز النمو

تسريع النمو الرقمي من خلال ترسيخ الثقة في الهوية عبر جميع الرحلات الرقمية.

 

 منع إساءة استخدام السياسات

يكشف عن الهويات المزيفة والمصطنعة في عمليات فتح الحسابات، بما في ذلك بطاقات الائتمان والقروض وقسائم التجارة الإلكترونية.

 

 منع الخسائر المالية

يحدد محاولات إنشاء الحسابات الوهمية كجزء من فتح الحسابات التي تستهدف التحويلات النقدية الضارة.

 

الأمن والخصوصية في السحابة

عند استخدام خدمات ®IBM Cloud، يمكن لشركتك التوسع والتكيف بسرعة مع احتياجات العمل المتغيرة دون المساس بمستويات الأمان أو الخصوصية أو المخاطر. تلبي هذه الخدمة معايير الصناعة ومعايير الامتثال العالمية، اعتمادًا على الإصدار الذي تختاره.

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عائلة منتجات Trusteer IBM Trusteer Pinpoint Detect

تغلب على محاولات الاستيلاء على الحسابات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والقياسات الحيوية السلوكية، والتعلم الآلي.

 استكشف المنتج IBM® Trusteer® Mobile

عزِّز نمو أداء جهازك المحمول من خلال التقييم الدقيق لحالة الجهاز وتهديدات الجلسات في الوقت الحقيقي..

 استكشف المنتج IBM® Trusteer® Rapport

تمتع بالقدرة على كشف البرامج الضارة ومعالجتها وتحديد هجمات التصيد الاحتيالي.

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اتخِذ الخطوة التالية

تحدث إلى خبير حول كيفية ملاءمة ®Trusteer مع استراتيجيتك لمنع الاحتيال.

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