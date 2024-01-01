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الأمان
Trusteer
Mobile SDK
يعمل IBM ® Trusteer ® Mobile على حماية تطبيقات iOS وAndroid الأصلية من خلال تحليل عوامل المخاطر المتعلقة بالجهاز وكشف السلوكيات الشاذة ومعرّفات الأجهزة المحمولة الدائمة. يتكامل IBM Trusteer Mobile بشكل كامل في منصة إدارة المخاطر السحابية Pinpoint.
اكتشف المخاطر المرتبطة بالأجهزة المحمولة والحسابات والاتصالات وقيّمها قبل الوصول إلى تطبيق الأجهزة المحمولة الخاص بك.
أنشئ معرّف جهاز محمول دائم بناءً على سمات الأجهزة والبرامج، وهو معرّف لإعادة تثبيت التطبيق.
اربط بيانات مخاطر المعاملات البنكية عبر الإنترنت وعبر الأجهزة المحمولة من خلال قدرات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي القابلة للتوسع Pinpoint Cloud.
استفد من أحدث تقنيات استعلامات الأمن السيبراني لكشف البرمجيات الضارة، وأدوات الوصول عن بُعد، والمحاكيات، وغيرها من الأدوات الضارة.
تمتع بالحماية من الهندسة الاجتماعية وعمليات الاحتيال باستخدام ميزات IBM Trusteer Mobile، التي تشمل القياسات الحيوية السلوكية، وأدوات الوصول عن بُعد، والرؤى المتعلقة بالمكالمات الجارية.
حدد بيانات الاعتماد المسروقة باستخدام ميزات IBM Trusteer Mobile، مثل قدرات بصمة الأجهزة، والحالات الشاذة في سلوك المستخدم.
تغلب على محاولات الاستيلاء على الحسابات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والقياسات البيومترية السلوكية، والتعلم الآلي.
ساعد في تعزيز التحولات الرقمية من خلال التقييم السلس لمخاطر الهويات الرقمية الجديدة وهويات الضيوف.
تمتع بالقدرة على كشف البرامج الضارة ومعالجتها وتحديد هجمات التصيد الاحتيالي.