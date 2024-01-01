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الأمان
Trusteer
Pinpoint Detect
يساعد IBM Trusteer Pinpoint Detect المنظمات على ترسيخ الثقة في الهوية الرقمية بسرعة وشفافية طوال تجربة سلسة للعملاء دون المساس بالأمن.
قيّم المخاطر لمصادقة المستخدمين طوال دورة حياتهم متعددة القنوات، مع تسجيل المخاطر في الوقت الحقيقي في كل جلسة ونشاط.
تحقق نماذج الكشف المتقدمة جنبًا إلى جنب مع بيانات الاستعلامات العالمية كشفًا عالي الدقة وتقلل من الإنذارات الكاذبة
الكشف عن مجموعة كبيرة من البرامج الضارة التي تستهدف سرقة بيانات الاعتماد والاستيلاء على الحسابات، سواء على الأجهزة المحمولة أو أجهزة سطح المكتب
استخدام تحليل القياسات الحيوية السلوكية للمستخدم عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب لتحديد السلوكيات المشبوهة
تجمع واجهة المستخدم المتقدمة بين البيانات الغنية والرؤى للتحقيق والتحليل. يمكن أن يساعد IBM ®Trusteer في كشف محاولات الاحتيال ومنعها من خلال التحليل بناءً على معايير تقنية أو سلوكية للتصدي لمحاولات الاحتيال بسرعة.
نظًا لتزايد محاولات الاحتيال التي تؤثر على القطاع المصرفي، دمج بنك BoursoBank نظام IBM Trusteer في نموذج فريد لتحليل الاحتيال لحماية عملائه على أفضل وجه، مع الحفاظ على تجربة المستخدم.
تقدم مجموعة واسعة من التقارير رؤى حول بيئة الاحتيال والكفاءات التشغيلية. تتكامل بيانات التهديدات في الوقت الحقيقي مع أنظمة الأمن السيبراني الأخرى لدينا لمساعدتك على الحماية من حوادث الاحتيال.
يستخدم بنك Sandtander Bank بيانات التهديدات في الوقت الحقيقي لحماية قنواته الرقمية من المعاملات الاحتيالية والاستيلاء على الحسابات، بالإضافة إلى المساعدة في الكشف عن أجهزة المستخدمين النهائيين المصابة ببرامج ضارة عالية المخاطر.
عند استخدامك لخدمات ®IBM Cloud، يمكن لشركتك التوسع والتكيف بسرعة مع احتياجات العمل المتغيرة دون المساس بمستويات الأمان أو الخصوصية أو المخاطر. تلبي هذه الخدمة معايير الامتثال الصناعية والعالمية التالية، حسب الإصدار الذي تختاره. يمكن أن يشمل ذلك EU-US Privacy Shield وSwiss-US Privacy Shield Framework، وFFIEC للقطاع المالي في الولاياتت المتحدة، وISO 27001، وSOC2 من النوع 2 (SSAE 16).
ساعد في تعزيز التحولات الرقمية من خلال التقييم السلس لمخاطر الهويات الرقمية الجديدة وهويات الضيوف.
عزِّز نمو أداء جهازك المحمول من خلال التقييم الدقيق لحالة الجهاز وتهديدات الجلسات في الوقت الحقيقي.
تمتع بالقدرة على كشف البرامج الضارة ومعالجتها وتحديد هجمات التصيد الاحتيالي.