IBM Trusteer Pinpoint Detect

تجمع واجهة المستخدم المتقدمة بين البيانات الغنية والرؤى للتحقيق والتحليل. يمكن أن يساعد IBM ®Trusteer في كشف محاولات الاحتيال ومنعها من خلال التحليل بناءً على معايير تقنية أو سلوكية للتصدي لمحاولات الاحتيال بسرعة.

نظًا لتزايد محاولات الاحتيال التي تؤثر على القطاع المصرفي، دمج بنك BoursoBank نظام IBM Trusteer في نموذج فريد لتحليل الاحتيال لحماية عملائه على أفضل وجه، مع الحفاظ على تجربة المستخدم.