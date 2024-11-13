IBM Guardium AI Security

المدير التنفيذي لأمن المعلومات (CISO) يمكن للفرق الأمنية استخدام Guardium AI Security لتحقيق الأمن على مستوى المؤسسات لبيانات الذكاء الاصطناعي الحساسة ونماذج الذكاء الاصطناعي، مع الاستفادة من عمليات سير العمل المتكاملة والعرض الموحد لأصول البيانات وسياسات الامتثال المركزية لتقليل حدة التعقيد وتسهيل مشاركة المعلومات من خلال الأدوات والأشخاص.

الرئيس التنفيذي للابتكار (مسؤول الذكاء الاصطناعي) يُعد تحديد الثغرات الأمنية في عمليات نشر الذكاء الاصطناعي أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة إلى فرق الذكاء الاصطناعي. باستخدام Guardium AI Security، يمكنك عرض الثغرات الأمنية في نموذجك وبياناته الأساسية والتطبيقات المتصلة بها. يتم تحديد درجة خطورة كل ثغرة أمنية بحيث يمكنك تحديد أولويات خطواتك التالية.