يتولى إدارة المخاطر الأمنية لبيانات الذكاء الاصطناعي الحساسة ونماذج الذكاء الاصطناعي
تحديد الثغرات الأمنية في بيانات الذكاء الاصطناعي ونماذجه واستخدام تطبيقاته بشكل مستمر وإصلاحها باستخدام IBM Guardium AI Security.
يساعد Guardium AI Security المنظمات على:
يعدّ هذا جزءًا من مركز أمن بيانات IBM Guardium، الذي يمكِّن فرق الأمن والذكاء الاصطناعي من التعاون على مستوى المنظمة من خلال عمليات سير عمل متكاملة ورؤية مشتركة لأصول البيانات وسياسات امتثال مركزية.
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أفضل الممارسات لتأمين نشر الذكاء الاصطناعي لديك
يظهر Guardium AI Security نموذج الذكاء الاصطناعي المرتبط بكل عملية نشر.ويكشف البيانات والنماذج والتطبيقات المستخدمة في كل عملية نشر للذكاء الاصطناعي، كما يتيح رؤية جميع التطبيقات المتصلة بالنموذج.
يمكنك عرض الثغرات الأمنية في نموذجك وبياناته الأساسية والتطبيقات المتصلة بها. يتم تحديد درجة خطورة كل ثغرة أمنية بحيث يمكنك تحديد أولويات خطواتك التالية. يمكنك تصدير قائمة الثغرات الأمنية بسرعة للإبلاغ عنها.
يمكن أن يساعدك Guardium AI Security في إدارة المخاطر الأمنية ومعالجة مشكلات الامتثال المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي وبياناته. يتم ربط الثغرات الأمنية بأطر التقييم، مثل OWASP Top 10 للنماذج اللغوية الكبيرة، مما يتيح لك معرفة المزيد حول المخاطر المكتشفة واتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف منها.
يمكن للفرق الأمنية استخدام Guardium AI Security لتحقيق الأمن على مستوى المؤسسات لبيانات الذكاء الاصطناعي الحساسة ونماذج الذكاء الاصطناعي، مع الاستفادة من عمليات سير العمل المتكاملة والعرض الموحد لأصول البيانات وسياسات الامتثال المركزية لتقليل حدة التعقيد وتسهيل مشاركة المعلومات من خلال الأدوات والأشخاص.
يُعد تحديد الثغرات الأمنية في عمليات نشر الذكاء الاصطناعي أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة إلى فرق الذكاء الاصطناعي. باستخدام Guardium AI Security، يمكنك عرض الثغرات الأمنية في نموذجك وبياناته الأساسية والتطبيقات المتصلة بها. يتم تحديد درجة خطورة كل ثغرة أمنية بحيث يمكنك تحديد أولويات خطواتك التالية.
تُعد الالتزام بمتطلبات الأمان الحالية للبيانات ومعايير الامتثال الجديدة للذكاء الاصطناعي، مثل قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي (EU AI Act)، أمرًا ضروريًا لفرق المخاطر والامتثال. يوفر التكامل بين watsonx.governance وGuardium AI Security رؤية شاملة لمخاطر الأمان والامتثال عبر لوحة تحكم موحدة، مما يعزز التعاون بين الفرق المختلفة.
اكتشف الذكاء الاصطناعي غير المصرح به، وقلل الثغرات الأمنية، واحمِ البيانات الحساسة في نماذج الذكاء الاصطناعي – مع تحقيق الامتثال - باستخدام Guardium AI Security.