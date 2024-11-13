الصفحة الرئيسية الأمان Guardium Quantum Safe
Guardium Quantum Safe

احصل على رؤية شاملة حول وضع التشفير لديك. قيّم وحدد أولويات الثغرات التشفيرية للمساعدة في حماية بياناتك الحساسة

اشترك لمعرفة المزيد شاهد تطبيقًا عمليًا في الندوة المنعقدة عبر الإنترنت
قد تصبح أساليب التشفير التقليدية قريبًا "قابلة للاختراق"، ما قد يعرض البيانات الحساسة للخطر

يمثل أمن البيانات أساس كل المعاملات التجارية. تعتمد الشركات منذ عقود على التشفير التقليدي وأساليب التشفير القياسية لحماية بياناتها وتطبيقاتها ونقاط النهاية الخاصة بها. لكن خوارزميات التشفير التقليدية التي كان اختراقها يتطلب قرونًا باستخدام الحواسيب التقليدية، أصبح يمكن اختراقها في غضون بضع ساعات باستخدام الحوسبة الكمية. ومع تقدم الحوسبة الكمية، من المحتمل أن تصبح جميع المعلومات الحساسة المؤمنة وفقًا لمعايير وممارسات التشفير الحالية عرضة للاختراق.

تُعد شركة IBM رائدة في مجال التحول الكمي الآمن، حيث طوّرت معيارين من معايير التشفير ما بعد الكمي بالتعاون مع الشركاء في المجال، والتي نشرها المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) مؤخرًا. يعمل IBM® Guardium® Quantum Safe الذي يُقدَّم عبر IBM® Guardium® Data Security Center على مراقبة أولويات الثغرات التشفيرية وكشفها وتحديدها للمساعدة على حماية بياناتك من المخاطر التقليدية والمخاطر المدعومة بالحوسبة الكمية.

 اقرأ ملخص Guardium Quantum Safe
معايير التشفير ما بعد الكّمي الصادرة عن معهد NIST أصبحت متوفرة

اطلع على تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024
الميزات رؤية شاملة وموحدة

احصل على رؤية معززة حول وضع التشفير في منظمتك، وحدد الثغرات الأمنية وتابع التقدم في معالجتها.

 تسريع الامتثال

يمكن للمستخدمين تحديد السياسات وتشغيلها استنادًا إلى السياسات الأمنية الداخلية واللوائح التنظيمية الخارجية، بالإضافة إلى التكامل مع أدوات تتبع المشكلات في المؤسسة.

 تسريع تخطيط عملية المعالجة

يوفر ترتيب أولويات المخاطر رؤية تساعدك على رسم خريطة فعالة لعملية المعالجة.

الميزات

وضع تصور احصل على رؤية واضحة لاستخدام تقنيات التشفير في منظمتك، مع إمكانية التعمق لزيادة تقييم الوضع الأمني للتشفير. سجل في ندوة الإنترنت
المراقبة والتتبع تابع انتهاكات السياسة وعليات المعالجة وحللها بسهولة مع مرور الوقت. سجل في ندوة الإنترنت
تحديد أولويات الثغرات الأمنية. اكتسب فهمًا سريعًا لأولويات الثغرات الأمنية بناء على عوامل مثل تأثير الأعمال وعدم الامتثال. سجل في ندوة الإنترنت
إجراءات موجهة بالسياسات إدارة انتهاكات السياسات التي يحددها المستخدم وتبسيط المعالجة من خلال التكامل مع أنظمة تتبع مشكلات تقنية المعلومات. سجل في ندوة الإنترنت

استكشِف Guardium

IBM Guardium Data Security Center
استكشف منتجات IBM Guardium
IBM Quantum Safe Transformation Services
تعرف على المزيد حول IBM Guardium Quantum Safe

تعرف على المزيد حول كيفية مساعدة Guardium Quantum Safe لمنظمك في الاستعداد لرحلتك نحو التحول الكمي الآمن والمرونة التشفيرية. 

 اشترك لمعرفة المزيد شاهد تطبيقًا عمليًا في الندوة المنعقدة عبر الإنترنت