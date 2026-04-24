التصدي لهجمات الأمن الإلكتروني المدعومة بالوكلاء، على نطاق واسع
يتجه المهاجمون شيئًا فشيئًا إلى استخدام النماذج الرائدة كسلاح لتسريع دورة حياة الهجمات بالكامل، حيث تقلل النماذج الحالية والمطورة من الوقت والخبرة اللازمين لشن الهجمات المعطلة للأنظمة. ومع تحول الإمكانات الهجومية إلى الاعتماد بشكل أكبر على الأتمتة والوكلاء، ستحتاج المؤسسات إلى برامج أمنية تتسم بالقدر ذاته من الاستقلالية والتنسيق والاستمرارية.
الخدمات الأمنية المستقلة من IBM هي خدمات متعددة الوكلاء توفر ذكاء، وصناعة قرار، واستجابة بسرعة آلية. ومن خلال التنسيق بين العاملين الرقميين القابلين للتشغيل البيني عبر عمليات الحوكمة والمخاطر والهوية والتهديدات، ستعيد هيكلة آلية عمل البرامج الأمنية بينما تصبح التهديدات أكثر آلية وتكيفًا واستنادًا إلى الذكاء الاصطناعي.
تعمل الخدمات الأمنية المستقلة من IBM دومًا على تحليل المخاطر وبيئات التشغيل، مع فرض السياسات وتنسيق عمليات رصد التهديدات واحتوائها بأقل قدر ممكن من التدخل البشري. تؤدي هذه العملية إلى تقصير فترات التعرض للمخاطر، وتسريع احتواء الهجمات المتسارعة، وتوفير معارف مستمرة حول أنظمة الحوكمة والمخاطر لتعزيز وضع الأمان والامتثال.
ARGO هو عامل رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على تقييم المؤسسات وإحداث تحويل جذري بها بشكل مستقل من خلال تنسيق عمليات إدارة المخاطر الإلكترونية والامتثال التنظيمي في الوقت الفعلي. ومن خلال الأتمتة الذكية والحوكمة التكيفية، يعمل ARGO على مواءمة معدل التعرض لمخاطر الأمن الإلكتروني مع أهداف العمل، مع فرض المعالجة من خلال إدارة الضوابط المستمرة. والنتيجة هي برنامج حوكمة شامل للأمن الإلكتروني يدير إستراتيجية الأمن الإلكتروني بشكل استباقي، ويقلل من التعرض للمخاطر، ويعزز مرونة المؤسسة.
يستخدم وكلاء الدفاع المستقلون العاملين الرقميين المدعومين بالذكاء الاصطناعي لتأمين التطبيقات والهويات والبيانات والشبكات والبيئات السحابية باستمرار. تستبدل هذه الأداة الفحوصات اليدوية بالمراقبة الدائمة، والتنفيذ الآلي للسياسات، والمعالجة السريعة عبر أدوات تكنولوجيا المعلومات والأمن المتوفرة. يعمل وكلاء الدفاع المستقلون على ضبط الأسس الأمنية ذاتيًا لتعزيز أنظمة الدفاع ودعم الامتثال وتقليل المخاطر التشغيلية من دون إضافة عبء على فرق الأمن.
ATOM هو نظام ذكاء اصطناعي وكيل يتفوق على وكلاء الذكاء الاصطناعي الفرديين، حيث يُنشئ عمليات أمنية مستقلة. تعمل الأتمتة عن طريق التنسيق بين عدة عملاء للتفاعل والتعاون مع بعضهم عبر دورة حياة التهديد بأكملها. فهو يعمل على أتمتة عمليات صيد التهديدات وتسريع عمليات اكتشافها وإنشاء وتنفيذ خطط التحقيق وتنفيذ خطوات المعالجة. يدير ATOM عملية التنسيق حتى تتمكن الفرق الأمنية من التركيز على التهديدات شديدة الخطورة بدلاً من التركيز على التهديدات الإيجابية الكاذبة أو التهديدات منخفضة الخطورة.
تعمل IBM CyberDefend® على تأمين الذكاء الاصطناعي، وإحداث تحويل في التشفير، وتعزيز عمليات الهوية (IdOps)، وأمن التطبيقات (AppSec)، والبيئات السحابية.
تركز خدمات GRC من IBM على توحيد نقاط البيانات الأساسية الخاصة بالأمن الإلكتروني والمؤسسة عبر البيئات السحابية والمحلية والهجينة.
تساعد خدمات IBM TDR، بما في ذلك خدمات MDR، المؤسسات على حماية استثماراتها الحالية وتعزيزها بالذكاء الاصطناعي.