يتحقق X-Force Red من صحة الثغرات الأمنية المحددة التي يمكن التغاضي عنها، مثل أخطاء الإدخال عندما تأتي البيانات من مصادر غير موثوق بها، أو التي يتم إدخالها عن قصد أو بشكل غير صحيح — التي يمكن أن تؤدي إلى هجمات.