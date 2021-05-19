يُعد تحديد العدد اللانهائي من الثغرات الأمنية وتحديد أولوياتها ومعالجتها – تلك التي تحتوي على نقاط الضعف والتعرض الشائعة (CVE) والتي لا تحتوي عليها - داخل البنية التحتية لـ IT لديك، مهمة شاقة ولكنها أساسية. يمكن أن يؤدي تكوين خاطئ واحد أو كلمة مرور افتراضية إلى اختراق شبكتك بالكامل.
تحديد أولويات معالجة العيوب التي تحتوي على CVE والتي لا تحتوي عليها (التكوينات الخاطئة وكلمات المرور الافتراضية والأذونات الضعيفة) مع استخدام الارتباط بين الهجمات ومصادر الاستعلامات والتكامل مع معايير CIS وأدلة التنفيذ التقني الأمني لوكالة الأنظمة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.
يساعد نموذج المعالجة المتزامن على جعل العملية قابلة للإدارة بغض النظر عن حجم فريقك. يتم إرسال الثغرات الأمنية الأكثر خطورة إلى المعالجات، وبمجرد إصلاحها، تصل الدفعة التالية.
تساعدك إدارة الثغرات الأمنية على الامتثال لتفويضات حماية البيانات في اللوائح مثل GDPR وHIPAA وPCI DSS وتجنب التأثير الكبير للعقوبات والأضرار التي تلحق بسمعتك.
باستخدام حل الفحص المفضل لديك، يوفر X-Force Red خدمات النشر والدعم والفحص المتميزة. يعمل الفريق معك لتحديد التطبيقات والأنظمة الأكثر أهمية، ثم يقوم بتكوين أدوات الفحص والملفات التعريفية والجداول الزمنية والتقارير لتحديد الثغرات الأمنية بالعمق المطلوب، ومساعدتك على تلبية متطلباتك الأمنية والتنظيمية.
يتحقق X-Force Red من صحة الثغرات الأمنية المحددة التي يمكن التغاضي عنها، مثل أخطاء الإدخال عندما تأتي البيانات من مصادر غير موثوق بها، أو التي يتم إدخالها عن قصد أو بشكل غير صحيح — التي يمكن أن تؤدي إلى هجمات.
يتم تحميل نتائج الفحص في محرك التصنيف المؤتمت والمصمم من قِبل مخترقي X-Force Red، الذي يعطي الأولوية للنتائج بناء على عمليات الاستغلال المسلحة وعوامل الخطر الرئيسية مثل قيمة الأصول والتعرض.
يمكن لـ X-Force Red تسهيل عملية المعالجة. إذا كانت هناك حاجة إلى الخبرة في هذا المجال، فإننا نساعد على ضمان إصلاح الثغرات الأمنية الأكثر خطورة أو تطبيق تدابير مضادة تعويضية.
يمكن ل X-Force Red إجراء عمليات فحص خارج الجدول الزمني وإعداد التقارير وفحص تحديثات ملف التعريف، استنادًا إلى التغييرات التي تطرأ على البيئة أو الثغرات الأمنية الجديدة التي تم الكشف عنها علنًا.
يمكن لمخترقي X-Force Red تقديم أبحاث ونتائج إدارة الثغرات الأمنية إلى فريقك التنفيذي بلغتهم. يساعد هذا على توليد دعم على المستوى التنفيذي لتحديد أولويات الثغرات الأمنية الحرجة وتصحيحها.
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خدمات أمنية متكاملة لإدارة دورة حياة التهديدات الكاملة.
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