حتى المؤسسات التي لديها ضوابط وعمليات أمنية قوية قد لا تتمكن من اكتشاف الاختراق واحتوائه بسرعة.

إذا لم تتدرب فرق الاستجابة للحوادث في المؤسسات، والمعروفة أيضًا باسم "الفرق الزرقاء"، على مهارات الكشف والاستجابة الخاصة بها، فإن احتمالية تنفيذها بفاعلية في سيناريو اختراق واقعي تنخفض بشكل كبير.

استكشف هذا الكتاب الإلكتروني لمعرفة كيفية الاستفادة من خدمات محاكاة الخصوم للمساعدة على اختبار قدرات الكشف والاستجابة وقياسها وتحسينها.