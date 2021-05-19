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محاكاة الخصوم

 خدمات محاكاة الخصم X-Force® Red
محاكاة الهجمات لاختبار اكتشاف المخاطر والاستجابة للحوادث وقياسها وتحسينها
اقرأ تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2024
منظر خلفي لامرأة تعمل كعالمة بيانات مستقلة عن بُعد
اختبر برامج الاستجابة للحوادث الخاصة بك
 

حتى المؤسسات التي لديها ضوابط وعمليات أمنية قوية قد لا تتمكن من اكتشاف الاختراق واحتوائه بسرعة. 

إذا لم تتدرب فرق الاستجابة للحوادث في المؤسسات، والمعروفة أيضًا باسم "الفرق الزرقاء"، على مهارات الكشف والاستجابة الخاصة بها، فإن احتمالية تنفيذها بفاعلية في سيناريو اختراق واقعي تنخفض بشكل كبير.

استكشف هذا الكتاب الإلكتروني لمعرفة كيفية الاستفادة من خدمات محاكاة الخصوم للمساعدة على اختبار قدرات الكشف والاستجابة وقياسها وتحسينها.

 
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اقرأ عن الهجمات الأولية الأكثر شيوعًا في تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024 تنزيل التقرير حدد موعدًا لجلسة اكتشاف مع X-Force
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المزايا
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اختبِر أدواتك

اكتشف الثغرات في أدوات الكشف والاستجابة لديك من خلال محاكاة هجمات مصممة لتجاوزها. وتمكَّن من ضبط أدواتك لتحسين قدراتها في الكشف. تتم محاكاة الهجمات وفقًا لإطار عمل MITRE ATT&CK.
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اختبِر فرقك

يمكن أن تساعد تمارين الفريق الأحمر والفريق الأرجواني على قياس مدى قدرة فرق الاستجابة للحوادث (الفرق الزرقاء) على الكشف عن الهجمات والاستجابة لها. ففي حين يتضمن الفريق الأحمر السرية، فإن الفريق الأرجواني يتميز بالتعاون حيث يعمل فريقك الأزرق مع فريقنا الأحمر لإعداد سيناريوهات الهجوم.
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اختبِر برامجك

هل تشعر بالقلق بشأن برامج الفدية أو التهديدات البارزة الأخرى؟ يمكن لاختبار استعلامات التهديدات قياس فاعلية برامج الاستجابة للحوادث لديك ضد الهجمات الشهيرة من خلال محاكاة الأساليب التي يستخدمها المهاجمون.
القدرات منهجية الفريق الأحمر

من خلال محاكاة التهديدات المتقدمة، يعمل فريق X-Force Red على تقييم قدرات فريق الاستجابة للحوادث الأزرق في الكشف والاستجابة. نستخدم تقنيات السرية والتسلل لاختراق مؤسستك وتحقيق الأهداف المحددة مسبقًا. بعد التمرين، يلتقي فريقنا الأحمر مع فريقك الأزرق لتقديم تقرير تفصيلي عن العمليات التي تم استخدامها، بالإضافة إلى توصيات لسد الثغرات.

 منهجية الفريق الأرجواني

مثل الفريق الأحمر، يعمل فريقنا على إنشاء وتنفيذ سيناريوهات هجوم مرتبطة بإطار MITRE ATT&CK وأهداف عملك. وعلى عكس الفريق الأحمر، فإن الفريق الأرجواني يتسم بالتعاون الأكبر. يخطط فريقنا الأحمر السيناريوهات مع فريقك الأزرق قبل التنفيذ. في نهاية التعاون، نجلس معًا لمقارنة النتائج وتقديم توصيات لإصلاح الثغرات.

   اختبِر استعلامات التهديدات 

يمكن لفريق X-Force Red محاكاة نوع معين من الهجمات بناءً على استعلامات التهديدات التي تم جمعها من مصادر خارجية وداخلية. وتشمل الهجمات التي تتم محاكاتها برامج الفدية وهجمات البرمجيات الضارة البارزة الأخرى.

 ضبط التحكم

مثل الفريق الأحمر والأرجواني، يُنشئ فريقنا سيناريوهات هجوم، على الرغم من أن الهدف هو قياس فاعلية أدوات الكشف الخاصة بك فقط. فمن خلال العمل من منظور المهاجم، يمكننا المساعدة على تحسين دقة الكشف والتغطية في مجموعتك الأمنية.
تعرّف على التهديدات الجديدة لعام 2024 مع X-Force
بفضل الرؤى الواردة في تقرير مؤشر استعلامات التهديدات لعام 2024، يمكن لفريقنا مساعدتك في حماية أعمالك من التهديدات الإلكترونية. نحن نقدم إحاطات إعلامية من خلال فريقنا من محللي الاستخبارات (المعلومات الاستراتيجية) المتخصصين لتزويدك برؤى مفصلة حول مؤسستك. حدد موعدًا للحصول على إحاطة مجانية مع أحد الخبراء اقرأ التقرير
تعرّف على خبرائنا Chris Thompson

يُعَد Chris القائد العالمي لخدمات محاكاة الخصوم في IBM X-Force. وهو يعمل على توجيه الرؤية والمبادرات الاستراتيجية لضمان قدرة الفريق على محاكاة أكثر المهاجمين تطورًا في العالم، ويسعى كذلك إلى تعزيز تطوير قدرات جديدة وإجراء أبحاث هجومية باستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

 Patrick Fussell

بصفته قائد العمليات، يتحمل Patrick مسؤولية تقديم جميع خدمات محاكاة الخصوم X-Force، معتمدًا على خبرته القيادية القوية في قيادة فريقنا من المشغِّلين والباحثين والمهندسين الهجوميين.

 Brett Hawkins

بصفته قائد فنون الهجوم، يتحمل Brett مسؤولية ضمان قدرة فريق خدمات محاكاة الخصوم من X-Force على العمل بكفاءة وفاعلية عبر مستويات متعددة من التعقيد، ويساعد على تحديد أولويات تطوير أدوات CNO وأبحاثها.

 Ruben Boonen

يتولى Ruben مسؤولية إجراء الأبحاث التقنية المتعمقة وتطوير أدوات CNE المتقدمة لفريق خدمات محاكاة الخصوم من X-Force، ويتولى تعزيز المبادرات والأبحاث الاستراتيجية الرئيسية.

 Sanjiv Kawa

بصفته مديرًا لخدمات محاكاة الخصوم من X-Force، يساعد Sanjiv على ضمان عمل الفريق بطريقة آمنة وكفؤة من حيث الأمن العملياتي مع التركيز على تحقيق الأهداف المتقدمة. ويساعد أيضًا على تطوير استراتيجية العروض وتنفيذ خدمات الفريق الأحمر المُدارة.

 Shawn Jones

بصفته قائد الهندسة الهجومية لفريق خدمات محاكاة الخصوم من X-Force، يتحمل Shawn مسؤولية توجيه جهود الهندسة الهجومية لفريقنا الكبير من المطورين، ودفع خارطة طريق أدواتنا الهجومية نحو الأمام.

®Insight

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