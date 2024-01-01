في ظل اللوائح التنظيمية المتطورة والتقدم التكنولوجي والممارسات التجارية المتقلبة، تواجه الشركات تحديات ملحة في مجالي المخاطر والامتثال. تدرك شركة IBM Promontory هذه التيارات المتضاربة، وتعمل مع العملاء للتفكير بشكل أكثر ذكاءً وتشكيل أعمالهم للمستقبل. نحن نجمع بين أصول عالمية المستوى وكفاءات جُمِعت بعناية لتقديم قيمة فريدة لعملائنا. من خلال الوصول إلى منصات IBM وخبراتها، يمكننا تقديم هذه القيمة على نطاق واسع وبدعم من أحدث التقنيات والابتكارات. تعمل IBM Promontory مع مجالس الإدارة والإدارة العليا وقادة قطاعات الأعمال والمتخصصين في الامتثال للمساعدة على تحسين الوظائف ونتائج الأعمال، وذلك بصفتها شريكًا موثوقًا للمؤسسات المالية والهيئات الحاكمة على حد سواء.