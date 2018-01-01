لمساعدة القادة على تحويل عملياتهم المالية وزيادة مكاسب الإنتاجية وتعزيز النمو داخل مؤسستهم، تقدم IBM خدمات استشارية مالية شاملة بالتعاون مع watsonxTM ونظامنا البنائي من الشركاء. فنهجنا الذي يركِّز على العملاء وخبراتنا المتعمقة في مجال التمويل تساعد القادة على إعادة تصور عمليات سير العمل الأساسية من خلال تزويدهم ببيانات موثوقة ورؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة. نحن نعمل على تحويل الطريقة التي يتم من خلالها إنجاز العمل، وذلك من خلال تحديد نقطة البداية وحالات الاستخدام المثالية عبر جميع مراحل العمليات بدءًا من الشراء إلى إتمام الدفع، ومن التسجيل إلى التحليل، ومن الطلب إلى الدفع النقدي. ومن خلال الثقة والحوكمة المضمنة في نهجنا، نساعدك بثقة على توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في عملك، ما يتيح لك تحقيق وفورات في التكاليف لتحسين صافي الدخل، ويساهم أيضًا في تعزيز نمو الإيرادات.
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يساعد نهج IBM لعمليات إجراءات الأعمال (BPO) الشركات العالمية على تبني طرق جديدة للعمل وإعادة تصور العمليات باستخدام البيانات الموثوقة والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة. فنحن نعمل على تمكين الموظفين من خلال مساعدي الذكاء الاصطناعي المدربين على بيانات عملك، ما يمكِّنهم من التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى التي تعزز قيمة العميل مع تحديث مجالات الأعمال الأساسية.
يعمل مستشارونا الماليون على تعزيز الكفاءة من خلال بناء عملية ذكية من البداية إلى النهاية في سير العمل المالي لتتمكن من الاستفادة من الإمكانات الكاملة لبياناتك وتعزيز الأنظمة الحالية وتمكين الموظفين واستخدام التقنيات الرائدة للتحول. تمكّن من فهم ممارسات الخدمات المالية في الماضي واحتياجات موظفي الوقت الحالي لبناء مستقبل قيّم.
تعمل شركة IBM Consulting على توحيد الأطراف المعنية في مجال الأعمال والتقنيات حول استراتيجية حديثة للبيانات والذكاء الاصطناعي. يمكنك اكتشاف الرؤى ونشر المساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي في أكبر نقطة تأثير للأعمال. ويرتكز كل ذلك على نهج كامل للحوكمة يضمن أن تكون البيانات نظيفة وشفافة وموثوقًا بها.
أصبحت التقنيات جزءًا لا يتجزأ من حياتنا. فمن خلال استخدام التقنيات الرائدة لتحويل مؤسستك، نساعد القادة الماليين على تحقيق النمو التوليدي، وممارسة إدارة التكلفة والمخاطر، وتحسين التجارب لجميع الأطراف المعنية. يعمل مستشارونا على تنسيق المزيج الصحيح من المواهب البشرية والآلية واستخدام البيانات والرؤى لتمكين اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
توفر IBM Consulting وSAP Business Planning and Consolidation حلًا موحدًا وشاملًا للتخطيط المالي وإعداد الميزانية والتنبؤ والدمج.
من خلال شراكة استمرت 36 عامًا، تقدم IBM وOracle حلولًا تمكِّن الفرق المالية من قيادة التحول الرقمي ودعم الأتمتة والتحول إلى شركاء أعمال حقيقيين وتحسين المرونة عبر الحدود التنظيمية.
تعمل IBM وCelonis على تسريع عملية التحول الرقمي من خلال دعم ترحيل البيانات والرؤى السريعة للعملية القائمة على البيانات والتي تمكِّن عملاء المؤسسات من إعادة تصور نماذج التشغيل.
تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مع IBM وMicrosoft.
استخدم إمكانات التقنيات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ Workday الخاص بك لتحويل الخدمات المهنية المالية.
بالتعاون مع Salesforce، لا تقتصر خدماتنا على إنشاء قيمة للأعمال فحسب. فنحن نجمع بين قدرات Salesforce والتقنيات المفتوحة والشاملة، والخبرات المتعمقة في المجال، وقدرات التصميم التي تركِّز على الإنسان، ومعلومات البيانات اللازمة لتحقيق التأثير.
كيف يؤدي التحول المالي باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز قيمة الأعمال؟
كيف يستخدم القادة الماليون الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة العمليات والتكلفة والكفاءة.
كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تسريع عمليات التحول التي يدفعها التمويل.
تُعدّ مونيكا شريكة وقائدة لممارسات التحول المالي العالمي في شركة IBM، ولديها 20 عامًا من الخبرة في التحول المالي، مقسمة بين الأدوار الاستشارية والصناعية، وتشتهر بقدرتها على تحسين نماذج التشغيل المالية لتعزيز النمو السريع.
بصفته شريكًا في قسم التحول المالي العالمي، عمل لوكاس مع شركة IBM لأكثر من 15 عامًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي بوينس آيرس، حيث قام بتطوير الفرص للعملاء الجدد وتحسين عمليات عملائنا الحاليين وتحويلها من خلال تنفيذ أفضل الممارسات والتقنيات.
سواء أكنت مديرًا ماليًا أو محاسبًا أو محللًا ماليًا أو شريكًا في الأعمال، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين أفكارك المالية، وزيادة الإنتاجية، وتسريع نتائج الأعمال.
تعرف على كيفية تحقيق تأثير مفيد باستخدام التقنيات في العمليات المالية الأساسية من خلال تبسيط المهام وإحداث تغيير جذري في طريقة عمل متخصصي الشؤون المالية والمحاسبية في المستقبل.
تعرف على ما يعنيه تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات الأعمال لمستقبل الشؤون المالية والمحاسبة.
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