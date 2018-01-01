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إطلق العنان للأداء المالي وقيمة الأعمال من خلال الخدمات الشاملة التي تدمج البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، في العمليات الأساسية
استكشف دليل استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الشؤون المالية اقرأ دليل شاغلي منصب CEO لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة الشؤون المالية
سيدة أعمال ترسم على نافذة مع أشخاص يشاهدون في غرفة اجتماعات

انضم إلينا في مؤتمر Gartner للمديرين الماليين والمسؤولين التنفيذيين الماليين لعام 2024

IBM هي الراعي الرئيسي في مؤتمر Gartner للمديرين الماليين والمسؤولين التنفيذيين الماليين لعام 2024 ، في يومي 11 و12 سبتمبر في لندن، المملكة المتحدة. 

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إعادة تصور الشؤون المالية لتكون معتمدة بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي

لمساعدة القادة على تحويل عملياتهم المالية وزيادة مكاسب الإنتاجية وتعزيز النمو داخل مؤسستهم، تقدم IBM خدمات استشارية مالية شاملة بالتعاون مع watsonxTM ونظامنا البنائي من الشركاء. فنهجنا الذي يركِّز على العملاء وخبراتنا المتعمقة في مجال التمويل تساعد القادة على إعادة تصور عمليات سير العمل الأساسية من خلال تزويدهم ببيانات موثوقة ورؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة. نحن نعمل على تحويل الطريقة التي يتم من خلالها إنجاز العمل، وذلك من خلال تحديد نقطة البداية وحالات الاستخدام المثالية عبر جميع مراحل العمليات بدءًا من الشراء إلى إتمام الدفع، ومن التسجيل إلى التحليل، ومن الطلب إلى الدفع النقدي. ومن خلال الثقة والحوكمة المضمنة في نهجنا، نساعدك بثقة على توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في عملك، ما يتيح لك تحقيق وفورات في التكاليف لتحسين صافي الدخل، ويساهم أيضًا في تعزيز نمو الإيرادات.

 الاستعداد للمستقبل من خلال تنفيذ عمليات مالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي
تمكّن من تحسين العمليات المالية والمحاسبية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ما الجديد؟ ندوة الإنترنت

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الاعتراف بشركة IBM كشركة رائدة في تقرير ®Gartner ™Magic Quadrant لعام 2024 في مجال عمليات الأعمال المالية والمحاسبية صنّفت Gartner شركة IBM كشركة رائدة بناءً على قدرتها على التنفيذ واكتمال رؤيتها. تمتلك IBM نموذج أعمال رقميًا وإطار عمل للعملاء يعمل على تسريع النمو وتوفير المزايا لعملاء عمليات إجراءات الأعمال. تعرّف على طرق الوصول لذلك
القدرات نهج حديث لعمليات إجراءات الأعمال

يساعد نهج IBM لعمليات إجراءات الأعمال (BPO) الشركات العالمية على تبني طرق جديدة للعمل وإعادة تصور العمليات باستخدام البيانات الموثوقة والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة.   فنحن نعمل على تمكين الموظفين من خلال مساعدي الذكاء الاصطناعي المدربين على بيانات عملك، ما يمكِّنهم من التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى التي تعزز قيمة العميل مع تحديث مجالات الأعمال الأساسية.

 تحقيق استمرارية الأعمال لتحويل مؤسستك دمج المعلومات والأتمتة في عمليات سير عمل الشؤون المالية

يعمل مستشارونا الماليون على تعزيز الكفاءة من خلال بناء عملية ذكية من البداية إلى النهاية في سير العمل المالي لتتمكن من الاستفادة من الإمكانات الكاملة لبياناتك وتعزيز الأنظمة الحالية وتمكين الموظفين واستخدام التقنيات الرائدة للتحول. تمكّن من فهم ممارسات الخدمات المالية في الماضي واحتياجات موظفي الوقت الحالي لبناء مستقبل قيّم.

 تعرّف على أهم 5 عوامل لإدارة التغيير للمديرين الماليين رؤى ومعلومات دقيقة في متناول يدك

تعمل شركة IBM Consulting على توحيد الأطراف المعنية في مجال الأعمال والتقنيات حول استراتيجية حديثة للبيانات والذكاء الاصطناعي. يمكنك اكتشاف الرؤى ونشر المساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي في أكبر نقطة تأثير للأعمال. ويرتكز كل ذلك على نهج كامل للحوكمة يضمن أن تكون البيانات نظيفة وشفافة وموثوقًا بها. 

 تعرف على خدماتنا الاستشارية ذات الصلة بالبيانات تعزيز النمو باستخدام الذكاء الاصطناعي

أصبحت التقنيات جزءًا لا يتجزأ من حياتنا. فمن خلال استخدام التقنيات الرائدة لتحويل مؤسستك، نساعد القادة الماليين على تحقيق النمو التوليدي، وممارسة إدارة التكلفة والمخاطر، وتحسين التجارب لجميع الأطراف المعنية. يعمل مستشارونا على تنسيق المزيج الصحيح من المواهب البشرية والآلية واستخدام البيانات والرؤى لتمكين اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
™IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
الشراكات الاستراتيجية SAP

توفر IBM Consulting وSAP Business Planning and Consolidation حلًا موحدًا وشاملًا للتخطيط المالي وإعداد الميزانية والتنبؤ والدمج.

 تعرف على شراكتنا مع SAP اقرأ المعلومات الواردة في تقرير SAP Oracle

من خلال شراكة استمرت 36 عامًا، تقدم IBM وOracle حلولًا تمكِّن الفرق المالية من قيادة التحول الرقمي ودعم الأتمتة والتحول إلى شركاء أعمال حقيقيين وتحسين المرونة عبر الحدود التنظيمية.

 تعرف على خدماتنا لشركة Oracle Celonis

تعمل IBM وCelonis على تسريع عملية التحول الرقمي من خلال دعم ترحيل البيانات والرؤى السريعة للعملية القائمة على البيانات والتي تمكِّن عملاء المؤسسات من إعادة تصور نماذج التشغيل.

 اقرأ عن شراكتنا مع Celonis Microsoft

تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مع IBM وMicrosoft.

 استكشف خدمات Microsoft لدينا Workday

استخدم إمكانات التقنيات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ Workday الخاص بك لتحويل الخدمات المهنية المالية.

 استكشف خدمات Workday لدينا Salesforce

بالتعاون مع Salesforce، لا تقتصر خدماتنا على إنشاء قيمة للأعمال فحسب. فنحن نجمع بين قدرات Salesforce والتقنيات المفتوحة والشاملة، والخبرات المتعمقة في المجال، وقدرات التصميم التي تركِّز على الإنسان، ومعلومات البيانات اللازمة لتحقيق التأثير.

 استكشف خدمات Salesforce لدينا

®Insight

دليل شاغلي منصب CEO لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الشؤون المالية اقرأ التقرير الجديد
قائد مالي استراتيجي

كيف يؤدي التحول المالي باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز قيمة الأعمال؟
التأثير الكمي للذكاء الاصطناعي على التمويل

كيف يستخدم القادة الماليون الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة العمليات والتكلفة والكفاءة.
تحديث المؤسسة باستخدام العمليات المالية المعتمدة بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تسريع عمليات التحول التي يدفعها التمويل.
تعرّف على خبرائنا مونيكا بروثي

تُعدّ مونيكا شريكة وقائدة لممارسات التحول المالي العالمي في شركة IBM، ولديها 20 عامًا من الخبرة في التحول المالي، مقسمة بين الأدوار الاستشارية والصناعية، وتشتهر بقدرتها على تحسين نماذج التشغيل المالية لتعزيز النمو السريع.

 لوكاس خواريز

بصفته شريكًا في قسم التحول المالي العالمي، عمل لوكاس مع شركة IBM لأكثر من 15 عامًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي بوينس آيرس، حيث قام بتطوير الفرص للعملاء الجدد وتحسين عمليات عملائنا الحاليين وتحويلها من خلال تنفيذ أفضل الممارسات والتقنيات.
الموارد كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي مساعدة المتخصصين في مجال التمويل والمحاسبة

سواء أكنت مديرًا ماليًا أو محاسبًا أو محللًا ماليًا أو شريكًا في الأعمال، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين أفكارك المالية، وزيادة الإنتاجية، وتسريع نتائج الأعمال.

 كيفية تعزيز الوظائف المالية والمحاسبية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعرف على كيفية تحقيق تأثير مفيد باستخدام التقنيات في العمليات المالية الأساسية من خلال تبسيط المهام وإحداث تغيير جذري في طريقة عمل متخصصي الشؤون المالية والمحاسبية في المستقبل.

 كيفية تحسين كفاءة العمليات المالية في مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي

تعرف على ما يعنيه تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات الأعمال لمستقبل الشؤون المالية والمحاسبة.
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