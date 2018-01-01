لمساعدة القادة على تحويل عملياتهم المالية وزيادة مكاسب الإنتاجية وتعزيز النمو داخل مؤسستهم، تقدم IBM خدمات استشارية مالية شاملة بالتعاون مع watsonxTM ونظامنا البنائي من الشركاء. فنهجنا الذي يركِّز على العملاء وخبراتنا المتعمقة في مجال التمويل تساعد القادة على إعادة تصور عمليات سير العمل الأساسية من خلال تزويدهم ببيانات موثوقة ورؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة. نحن نعمل على تحويل الطريقة التي يتم من خلالها إنجاز العمل، وذلك من خلال تحديد نقطة البداية وحالات الاستخدام المثالية عبر جميع مراحل العمليات بدءًا من الشراء إلى إتمام الدفع، ومن التسجيل إلى التحليل، ومن الطلب إلى الدفع النقدي. ومن خلال الثقة والحوكمة المضمنة في نهجنا، نساعدك بثقة على توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في عملك، ما يتيح لك تحقيق وفورات في التكاليف لتحسين صافي الدخل، ويساهم أيضًا في تعزيز نمو الإيرادات.