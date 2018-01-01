تقدِّم TruQua، وهي شركة تابعة لشركة IBM، خدمات استشارية للتحول المالي الاستراتيجي متخصصة في تقديم حلول مالية حديثة لشركات فورتشن 500.

تقدِّم TruQua خدمة عالية المستوى، مع خبرة متخصصة، ومعرفة رائدة في الصناعة، ومنهجيات تحول الأعمال، بالإضافة إلى معرفة البرمجيات من SAP وغير SAP لمساعدة المؤسسات على البقاء على المسار الصحيح وتحقيق أهداف الأعمال الحيوية. ومن خلال إدارة المشاريع، والابتكار في البرمجيات، والقيادة الفكرية، واستراتيجيات التنفيذ والنشر، يقدِّم فريق TruQua خدمات عالية القيمة للعملاء الذين نقدِّم خدماتنا لهم. تتمتع TruQua بسجل حافل من النجاح في مساعدة المؤسسات على إعادة تصميم عملياتها المالية، والاستفادة من أحدث البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة وتقنيات السحابة من أجل تحويل التمويل إلى ميزة تنافسية.