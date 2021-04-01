الصفحة الرئيسية الاستشارات Celonis IBM Consulting و Celonis
تسريع تحول أعمالك من خلال تعدين العمليات المدعومة بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي
استكشف الشراكة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بمساعدة watsonx
منظر جوي لمنطقة شنغهاي لوجيازوي المالية في الليل
لمحة عامة
تسريع عملية تحول الأعمال في مؤسستك باستخدام سير العمل الذكي

باستخدام Celonis و IBM watsonx، يمكن للمؤسسات الاستفادة من جميع بياناتها، بما في ذلك البيانات غير المنظمة التي كانت في السابق بعيدة عن متناولها، لتحفيز تحقيق القيمة. ومن خلال نظامنا البيئي المفتوح من الشركاء، تساعد IBM Consulting العملاء على تطوير التحول الرقمي، وبناء بنيات سحابية هجينة مفتوحة وآمنة، وتنسيق التطبيقات المهمة عبر البيئات وتحسين عمليات سير العمل الرئيسية وعمليات الأعمال. 

من التفكير إلى التنفيذ إلى الإدارة، تتمكن IBM Consulting من جعل السحابة الهجينة أساسًا لنمو الأعمال والابتكار.

  • توفير التكاليف - خفض نفقات التشغيل بنسبة تصل إلى 30%
  • تطوير أسرع - وقت وصول أسرع إلى السوق بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالطرق التقليدية
  • تسريع رحلة السحابة الهجينة – تسريع الترحيل والتحديث بنسبة تصل إلى 25%
  • ثقافة الأسلوب الرشيق التي تعزز التعلم المستمر – تحسين الاعتماد بنسبة تصل إلى 40% من خلال التعليقات المستمرة وتقديم القيمة
 تعرف على المزيد عن شراكتنا
موصل الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل نقاط اتصال العملاء

الحل الذي يغير قواعد اللعبة ويُحدث ثورة في الطريقة التي تحلل بها عمليات مؤسستك وتحسنها وتحولها.

انضم إلى IBM في Celosphere24
المزايا
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تنفيذ عمليات وسير عمل أكثر ذكاءً

تقوم IBM بدمج Celonis للخدمات الاستشارية لمساعدة العملاء على إنشاء مهام سير عمل ذكية عبر مجالات مثل سلاسل التوريد والتمويل والمشتريات والموارد البشرية وتجربة العملاء.

تعرف على خدمات استشارات الأعمال
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سرّع وتيرة الابتكارات مع IBM Garage

تقوم IBM بدمج Celonis EMS في منهجية IBM Garage لتعميق تحليل سير العمل وتسريع إنشاء مسارات العمل الذكية القائمة على البيانات وتحسينها.

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تمكين المرونة والاختيار؛ الحفاظ على الاتساق والتوسع

تتبنى Celonis استراتيجية سحابة هجينة مفتوحة من خلال إعادة هيكلة منصتها باستخدام شريكها التقني Red Hat OpenShift لمنح العملاء المزيد من المرونة والاختيار في كيفية نشر تقنياتهم، مع توفير الاتساق لضمان التوسع السلس عبر السُحب المتعددة.

استكشف Red Hat OpenShift
القدرات الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية

تتبنى IBM تقنية Celonis عبر العديد من ارتباطات الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية لمساعدتها على العمل بشكل أكثر كفاءة من خلال زيادة القدرة على التنفيذ وتحقيق نتائج أفضل لأداء الأعمال في الأساس.

 استكشف نهج IBM الفريد (2:03) التحول المالي

تستخدم IBM عملية التعدين وإدارة التنفيذ من Celonis لإنشاء مهام سير عمل ذكية تعمل على تحويل عملياتك المالية وتحسين رأس المال العامل من خلال تحسين العمليات.

 تحول المشتريات وسلسلة التوريد

باعتبارها شريكًا لشركة Celonis، تستفيد IBM من تقنياتها لعمليات التعدين لإنشاء وتحسين مسارات العمل الذكية التي تعمل على تحوّل منظمات المشتريات وسلاسل التوريد، بدءًا من تحديد مصادر الموردين وحتى الحسابات مستحقة الدفع.

 شاهد ندوة الإنترنت (45:41)

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لقد أصبح العالم أكثر تعقيدًا وغموضًا وتوترًا، وكذلك هو الحال مع القرارات التي يواجهها الرؤساء التنفيذيين CEO في الوقت الحالي اقرأ التقرير
توليد عائد الاستثمار باستخدام الذكاء الاصطناعي

تعرف على القدرات الستة التي تحقق نتائج عالمية المستوى من استثمارات الذكاء الاصطناعي.
هدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية

اقرأ كيف قامت Shell و IBM بإطلاق OREN للمساعدة في إزالة الكربون من التعدين.
من Celonis

أول شريك لـ Celonis من مستوى Titanium — أعلى مستوى من الشراكات الاستراتيجية — نحن ندمج منصة إدارة التنفيذ في قلب مجموعة خدماتهم.
شارك في الإنشاء مع ™IBM Garage
ابتكِر الحلول وأنشئها واختبرها وكررها ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي والأسلوب الرشيق وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث مع أحد خبراء IBM Garage
من خلال العمل مع IBM Global Business Services (المعروفة الآن باسم IBM Consulting)، أجرينا تحليلاً للعمليات من الشراء إلى الدفع عبر العديد من البلدان في أوروبا وأفريقيا من خلال تطبيق أدوات عمليات التعدين من Celonis للكشف عن أوجه القصور وإصلاحها. ينس كنوبلاوش المدير التنفيذي لخدمات الأعمال الرقمية Linde شركتا IBM و Celonis تقودان تحول المؤسسات الرقمي
دراسات حالة رعاية تتمحور حول المريض من خلال الكفاءات التي تركز على الذكاء الاصطناعي

قامت UHCW NHS Trust و IBM Consulting و Celonis SE (الرابط موجود خارج ibm.com) بتشكيل فريق لتحليل خدمات العيادات الخارجية من خلال وجهة نظر تجربة المريض والنتائج الصحية.

 اقرأ دراسة الحالة
متحدث يقدم عرضًا تقديميًا في Celosphere 2021
تحويل العمليات وسير العمل

قامت IBM بتكوين شراكة عالمية تسمح لشركتي IBM و Red Hat بمساعدة العملاء على تسريع عملية تحول سير العمل وجعلها أكثر ذكاءً. ستقوم IBM Consulting بدمج نظام إدارة التنفيذ Celonis في عروضها، ما يضيف القدرة على تحليل البيانات الناتجة عن عمليات مثل إدارة سلسلة التوريد أو التمويل أو المشتريات لتحديد نقاط الضعف والتوصية بالإصلاحات، وتقديم المزيد من المرونة في كيفية نشر العملاء لتقنياتهم.

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