من خلال الفهم العميق للتوجهات الناشئة وتطورات الصناعات، نستكشف الإمكانات غير المستغلة داخل عملك ونساعد على تحقيق مستويات جديدة من الإنتاجية والنمو. تساعدك خدماتنا الاستشارية على توحيد فريقك حول رؤية محددة واستخدام بياناتك بفاعلية ووضع خطط واستثمارات تقنية ملائمة لمؤسستك. يساعدك نهجنا الإبداعي المشترك الذي يتمحور حول الإنسان على تحقيق قيمة إضافية من التقنيات الحالية والناشئة، وتحسين عملية صنع القرار وحل المشكلات وزيادة الميزة التنافسية وتحقيق تأثير مستدام طويل المدى.
تمكّن من وضع رؤية مستقبلية واضحة، وتحقيقها، وتنظيمها من خلال الجمع بين نموذج الأعمال المتقاطع والتحول التقني لزيادة مرونة المؤسسة.
تم تطوير إطار عمل الاستدامة الخاص بنا لتوجيه أعمالك نحو الابتكار وتحقيق النمو وزيادة المبادرات الاجتماعية والثقافية.
نوفر لك فرصًا لتحقيق قيمة جديدة من خلال تقييم أساسيات الطريقة التي تتدفق من خلالها البيانات والأعمال في مؤسستك وإعادة هيكلة هذه الأساسيات.
بمساعدة فريق يضم أكثر من 20,000 خبير في الذكاء الاصطناعي، تعمل IBM Consulting مع العملاء والشركاء العالميين للمشاركة في بناء المستقبل في مجال الذكاء الاصطناعي.
تمكّن من تسريع جهودك نحو استخدام تقنية السحابة الهجينة، حيث سيؤدي ذلك إلى رفع كفاءة التكلفة وزيادة الإنتاجية والاستدامة وتقليل الزمن المستغرق للدخول إلى السوق.
إنشاء مشترك قائم على الخبرة يهدف إلى تسريع وتيرة زيادة قيمة الأعمال، وتحديث العمليات الأساسية للأعمال، ويساعدك على نشر استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.
تُعدّ البيانات هي المحرك الرئيسي للمؤسسات الحديثة. اكتشف قيمة بيانات المؤسسة وأنشئ مؤسسة تعتمد على المعلومات التي تقدم ميزة للأعمال.
تريد شركة Kraft Heinz التأكد من حصول المستهلكين على المنتج المناسب في الوقت المناسب. باستخدام منهجية IBM Garage™، تعاونَّا معًا لإنشاء خوارزمية لتحسين سرعة تطوير المنتجات.
لتقليل نفقات التشغيل بطريقة استراتيجية محسوبة، عملت شركة Woodside Energy مع IBM Consulting على إطلاق مبادرات لتوسيع نطاق التحول.
عمل مستشارو استراتيجيات الأعمال لدى IBM مع شركة Anthem, Inc. للانتقال من الأنظمة المتوارثة إلى الحوسبة السحابية، ما أدى إلى تحقيق وفورات يمكن إعادة استثمارها في الابتكار.
تساعد IBM وAdobe العملاء العالميين على تقديم تجارب مخصصة بشكل أكبر، وأكثر مرونة، وأمانًا للعملاء.
تساعد خدمات IBM الاحترافية في الانتقال إلى AWS Cloud والعمل عليها وتساعدك على تنفيذ الأتمتة على مستوى أعمالك لتحقيق التحول الرقمي.
تساعد IBM في تخصيص رحلة سحابة متعددة هجينة عالية الأمان إلى Microsoft Azure بما في ذلك تحديث التطبيقات وإدارتها.
تعد IBM شركة استشارية صناعية رائدة في استخدام منصة Salesforce لإنشاء تجارب ذكية لتوفير فرص نمو جديدة وتحسين عمليات الإدارة.
تقدم شركة IBM حلولًا للصناعة وعمليات الأعمال في الاستشارات من خلال استخدام منصات Oracle مع التقنيات الناشئة.
توفر IBM مجموعة كاملة من الاستشارات وحلول تحسين التقنيات ذات الصلة بأنظمة SAP لتقليل التكاليف وزيادة المرونة.
احصل على فهم أفضل لكيفية تمكّن القطاع العام من التعافي والرجوع بشكل أقوى وأكثر مرونة في أعقاب الاضطرابات الهائلة
اقرأ آراء شاغلي منصب CEO بشأن الاستدامة وكيفية دمجها في أعمالهم
تزداد تكاليف التقنيات السحابية بشكل مستمر، ما يؤثر على هوامش الربح والإيرادات والتكاليف الإجمالية للسلع المبيعة، وبالتالي يصبح تحقيق الكفاءة أمرًا ضروريًا مع توسع نطاق المؤسسة
يتمتع برنت بأكثر من 25 عامًا من الخبرة، وهو يشغل منصب الرئيس العالمي لقسم التقنيات واستراتيجية البيانات، حيث يساعد المؤسسات في تحويل أعمالها باستخدام التقنيات الحديثة مثل السحابة والبيانات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) والواقع المعزز/الواقع الافتراضي.
تُعدّ إليزابيث شريكة في IBM Consulting ورئيسة قطاع خدمات الاستدامة في سوق ألمانيا والنمسا وسويسرا.
بصفته شريكًا، يقود غابرييل عملية التطوير ووضع استراتيجية الدخول إلى السوق للخدمات الاستشارية ذات الصلة بالاستراتيجيات الرقمية لشركة IBM في سوق أمريكا اللاتينية، ويتمتع بخبرة متخصصة في تصميم استراتيجيات التحول الرقمي وتنفيذها، وتصميم نماذج أعمال المنصات وتنفيذها، ووضع برامج التحول الثقافي والمواهب، وتعزيز المرونة على نطاق واسع، وغير ذلك.
تمكّن من تنظيم الأشخاص، والعمليات، والبيانات، والتقنيات بمرونة لتتمكّن من تحقيق نتائج فعّالة ومواكبة للمستقبل لأعمالك.
تتطلب الشركات الحديثة تقنيات مفتوحة تعمل على توحيد استراتيجيتك وعمليات أعمالك ومواءمتها لإجراء أتمتة فعّالة، والحصول على معلومات مثمرة بشأن الذكاء الاصطناعي، وتحقيق نتائج ملموسة.
يُعدّ IBM iX شريكك العالمي في تصميم التجارب ضمن IBM Consulting، وذلك لاتباعه نهجًا قائمًا على التصميم والبيانات.
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