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تنمية أعمالك وتحويلها من خلال إعادة تصور الاستراتيجية التي تتبعها شركتك والطريقة التي تؤدي بها عملك
7 رهانات تجارية تستحق القيام بها ISG تصنِّف IBM كشركة رائدة
زملاء عمل في اجتماع
تسريع نمو الأعمال باستخدام السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي

من خلال الفهم العميق للتوجهات الناشئة وتطورات الصناعات، نستكشف الإمكانات غير المستغلة داخل عملك ونساعد على تحقيق مستويات جديدة من الإنتاجية والنمو. تساعدك خدماتنا الاستشارية على توحيد فريقك حول رؤية محددة واستخدام بياناتك بفاعلية ووضع خطط واستثمارات تقنية ملائمة لمؤسستك. يساعدك نهجنا الإبداعي المشترك الذي يتمحور حول الإنسان على تحقيق قيمة إضافية من التقنيات الحالية والناشئة، وتحسين عملية صنع القرار وحل المشكلات وزيادة الميزة التنافسية وتحقيق تأثير مستدام طويل المدى.
القدرات استراتيجية العمل

تمكّن من وضع رؤية مستقبلية واضحة، وتحقيقها، وتنظيمها من خلال الجمع بين نموذج الأعمال المتقاطع والتحول التقني لزيادة مرونة المؤسسة.

 استراتيجية الاستدامة

تم تطوير إطار عمل الاستدامة الخاص بنا لتوجيه أعمالك نحو الابتكار وتحقيق النمو وزيادة المبادرات الاجتماعية والثقافية.

 شاهد كيف يتم جمع جوانب الاستراتيجية الشاملة معًا أتمتة العمليات والتصميم

نوفر لك فرصًا لتحقيق قيمة جديدة من خلال تقييم أساسيات الطريقة التي تتدفق من خلالها البيانات والأعمال في مؤسستك وإعادة هيكلة هذه الأساسيات.

 استكشف IBMiX استراتيجية الذكاء الاصطناعي

بمساعدة فريق يضم أكثر من 20,000 خبير في الذكاء الاصطناعي، تعمل IBM Consulting مع العملاء والشركاء العالميين للمشاركة في بناء المستقبل في مجال الذكاء الاصطناعي. 

 استكشف خدماتنا الاستشارية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي استراتيجية السحابة الهجينة

تمكّن من تسريع جهودك نحو استخدام تقنية السحابة الهجينة، حيث سيؤدي ذلك إلى رفع كفاءة التكلفة وزيادة الإنتاجية والاستدامة وتقليل الزمن المستغرق للدخول إلى السوق.

 استكشف خدمات تقنية السحابة الهجينة  العمليات

إنشاء مشترك قائم على الخبرة يهدف إلى تسريع وتيرة زيادة قيمة الأعمال، وتحديث العمليات الأساسية للأعمال، ويساعدك على نشر استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة. 

الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية البيانات والتحليلات

تُعدّ البيانات هي المحرك الرئيسي للمؤسسات الحديثة. اكتشف قيمة بيانات المؤسسة وأنشئ مؤسسة تعتمد على المعلومات التي تقدم ميزة للأعمال.

 اكتشف بياناتك
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
دراسات حالة
شركة Kraft Heinz

تريد شركة Kraft Heinz التأكد من حصول المستهلكين على المنتج المناسب في الوقت المناسب. باستخدام منهجية IBM Garage™، تعاونَّا معًا لإنشاء خوارزمية لتحسين سرعة تطوير المنتجات.
شركة Woodside Energy: شجاعة وثبات في مواجهة الاضطرابات

لتقليل نفقات التشغيل بطريقة استراتيجية محسوبة، عملت شركة Woodside Energy مع IBM Consulting على إطلاق مبادرات لتوسيع نطاق التحول.
شركة Anthem: تقديم معلومات أفضل لصحة أفضل

عمل مستشارو استراتيجيات الأعمال لدى IBM مع شركة Anthem, Inc.‎ للانتقال من الأنظمة المتوارثة إلى الحوسبة السحابية، ما أدى إلى تحقيق وفورات يمكن إعادة استثمارها في الابتكار.
يتواصل العالم مع شركة IBM عندما يحتاج إلى تقنية واسعة النطاق يتم استخدامها لمعالجة مشكلة صعبة للغاية. وهذا بالضبط ما فعلناه. James McMahon الرئيس التنفيذي شركة The Climate Service, Inc.‎ اقرأ القصة
الشراكات الاستراتيجية Adobe

تساعد IBM وAdobe العملاء العالميين على تقديم تجارب مخصصة بشكل أكبر، وأكثر مرونة، وأمانًا للعملاء.

 استكشف قدرات Adobe لدينا خدمات Amazon Web Services

تساعد خدمات IBM الاحترافية في الانتقال إلى AWS Cloud والعمل عليها وتساعدك على تنفيذ الأتمتة على مستوى أعمالك لتحقيق التحول الرقمي.

 استكشف قدرات AWS لدينا منصة Microsoft Azure

تساعد IBM في تخصيص رحلة سحابة متعددة هجينة عالية الأمان إلى Microsoft Azure بما في ذلك تحديث التطبيقات وإدارتها.

 استكشف قدرات Microsoft Azure لدينا Salesforce

تعد IBM شركة استشارية صناعية رائدة في استخدام منصة Salesforce لإنشاء تجارب ذكية لتوفير فرص نمو جديدة وتحسين عمليات الإدارة.

 استكشف قدرات Salesforce لدينا Oracle

تقدم شركة IBM حلولًا للصناعة وعمليات الأعمال في الاستشارات من خلال استخدام منصات Oracle مع التقنيات الناشئة.

 استكشف قدرات Oracle لدينا SAP

توفر IBM مجموعة كاملة من الاستشارات وحلول تحسين التقنيات ذات الصلة بأنظمة SAP لتقليل التكاليف وزيادة المرونة.

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®Insight

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لقد أصبح العالم أكثر تعقيدًا وغموضًا وتوترًا، وكذلك هو الحال مع القرارات التي يواجهها شاغلو منصب CEO في الوقت الحالي
تحول الحكومات في الأوقات المضطربة

احصل على فهم أفضل لكيفية تمكّن القطاع العام من التعافي والرجوع بشكل أقوى وأكثر مرونة في أعقاب الاضطرابات الهائلة
كيف يقوم شاغلو منصب CEO بتشكيل مسارات الاستدامة؟

اقرأ آراء شاغلي منصب CEO بشأن الاستدامة وكيفية دمجها في أعمالهم
كيفية الاستجابة للتكاليف المتزايدة للسحابة: دليل شاغلي منصب CIO

تزداد تكاليف التقنيات السحابية بشكل مستمر، ما يؤثر على هوامش الربح والإيرادات والتكاليف الإجمالية للسلع المبيعة، وبالتالي يصبح تحقيق الكفاءة أمرًا ضروريًا مع توسع نطاق المؤسسة
تعرّف على خبرائنا برنت سمولينسكي

يتمتع برنت بأكثر من 25 عامًا من الخبرة، وهو يشغل منصب الرئيس العالمي لقسم التقنيات واستراتيجية البيانات، حيث يساعد المؤسسات في تحويل أعمالها باستخدام التقنيات الحديثة مثل السحابة والبيانات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) والواقع المعزز/الواقع الافتراضي.

 إليزابيث خوش

تُعدّ إليزابيث شريكة في IBM Consulting ورئيسة قطاع خدمات الاستدامة في سوق ألمانيا والنمسا وسويسرا.

 جابرييل دي ليلي

بصفته شريكًا، يقود غابرييل عملية التطوير ووضع استراتيجية الدخول إلى السوق للخدمات الاستشارية ذات الصلة بالاستراتيجيات الرقمية لشركة IBM في سوق أمريكا اللاتينية، ويتمتع بخبرة متخصصة في تصميم استراتيجيات التحول الرقمي وتنفيذها، وتصميم نماذج أعمال المنصات وتنفيذها، ووضع برامج التحول الثقافي والمواهب، وتعزيز المرونة على نطاق واسع، وغير ذلك.
حلول ذات صلة العمليات

تمكّن من تنظيم الأشخاص، والعمليات، والبيانات، والتقنيات بمرونة لتتمكّن من تحقيق نتائج فعّالة ومواكبة للمستقبل لأعمالك.

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تتطلب الشركات الحديثة تقنيات مفتوحة تعمل على توحيد استراتيجيتك وعمليات أعمالك ومواءمتها لإجراء أتمتة فعّالة، والحصول على معلومات مثمرة بشأن الذكاء الاصطناعي، وتحقيق نتائج ملموسة.

 تعرف على المزيد IBM iX

يُعدّ IBM iX شريكك العالمي في تصميم التجارب ضمن IBM Consulting، وذلك لاتباعه نهجًا قائمًا على التصميم والبيانات.

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