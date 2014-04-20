خدمات الاستشارات التقنية

تمكَّن من تسريع أهداف الأعمال وتحقيقها باستخدام IBM Consulting؛ ما يساعد على تقديم تحديث للتطبيقات المصممة لهذا الغرض والتي تعمل على تبسيط إدارة التقنية وتقليل التكاليف. ويتم ذلك عن طريق تضمين التقنيات الناشئة وتفعيلها في عمليات الأعمال الأساسية واستراتيجيات المنصة. سواء أكنت تبني تجارب مميزة مع شركات مثل الاتحاد للطيران أو مبادرات مستدامة مع شركة Siemens Gamesa، فإننا نستخدم حلولًا تقنية حديثة ومفتوحة، وطرق عمل مرنة ومبتكرة لتوحيد ومواءمة استراتيجية التقنية الخاصة بك. ومن خلال استخدام أحدث التطورات في مجال الأتمتة والذكاء الاصطناعي، فإننا نساعد على تبسيط العمليات مع معالجة الثغرات الأمنية وضمان قابلية التوسع لتحقيق النجاح على المدى الطويل.