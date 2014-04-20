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 خدمات الاستشارات التقنية
توجيه متطلبات الصناعة لتنفيذ التحولات الرقمية التي تساهم بشكل سريع في تحقيق تأثير ملموس بمساعدة IBM Consulting.
تحديث تطبيقاتك ISG تصنِّف IBM كشركة رائدة
تعاون فريق الشركة في بيئة مكتبية حديثة مع الأطراف المعنية
لمحة عامة
الآفاق الواسعة لمستقبل التقنية

تمكَّن من تسريع أهداف الأعمال وتحقيقها باستخدام IBM Consulting؛ ما يساعد على تقديم تحديث للتطبيقات المصممة لهذا الغرض والتي تعمل على تبسيط إدارة التقنية وتقليل التكاليف. ويتم ذلك عن طريق تضمين التقنيات الناشئة وتفعيلها في عمليات الأعمال الأساسية واستراتيجيات المنصة. سواء أكنت تبني تجارب مميزة مع شركات مثل الاتحاد للطيران أو مبادرات مستدامة مع شركة Siemens Gamesa، فإننا نستخدم حلولًا تقنية حديثة ومفتوحة، وطرق عمل مرنة ومبتكرة لتوحيد ومواءمة استراتيجية التقنية الخاصة بك. ومن خلال استخدام أحدث التطورات في مجال الأتمتة والذكاء الاصطناعي، فإننا نساعد على تبسيط العمليات مع معالجة الثغرات الأمنية وضمان قابلية التوسع لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
القدرات استشارة متخصصة في الحلول السحابية

تمكَّن من دمج الأتمتة والذكاء الاصطناعي في عملك لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز تجربة العملاء. فنحن نساعد على تحسين وظائف الحوسبة السحابية، وتبسيط أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أعمالك.

 استكشاف الاستشارات السحابية استشارات في مجال الذكاء الاصطناعي

اكتشف كيف يمكن لخدمات الذكاء الاصطناعي من IBM أن تسهم في توسيع نطاق التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والتعلم الآلي. باستخدام تحليلات البيانات والبيانات الكبيرة، نساعد على تحويل سير العمل ودعم مبادرات التحول الرقمي.

 استكشف استشارات الذكاء الاصطناعي IBM DevOps Accelerate

تعمل مجموعة منتجات البرمجيات الخاصة بعمليات التطوير من IBM على تسريع تسليم التطبيقات من خلال تقليل العمليات اليدوية. إذ نساعد على تبسيط مشاريع تكنولوجيا المعلومات، وتقليل فترة التعطل، ومواءمة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مع أهداف العمل.

 استكشف IBM DevOps Accelerate خدمات بنية تكنولوجيا المعلومات

تواجه الشركات تحديات مثل أمن تكنولوجيا المعلومات والتعافي من الكوارث. لذا تركِّز خدماتنا الاستشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات على تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتقديم الحلول التقنية من أجل تحقيق الكفاءة التشغيلية.

 استكشف البنية الأساسية لتقنية المعلومات الخدمات السحابية المُدارة

تمكَّن من تسريع رحلتك السحابية باستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات القابلة للتوسع. باعتبارنا مقدم خدمة مُدارة، فإننا نقدم لك الاستعانة بمصادر خارجية لدعم مكتب المساعدة والخدمات السحابية لتلبية احتياجات تكنولوجيا المعلومات لديك وأهداف عملك.

 استكشف الخدمات السحابية المُدارة SiView

حدِّث تصنيع أشباه الموصلات باستخدام IBM SiView Standard. باستخدام سلسلة الكتل والتقنيات الجديدة، نساعد على تحسين الوظائف، وقابلية التوسع، والأداء التشغيلي.

 استكشف SiView
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
خصَّصت IBM الكثير من الوقت والموارد لمساعدتنا على تحسين أفكارنا. وكانت هذه العملية ذات قيمة كبيرة في تحديد التصميم والتكوين الأمثل للحل الجديد. Finn Mainstone مدير المنتجات الأول شركة Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. اقرأ المزيد
دراسات حالة
وزارة الدفاع البريطانية

وحّدت وزارة الدفاع البريطانية بيانات خدماتها المالية من خلال تطبيق ممارسات صارمة لإدارة البيانات، ونشرت أدوات العرض المصور للبيانات التي عززت الكفاءة التشغيلية واتخاذ القرارات.
شركة Etihad Airways

وقد ساعدت كل من IBM Consulting، وIBM Cloud، وIBM Garage شركة الاتحاد للطيران على تبسيط تجربة العملاء من خلال تمكينهم من إنشاء 1,700 بطاقة صعود إلى الطائرة عبر تطبيق WhatsApp و4,000 بطاقة صعود إلى الطائرة عبر البريد الإلكتروني يوميًا، كل ذلك في غضون 15 أسبوعًا.
شركة Siemens Gamesa

لتسريع التصنيع وتقليل الوقت اللازم لتسويق طاقة الرياح، دخلت شركة Siemens Gamesa في شراكة مع IBM Consulting لإنشاء حل التعلم الآلي على Microsoft Azure.
الشراكات الاستراتيجية رائدة في Adobe Experience Cloud

تساعد IBM وAdobe العملاء العالميين على تقديم تجارب مخصصة بشكل أكبر، وأكثر مرونة، وأمانًا للعملاء.

 استكشف قدرات Adobe لدينا خدمات Amazon Web Services

يمكن لشركة IBM المساعدة على ترحيل البيانات إلى AWS Cloud وتشغيلها لأتمتة أعمالك وتلبية توجهات السوق المتطورة.

 استكشف قدرات AWS لدينا IBM Cloud

ابنِ تطبيقات تستفيد من قدرات IBM Cloud بدمج أدوات وممارسات عمليات التطوير.

 تعرف على المزيد عن IBM Cloud Microsoft Azure

تساعد IBM في تصميم خارطة طريقة شديدة التأمين لسحابة متعددة هجينة لـ Microsoft Azure بما في ذلك تحديث التطبيقات وإدارتها.

 استكشف قدرات Microsoft Azure لدينا Oracle

IBM تقدم حلولًا للصناعة وعمليات الأعمال في الاستشارات التقنية باستخدام منصات Oracle المزودة بالتقنيات الجديدة.

 استكشف قدرات Oracle لدينا SAP

تقدِّم IBM مجموعة كاملة من خدمات استشارات وتقنيات SAP لتقليل التكاليف وزيادة المرونة.

 استكشف قدرات SAP لدينا

الرؤى

ركّز على ما هو مهم بفضل الرؤى المقدمة حول أحدث ما توصلت إليه الأعمال والتقنية. استمع إلى آراء القادة في الدائرة العليا الذين يدفعون عجلة الابتكار في مجال الأعمال.
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اجمع المعارف اللازمة من عمليات خرق حقيقية للمساعدة في إدارة المخاطر الإلكترونية اقرأ المزيد
تستغل شركة Bestseller India قوة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باتجاهات الموضة
التعقيد هو عدو رحلة السحابة الهجينة لكن يمكن هزيمته
حلول ذات صلة العمليات

تمكّن من تنظيم الأشخاص، والعمليات، والبيانات، والتقنيات بمرونة لتتمكّن من تحقيق نتائج فعّالة ومواكبة للمستقبل لأعمالك.

 تعرف على المزيد الاستراتيجية

نمِّ مجموعتك وارتقِ بها من خلال إعادة تصور استراتيجية عملك وإدارة مشروعك وطريقة عملك.

 تعرف على المزيد IBM iX

يُعدّ IBM iX شريكك العالمي في تصميم التجارب ضمن IBM Consulting، وذلك لاتباعه نهجًا قائمًا على التصميم والبيانات.

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الحواشي

1 التأثير الاقتصادي الكلي لتحديث تطبيقات IBM، Forrester، 2020