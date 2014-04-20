خدمات الاستشارات التقنية

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تمكَّن من تسريع أهداف الأعمال وتحقيقها باستخدام IBM Consulting؛ ما يساعد على تقديم تحديث للتطبيقات المصممة لهذا الغرض والتي تعمل على تبسيط إدارة التقنية وتقليل التكاليف. ويتم ذلك عن طريق تضمين التقنيات الناشئة وتفعيلها في عمليات الأعمال الأساسية واستراتيجيات المنصة. سواء أكنت تبني تجارب مميزة مع شركات مثل الاتحاد للطيران أو مبادرات مستدامة مع شركة Siemens Gamesa، فإننا نستخدم حلولًا تقنية حديثة ومفتوحة، وطرق عمل مرنة ومبتكرة لتوحيد ومواءمة استراتيجية التقنية الخاصة بك. ومن خلال استخدام أحدث التطورات في مجال الأتمتة والذكاء الاصطناعي، فإننا نساعد على تبسيط العمليات مع معالجة الثغرات الأمنية وضمان قابلية التوسع لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
تمكَّن من دمج الأتمتة والذكاء الاصطناعي في عملك لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز تجربة العملاء. فنحن نساعد على تحسين وظائف الحوسبة السحابية، وتبسيط أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أعمالك.
اكتشف كيف يمكن لخدمات الذكاء الاصطناعي من IBM أن تسهم في توسيع نطاق التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والتعلم الآلي. باستخدام تحليلات البيانات والبيانات الكبيرة، نساعد على تحويل سير العمل ودعم مبادرات التحول الرقمي.
تعمل مجموعة منتجات البرمجيات الخاصة بعمليات التطوير من IBM على تسريع تسليم التطبيقات من خلال تقليل العمليات اليدوية. إذ نساعد على تبسيط مشاريع تكنولوجيا المعلومات، وتقليل فترة التعطل، ومواءمة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مع أهداف العمل.
تواجه الشركات تحديات مثل أمن تكنولوجيا المعلومات والتعافي من الكوارث. لذا تركِّز خدماتنا الاستشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات على تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتقديم الحلول التقنية من أجل تحقيق الكفاءة التشغيلية.
تمكَّن من تسريع رحلتك السحابية باستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات القابلة للتوسع. باعتبارنا مقدم خدمة مُدارة، فإننا نقدم لك الاستعانة بمصادر خارجية لدعم مكتب المساعدة والخدمات السحابية لتلبية احتياجات تكنولوجيا المعلومات لديك وأهداف عملك.
حدِّث تصنيع أشباه الموصلات باستخدام IBM SiView Standard. باستخدام سلسلة الكتل والتقنيات الجديدة، نساعد على تحسين الوظائف، وقابلية التوسع، والأداء التشغيلي.
وحّدت وزارة الدفاع البريطانية بيانات خدماتها المالية من خلال تطبيق ممارسات صارمة لإدارة البيانات، ونشرت أدوات العرض المصور للبيانات التي عززت الكفاءة التشغيلية واتخاذ القرارات.
وقد ساعدت كل من IBM Consulting، وIBM Cloud، وIBM Garage شركة الاتحاد للطيران على تبسيط تجربة العملاء من خلال تمكينهم من إنشاء 1,700 بطاقة صعود إلى الطائرة عبر تطبيق WhatsApp و4,000 بطاقة صعود إلى الطائرة عبر البريد الإلكتروني يوميًا، كل ذلك في غضون 15 أسبوعًا.
لتسريع التصنيع وتقليل الوقت اللازم لتسويق طاقة الرياح، دخلت شركة Siemens Gamesa في شراكة مع IBM Consulting لإنشاء حل التعلم الآلي على Microsoft Azure.
تساعد IBM وAdobe العملاء العالميين على تقديم تجارب مخصصة بشكل أكبر، وأكثر مرونة، وأمانًا للعملاء.
يمكن لشركة IBM المساعدة على ترحيل البيانات إلى AWS Cloud وتشغيلها لأتمتة أعمالك وتلبية توجهات السوق المتطورة.
ابنِ تطبيقات تستفيد من قدرات IBM Cloud بدمج أدوات وممارسات عمليات التطوير.
تساعد IBM في تصميم خارطة طريقة شديدة التأمين لسحابة متعددة هجينة لـ Microsoft Azure بما في ذلك تحديث التطبيقات وإدارتها.
IBM تقدم حلولًا للصناعة وعمليات الأعمال في الاستشارات التقنية باستخدام منصات Oracle المزودة بالتقنيات الجديدة.
تقدِّم IBM مجموعة كاملة من خدمات استشارات وتقنيات SAP لتقليل التكاليف وزيادة المرونة.
تمكّن من تنظيم الأشخاص، والعمليات، والبيانات، والتقنيات بمرونة لتتمكّن من تحقيق نتائج فعّالة ومواكبة للمستقبل لأعمالك.
نمِّ مجموعتك وارتقِ بها من خلال إعادة تصور استراتيجية عملك وإدارة مشروعك وطريقة عملك.
يُعدّ IBM iX شريكك العالمي في تصميم التجارب ضمن IBM Consulting، وذلك لاتباعه نهجًا قائمًا على التصميم والبيانات.
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1 التأثير الاقتصادي الكلي لتحديث تطبيقات IBM، Forrester، 2020