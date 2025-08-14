الخدمات السحابية المدارة

اكتشف كيف يستخدم قادة تكنولوجيا المعلومات ذوو التفكير المستقبلي الذكاء الاصطناعي والأتمتة لإدارة تقنيات المعلومات بشكل مستقل

كيفية مساعدة تقنية المعلومات على إدارة نفسها
تسريع نتائج الأعمال بفضل الخبرة في السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي

تقدِّم IBM Consulting حلولًا مبتكرة وعالية الجودة لتكنولوجيا المعلومات، تُلبي احتياجات عملائنا. يشمل ذلك خدمات إدارة السحابة الهجينة في البيئات متعددة السحابة مع الحلول التقنية التي تُتيح تحقيق أهداف أعمالهم وتسريع رحلة التقنية السحابية وقابلية التوسع، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لاستثماراتهم التقنية. 

يمكن التغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتباع استراتيجية واضحة ومحددة لتقنيات السحابة الهجينة. تمكَّن من تعزيز نتائج الأعمال وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي من خلال نهج السحابة الهجينة حسب التصميم.
القدرات إدارة البنية التحتية السحابية

خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتساعدك على إدارة جميع أنواع السحابات - الخاصة والعامة والهجينة. مع توفير العمليات المالية المدمجة لتحسين مواردك السحابية وأمن السحابة. 

 تعرّف على خدمات هندسة المنصة إدارة التطبيقات

يمكنك تحقيق المستويات المطلوبة من الأداء ومدة التشغيل، والتحكم في انتشار التطبيقات، وتقديم تجربة تحويلية للتطبيقات والمستخدمين، في البيئة المحلية أو في السحابة العامة.

 تعرّف على خدمات إدارة التطبيقات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي (ML) لتشغيل تدفقات القيمة لتكنولوجيا المعلومات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنتائج الأعمال. ويمكنك إدارة تكنولوجيا المعلومات بشكل مستقل من خلال حلول توجيهية تُتيح للموظفين التركيز على تقديم قيمة أعلى في الوقت الفعلي.

 تعرَّف على الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات ممن IBM Consulting
حالات الاستخدام
تعزيز التحديث المستمر للتقنيات السحابية

باعتبارنا شريكًا من الدرجة الأولى لكلٍّ من AWS (Amazon Web Services) Cloud وMicrosoft Azure وGoogle Cloud وIBM Cloud، فإننا نساعد على ترحيل وبناء وإدارة كل تطبيق من تطبيقاتك إلى المنصة التي تختارها.
تقليل التكاليف التشغيلية

توفِّر خدماتنا الإدارية قدرات تشغيلية تعمل على خفض التكاليف وتنفيذ العمليات الذكية للأعمال من خلال دمج بيانات السحابة والذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة.
تعزيز الرؤية والأمن والمرونة

توفِّر منصتنا المتكاملة لإدارة السحابة المتعددة عرضًا من خلال واجهة واحدة، ما يوفر تحسينات حسب الطلب للرؤية الشاملة في بيئة السحابة الهجينة للتحكم بشكل أفضل في العمليات التي تنفِّذها.
تعاون مع IBM Garage 
ابتكِر الحلول وطوِّرها وقِس نتائجها وحسِّنها ووسِّع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عملنا الشامل الذي يجمع بين التفكير التصميمي والمرونة وممارسات عمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية.

تعرّف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
في وسط الشدائد، عمل فريق CLS وفِرَق IBM معًا بشكل وثيق. وكان التفاني الذي أظهره كلا الجانبين مذهلًا. ريتيش جاديا مدير تطبيقات التسوية CLS اقرأ قصة CLS
كيف تعمل تقنيات السحابة الهجينة وعملية التحول الرقمي على تعزيز المرونة في القطاعات المحفوفة بالمخاطر اقرأ التقرير
إتقان التعامل مع تقنيات السحابة الهجينة
افهم التحديات الخمسة الشائعة لتحقيق القيمة في رحلات السحابة الهجينة.
تحسين التحول الرقمي لمؤسستك
تم تصميم منصة IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation خصيصًا لمساعدة الشركات على تسريع تبنّي المنصة السحابية مع تحقيق نتائج وأعباء عمل متسقة وقابلة للتنبؤ، ما يُتيح لها المُضي قُدُمًا بكل ثقة ويقين.
البديل السحابي العميق
كيف يساعدك تجاوز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التقليدية المستندة إلى السحابة على الوصول إلى مستويات جديدة من قيمة الأعمال.
تعرّف على خبرائنا إيجل مينيزيس
تُعد إيجل شريكًا أول وقائدًا عالميًا لخدمات إدارة البيانات المخصصة، وهي معروفة بقيادتها في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات، والتقنية، والخدمات الاستشارية، وقيادة المشاريع المعقدة.
جوزيف مسايس
يُعد جوزيف شريكًا إداريًا عالميًا في خدمات التطبيقات السحابية للمؤسسات من IBM، وهو يقدّم للعملاء وفرق تقنية المعلومات لديهم دعمًا بشأن التطبيقات، ما يساعدهم على إدارة دورة حياة التطبيقات بأكملها إلى جانب اكتشاف القيمة وإعادة اكتشاف المؤسسة.
لويجي ماسيلو
شريك أول وقائد عالمي في خدمات إدارة البيانات وخدمات إدارة التطبيقات لدى شركة IBM. ويساعد لويجي العملاء على إجراء عمليات تحول رقمية وقائمة على تحقيق نتائج للأعمال لمجموعة التطبيقات والتقنيات السحابية.
حلول ذات صلة تطوير التطبيقات السحابية

يؤدي استخدام استراتيجية بناء السحابة الأصلية إلى تسريع عملية الابتكار بتكاليف أقل، ويساعد على تقليل الوقت المستغرق للدخول إلى السوق، ويحفز نمو الإيرادات من خلال منصات سحابية متعددة هجينة ومفتوحة وآمنة.

 اقرأ المزيد ترحيل التطبيقات وتحديثها

تساعدك المنهجية التي نتبعها في تحديث التطبيقات، والمدعومة من Red Hat، على تنفيذ عملية ترحيل وتحديث سلسة للسحابة إلى تقنية سحابية آمنة ومرنة وفعَّالة من حيث التكلفة.

 اقرأ المزيد IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation

منصة معتمدة على الذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات على تسريع اعتماد التقنية السحابية بنتائج متسقة ويمكن التنبؤ بها؛ حتى تتمكن من التنقل بكل ثقة.

 اقرأ المزيد استراتيجية السحابة الهجينة وهندستها

نحن نعمل معك لتحديد ما يناسبك من الاستراتيجيات السحابية، ونماذج التشغيل، وخرائط الطريق، وشراكات النظام البنائي من خلال الجمع بين خبرتنا المتعمقة في الصناعات والمعلومات التقنية في بيئة متعددة السحابة.

 اقرأ المزيد حلول IBM Red Hat

اكتشِف كيف يمكن لشركتَي IBM وRed Hat مساعدتك على زيادة الإنتاجية ومستويات الخدمة، وتحسين نتائج الأعمال، وتحقيق الوفورات المتوقعة من مزود الخدمة السحابية المُدارة.

 اقرأ المزيد IBM Cloud Native Academy

تعرَّف على السحابة الأصلية وتقنيات عمليات التطوير ونشر السحابة من خلال منصة التدريب العملي التي نقدمها، والتي تشمل كلًا من السحابة العامة والخاصة.

 اكتشف IBM Cloud Native Academy
