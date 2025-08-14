تقدِّم IBM Consulting حلولًا مبتكرة وعالية الجودة لتكنولوجيا المعلومات، تُلبي احتياجات عملائنا. يشمل ذلك خدمات إدارة السحابة الهجينة في البيئات متعددة السحابة مع الحلول التقنية التي تُتيح تحقيق أهداف أعمالهم وتسريع رحلة التقنية السحابية وقابلية التوسع، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لاستثماراتهم التقنية.

يمكن التغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتباع استراتيجية واضحة ومحددة لتقنيات السحابة الهجينة. تمكَّن من تعزيز نتائج الأعمال وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي من خلال نهج السحابة الهجينة حسب التصميم.