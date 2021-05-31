الخدمات الاستشارية ذات الصلة باستراتيجيات التقنية السحابية الهجينة وهندستها

في المشهد الرقمي المتغير، يُعَد النهج الاستراتيجي للحوسبة السحابية الهجينة ضروريًا. فهو يحقق التوازن بين المرونة والابتكار من جهة، والأمان والتحكم من جهة أخرى؛ وذلك من خلال الجمع بين قابلية التوسع والمرونة في السحابة العامة والبنية التحتية للسحابة الخاصة.

تُقدِّم خدمات ®IBM الاستشارية حلولًا لتحديات تبنّي السحابة وتحسينها. وبالاستفادة من خبرة IBM في تصميم بنية السحابة، يتم دمج استراتيجية مخصصة تشمل البنية التحتية واستراتيجية المنصة والأمن. تقلِّل هذه الاستراتيجية المخاطر من خلال إنشاء مسارات فعَّالة عبر منصات سحابية مرنة وتبسيط عمليات الاسترداد. كما تتضمن أحدث القدرات السحابية الأصلية، مثل التنسيق الذاتي والأتمتة.

لا تقتصر استراتيجية السحابة الهجينة على التكنولوجيا فقط. فهي تدعم القدرة على التكيف والتعاون لتحقيق نتائج أعمال ملموسة. وبوجود خارطة طريق واضحة، يمكن لمؤسستك تطوير بنيتها التحتية وتسريع التحول الرقمي، ما يحقق قيمة تدريجية إلى جانب تحقيق أهداف الأعمال.

