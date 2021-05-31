الخدمات الاستشارية ذات الصلة باستراتيجيات التقنية السحابية الهجينة وهندستها

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استراتيجية السحابة الهجينة
في المشهد الرقمي المتغير، يُعَد النهج الاستراتيجي للحوسبة السحابية الهجينة ضروريًا. فهو يحقق التوازن بين المرونة والابتكار من جهة، والأمان والتحكم من جهة أخرى؛ وذلك من خلال الجمع بين قابلية التوسع والمرونة في السحابة العامة والبنية التحتية للسحابة الخاصة.
تُقدِّم خدمات ®IBM الاستشارية حلولًا لتحديات تبنّي السحابة وتحسينها. وبالاستفادة من خبرة IBM في تصميم بنية السحابة، يتم دمج استراتيجية مخصصة تشمل البنية التحتية واستراتيجية المنصة والأمن. تقلِّل هذه الاستراتيجية المخاطر من خلال إنشاء مسارات فعَّالة عبر منصات سحابية مرنة وتبسيط عمليات الاسترداد. كما تتضمن أحدث القدرات السحابية الأصلية، مثل التنسيق الذاتي والأتمتة.
لا تقتصر استراتيجية السحابة الهجينة على التكنولوجيا فقط. فهي تدعم القدرة على التكيف والتعاون لتحقيق نتائج أعمال ملموسة. وبوجود خارطة طريق واضحة، يمكن لمؤسستك تطوير بنيتها التحتية وتسريع التحول الرقمي، ما يحقق قيمة تدريجية إلى جانب تحقيق أهداف الأعمال.
يمكن التغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتباع استراتيجية واضحة ومحددة لتقنيات السحابة الهجينة. تمكَّن من زيادة نتائج الأعمال وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق نهج سحابة مصمم باستخدام إطار Hybrid by Design.
سرِّع رحلتك السحابية من خلال اعتماد السحابة الهجينة متعددة البيئات، باستخدام المنصة التي تختارها. من خلال شراكتنا مع AWS و Azure و Google و IBM Cloud، نساعد على تسريع التحول السحابي لتحسين البيئات التقنية لعملائنا.
يجب على المؤسسات تسريع مشاريعها لربط أنظمتها رقميًا، مع التزام تجاري وتقني بنموذج تشغيل جديد. تساعد IBM Consulting المؤسسات على تحقيق نموذج أفضل يأخذ في الاعتبار نضج السحابة ورؤيتها للتحول.
تنطلق المؤسسات في رحلات الترحيل والتحديث للاستفادة من المرونة والسرعة والمزايا الاقتصادية التي توفرها التكنولوجيا السحابية. يساعد خبراء استشارات استراتيجية السحابة في IBM على تطوير خرائط طريق مخصصة للتحديث، تركِّز على تحقيق قيمة ملموسة في رحلة التحول.
يعتمد التحول السحابي الناجح على قدرات عمليات التطوير القوية ونموذج تشغيل مستهدف. تعمل IBM Consulting مع فرق العملاء لتحديد نموذج المؤسسة والمهارات والأدوات والعمليات المطلوبة لتمكين تبني عمليات التطوير بشكل شامل.
تتعاون Wimbledon مع IBM Consulting و IBM Security و IBM watsonx لابتكار حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تساعد IBM شركة Carhartt على تحسين كفاءة السحابة بنسبة 45% مع ضمان تعزيز أداء أعباء العمل.
تجارب طيران مطورة مدعومة بالبيئة السحابية الهجينة.
يقدم المؤشر نظرة مقارنة لاستراتيجية الحوسبة السحابية للمؤسسات، كما يقدم لمحة عامة عن التقدم في مختلف مجالات التحول السحابي.
اكتشف كيف يساهم IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation في تسريع التخطيط والتنفيذ المبسط لتحقيق نتائج متوقعة.
شريك وقائد عالمي في ممارسة استشارات السحابة لدى IBM، يمتلك James سنوات عديدة من الخبرة العملية في مساعدة العملاء على تحقيق التحولات الرقمية وتحولات السحابة ومحافظ التطبيقات التي تركِّز على تحقيق نتائج للأعمال.
بصفته قائد Global Garage وقائد استشارات التقنيات السحابية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجال الخدمة السحابية الهجينة، يتعاون Barry مع أبرز المؤسسات حول العالم لتعزيز الأثر الإيجابي للتكنولوجيا والمنتجات وعمليات الأعمال وتحولات الصناعة.
تسريع الابتكار بتكلفة أقل من خلال استراتيجية بناء سحابية أصلية، ما يُتيح دخولًا أسرع إلى السوق وزيادة الإيرادات عبر منصات سحابية هجينة متعددة وآمنة.
تساعدك المنهجية التي نتبعها في تحديث التطبيقات، والمدعومة من Red Hat، على تنفيذ عملية ترحيل وتحديث سلسة إلى تقنية سحابية آمنة ومرنة ومنخفضة التكلفة.
منصة مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات على تسريع اعتماد التقنية السحابية بنتائج متسقة ويمكن التنبؤ بها؛ حتى تتمكن من التنقل بكل ثقة.
اكتسِب المرونة وحقِّق الكفاءة في التكاليف من خلال انتقال سلس إلى نموذج السحابة الهجينة، مع الاستفادة الكاملة من الأنظمة القديمة في بيئة سحابية متكاملة.