عندما بدأت جائحة كوفيد-19، توقفت الرحلات الجوية تمامًا. وبالنسبة لشركة Delta Air Lines، إحدى أقدم شركات الطيران العاملة في العالم، اتضحت لها نقطتان مهمتان. أولًا، كانت الشركة بحاجة إلى التكيف مع الواقع الاقتصادي في ذلك الوقت. ثانيًا، بمجرد انتهاء الجائحة، كان على الشركة أن تطلق بسرعة تجارب جديدة للعملاء المميزين.

كلا الاتجاهين احتاجا إلى دعم أكثر من 90,000 موظف في الصفوف الأمامية. وكان كل واحد منهم بحاجة إلى أدوات ومعارف مختلفة تمكِّنه من بذل جهد إضافي لخدمة عملاء Delta المميزين. وكان تحقيق ذلك يتطلب إجراء تحوُّل يُتيح تقديم حلول التكنولوجيا بسرعة أكبر، وبطريقة أكثر أمانًا وموثوقية وقابلية للتوسع.