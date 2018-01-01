تُعد منصة IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات على تسريع استخدام التقنيات السحابية وتحقيق نتائج ثابتة ويمكن التنبؤ بها، ما يمكنها من الانتقال إليها بثقة. تدعم هذه المنصة مجموعة متنوعة من التطبيقات وأماكن النشر، وتتيح تحديثًا في بيئات السحابة الهجينة والسحابة المحلية، وتوفر تكاملًا بين مجموعة متنوعة من أدوات الترحيل على مستوى أصول ومنتجات IBM والأدوات مفتوحة المصدر والأدوات التابعة لجهات خارجية.

تستخدم فرق IBM Consulting منصة Consulting Advantage for Cloud Transformation لتقديم مسارات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، تتضمن خطوات تنفيذ وتحويل محددة تأخذ أحمال التشغيل من حالة نشر المصدر إلى حالة النشر النهائية على السحابة. توفر المنصة المرونة اللازمة لاختيار العناصر المطلوب نقلها والوقت المناسب لذلك بناءً على أولويات عملك. وهي تتيح الاتساق وتوفر عملية تحديث سريعة ومتكاملة بدءًا من الاكتشاف السريع مرورًا بمرحلة توفير الحل ووصولًا إلى مرحلة التسليم التي يتطلب تدخلاً محدودًا من المستخدم.