في عصرنا الرقمي الذي نعيشه اليوم، تتعرض الشركات لضغوطات من أجل التحول والبقاء في صدارة المنافسة. ومع ذلك، فإن العديد من مبادرات التحول الرقمي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، مع عوائد على الاستثمار مخيبة للآمال. كشفت دراسة أجرتها شركة HFS Research أن 25% فقط من الشركات حققت عائدًا قويًا على الاستثمار في نتائج الأعمال من الجهود المبذولة للتحول إلى التقنية السحابية. هناك عدة أسباب لعدم إحراز التقدم. إن البطء في التطبيق، وحالات الاستخدام التي لم تتحقق، والانتشار السحابي الذي لم يُعالج ليست سوى بعض التحديات التي تعيق الشركات. وعلاوة على ذلك، فإن التعقيد المتزايد لتوسيع نطاق المنصة والمهارات والأمن الإلكتروني وحجم البيانات يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وللتغلب على هذه العقبات وإطلاق العنان لإمكانيات التحول الرقمي، سنحتاج نهجًا مدروسًا واستراتيجيًا. وهنا يأتي دور التصميم الهجين. صُمم إطار العمل لدينا لمساعدة المؤسسات على تحقيق الترحيل السريع ومنخفض المخاطر، والتحديث، والابتكار، مع زيادة قيمة الأعمال، والإنتاجية، وخفض التكاليف. من خلال التركيز على نتائج الأعمال والاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات زيادة العوائد على استثماراتها في التقنية السحابية الهجينة، وتسريع نمو الأعمال. يؤكد نهجنا على أهمية استراتيجية التقنية السحابية الهجينة الموضوعة قصدًا، وإطار العمل المقنن، والابتكار من خلال التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي. باستخدام التصميم الهجين، يمكنك إعادة ضبط استراتيجيتك التحويلية وإطلاق العنان للعوائد المرجوة من استثماراتك في مجال التقنية السحابية الهجينة.

هناك 5 أولويات رئيسية من البرامج الناجحة التي تدعم التصميم الهجين: