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زيادة قيمة السحابة الهجينة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي
توسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر نهج التصميم الهجين تواصل مع خبير
شخصان يعملان على كمبيوتر محمول مع أيقونة التقنية السحابية في الخلفية
تسريع عملية Digital Reinvention باستخدام التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي التوليدي

في عصرنا الرقمي الذي نعيشه اليوم، تتعرض الشركات لضغوطات من أجل التحول والبقاء في صدارة المنافسة. ومع ذلك، فإن العديد من مبادرات التحول الرقمي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، مع عوائد على الاستثمار مخيبة للآمال. كشفت دراسة أجرتها شركة HFS Research أن 25% فقط من الشركات حققت عائدًا قويًا على الاستثمار في نتائج الأعمال من الجهود المبذولة للتحول إلى التقنية السحابية. هناك عدة أسباب لعدم إحراز التقدم. إن البطء في التطبيق، وحالات الاستخدام التي لم تتحقق، والانتشار السحابي الذي لم يُعالج ليست سوى بعض التحديات التي تعيق الشركات. وعلاوة على ذلك، فإن التعقيد المتزايد لتوسيع نطاق المنصة والمهارات والأمن الإلكتروني وحجم البيانات يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وللتغلب على هذه العقبات وإطلاق العنان لإمكانيات التحول الرقمي، سنحتاج نهجًا مدروسًا واستراتيجيًا. وهنا يأتي دور التصميم الهجين. صُمم إطار العمل لدينا لمساعدة المؤسسات على تحقيق الترحيل السريع ومنخفض المخاطر، والتحديث، والابتكار، مع زيادة قيمة الأعمال، والإنتاجية، وخفض التكاليف. من خلال التركيز على نتائج الأعمال والاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات زيادة العوائد على استثماراتها في التقنية السحابية الهجينة، وتسريع نمو الأعمال. يؤكد نهجنا على أهمية استراتيجية التقنية السحابية الهجينة الموضوعة قصدًا، وإطار العمل المقنن، والابتكار من خلال التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي. باستخدام التصميم الهجين، يمكنك إعادة ضبط استراتيجيتك التحويلية وإطلاق العنان للعوائد المرجوة من استثماراتك في مجال التقنية السحابية الهجينة.

هناك 5 أولويات رئيسية من البرامج الناجحة التي تدعم التصميم الهجين:

  1. قيادة عقلية تركز على المنتج لتحقيق أولويات العمل.
  2. إنشاء بنية مقصودة لتسريع وتوسيع نطاق كفاءات الأعمال.
  3. إنشاء تجربة تطوير وتشغيل متسقة عبر المنصات.
  4. تمكين فرق عمل المنتجات من استغلال القدرات الهجينة.
  5. الاستفادة من إمكانات جميع البيانات وتوسيع نطاق نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
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إعادة الصياغة الكبرى للتقنية

كيف ينشئ التصميم الهجين قيمة للأعمال.

مجالات التحول

يوجه التصميم الهجين رحلة التحول من خلال إطار عمل قِيَمي مقنن؛ لتقييم الاتساق اللازم عبر عناصر البنية المهمة لتحقيق ضرورات العمل الاستراتيجية. تشمل المجالات الثلاثة في إطار العمل القِيَمي ما يلي:

تعزيز أولوية وسرعة ونطاق إنشاء القيمة في جميع أنحاء المؤسسة، مع اتباع نهج يركز على المستخدم في جوهره

قيادة المنتج

غرس وتوسيع نطاق العقلية التي تركز على المنتج وتقنياته وأدواته؛ لتحقيق قيمة أكبر للعملاء والمستخدمين والأعمال.

 العملية والمؤسسة

إعادة مواءمة المؤسسة والعملية مع كيفية عمل الأعمال – مدعومة بتحويل فرق تقنية المعلومات إلى فرق هندسة المنتجات.

 الناس والثقافة

إضافة مهارات التحول للاستفادة من المنصة الهجينة التي تستهدف تسريع الأعمال – هندسة المنتجات، والتقنية السحابية الأصلية، ومهارات الأسلوب الرشيق.

ضمان التدفق السلس للبيانات والتعاون من خلال مواءمة الأنظمة عبر البنية

تجربة التكامل

إثراء التفاعلات الشخصية والرقمية بين الأشخاص والآلات والذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من مراحل رحلة العميل.

 منصة التكامل

بناء أنماط التكامل عبر المنصات لمعالجة العديد من سيناريوهات التطبيق وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تعزيز سرعة الانتقال والابتكار من خلال التوحيد عبر بيئات سحابية هجينة متعددة

الأمن والامتثال

رؤية أمنية متكاملة عبر المنصات مع الأتمتة المدمجة.

 نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي

بناء النماذج ونشرها عبر المنصات – ما يؤدي إلى القدرة على تشغيل النماذج حيثما تطلب الأمر إلى تشغيلها بفضل حالات الاستخدام والبيانات.

 مشاركة البيانات وحوكمتها

ضمان توافر البيانات لبناء النماذج وتشغيلها وغيرها من حالات الاستخدام المبتكرة، وضمان إمكانية تتبع البيانات عبر المنصات.

منصة التطوير

الأدوات المتكاملة التي تؤدي إلى اتساق التطوير والتجربة عبر المنصات.

 منصة K8

سلاسة تجربة إدارة الحاوية والقدرة على الإدارة السلسة والقدرة على البناء والنشر والإدارة، بما في ذلك المراقبة عبر المنصات.

منصة التشغيل

تصميم وتنفيذ منصات التشغيل التي تؤدي إلى عمليات تشغيل فعالة وقابلة للتوسعة وآمنة عبر بيئة سحابة هجينة.
الشراكات الاستراتيجية توسيع النطاق مع AWS Cloud

باستخدام منهجيات مرنة ومخططات شاملة قابلة لإعادة الاستخدام، يمكننا المساعدة في تسريع تصميمك وانتقالك وتشغيلك على AWS Cloud بغض النظر عن مجال الصناعة الذي تعمل فيه.

 استكشف الخدمات الاستشارية التي تقدمها IBM على سحابة AWS توسيع نطاق رحلتك مع Microsoft Cloud

استخدم منهجية الابتكار السحابي الرائدة التي ننتهجها وأدوات التقنية السحابية لتطوير التطبيقات وإدارتها من أجل المساعدة في تسريع النمو والارتقاء بالكفاءة وتعزيز الابتكار.

 استكشف خدمات IBM Consulting لبرامج Microsoft توسيع النطاق مع Google Cloud

تمكّن من الحصول على الدعم لتحديث أعباء العمل والتطبيقات الخاصة بالحوسبة السحابية لديك ونقلها إلى Google Cloud وغيرها من منصات السحابة المتعددة.

 استكشف خدمات IBM الاستشارية لمنصة Google Cloud توسيع نطاق رحلتك مع Oracle Cloud

سرع رحلتك إلى Oracle Cloud بينما تطلق العنان للقيمة الكاملة لتحول الأعمال.

 تعرف على المزيد عن Oracle Cloud خدمات IBM Services لمنصة IBM Cloud

يؤدي التعاون بين IBM Cloud وRed Hat إلى الجمع بين الأمان الرائد في السوق وقابلية التوسع المؤسسي والابتكار المفتوح لزيادة المرونة والاستمرارية.

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دراسات حالة
تحقيق القيمة من خلال التصميم الهجين في USAA عقدت IBM شراكة مع USAA لتحديث محفظة كبيرة من التطبيقات والبيانات التي تمتد عبر خطوط أعمال متعددة، وتحقق نتائج أفضل للأعمال من خلال التحول بشكل متعمد إلى نظام هجين مع AWS و Red Hat OpenShift. شاهد الفيديو
تعرّف على الخبراء فارون بيلاني

Varun Bijlani هو الشريك الإداري العالمي للخدمات السحابية الهجينة. وتساعد ممارسته العملاء على تحديد وتنفيذ استراتيجيات التقنية والتقنية السحابية لدعم أهداف أعمالهم. تتخصص ممارسته في الاستراتيجية السحابية والبنية، وتحول التطبيقات، وهندسة المنتجات، وخدمات المنصة السحابية، وتقنية المعلومات وعمليات التطبيقات.

 Shawn D'Souza

بصفته قائد خدمات التحول إلى التقنية السحابية الهجينة العالمية في IBM، يتولى Shawn مسؤولية قيادة الفرق العالمية التي تخدم العملاء على مستوى العالم عبر دورة حياة التقنية السحابية التي تشمل الاستشارات، والترحيل، وتحديث التطبيق، وتطوير التقنية السحابية الأصلية، وهندسة المنتجات الرقمية.

 Barry Ramirez

بصفته قائد Global Garage وقائد استشارات التقنية السحابية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجال الخدمة السحابية الهجينة، يتعاون Barry مع شركات رائدة في جميع أنحاء العالم في تعزيز التأثير الإيجابي للتقنية والمنتجات والصناعات التحويلية.

 Edward Walsh

بصفته مستشارًا إداريًا أول في استشارات التقنية السحابية العالمية، يدعم Edward العملاء الذين يشرعون في رحلات تحديث واسعة النطاق لمواءمة أهداف الأعمال مع استراتيجيات تقنية المعلومات لتحقيق نتائج أعمال محسّنة.
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