في عصرنا الرقمي الذي نعيشه اليوم، تتعرض الشركات لضغوطات من أجل التحول والبقاء في صدارة المنافسة. ومع ذلك، فإن العديد من مبادرات التحول الرقمي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، مع عوائد على الاستثمار مخيبة للآمال. كشفت دراسة أجرتها شركة HFS Research أن 25% فقط من الشركات حققت عائدًا قويًا على الاستثمار في نتائج الأعمال من الجهود المبذولة للتحول إلى التقنية السحابية. هناك عدة أسباب لعدم إحراز التقدم. إن البطء في التطبيق، وحالات الاستخدام التي لم تتحقق، والانتشار السحابي الذي لم يُعالج ليست سوى بعض التحديات التي تعيق الشركات. وعلاوة على ذلك، فإن التعقيد المتزايد لتوسيع نطاق المنصة والمهارات والأمن الإلكتروني وحجم البيانات يؤدي إلى تفاقم المشكلة.
وللتغلب على هذه العقبات وإطلاق العنان لإمكانيات التحول الرقمي، سنحتاج نهجًا مدروسًا واستراتيجيًا. وهنا يأتي دور التصميم الهجين. صُمم إطار العمل لدينا لمساعدة المؤسسات على تحقيق الترحيل السريع ومنخفض المخاطر، والتحديث، والابتكار، مع زيادة قيمة الأعمال، والإنتاجية، وخفض التكاليف. من خلال التركيز على نتائج الأعمال والاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات زيادة العوائد على استثماراتها في التقنية السحابية الهجينة، وتسريع نمو الأعمال. يؤكد نهجنا على أهمية استراتيجية التقنية السحابية الهجينة الموضوعة قصدًا، وإطار العمل المقنن، والابتكار من خلال التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي. باستخدام التصميم الهجين، يمكنك إعادة ضبط استراتيجيتك التحويلية وإطلاق العنان للعوائد المرجوة من استثماراتك في مجال التقنية السحابية الهجينة.
هناك 5 أولويات رئيسية من البرامج الناجحة التي تدعم التصميم الهجين:
كيف ينشئ التصميم الهجين قيمة للأعمال.
يوجه التصميم الهجين رحلة التحول من خلال إطار عمل قِيَمي مقنن؛ لتقييم الاتساق اللازم عبر عناصر البنية المهمة لتحقيق ضرورات العمل الاستراتيجية. تشمل المجالات الثلاثة في إطار العمل القِيَمي ما يلي:
غرس وتوسيع نطاق العقلية التي تركز على المنتج وتقنياته وأدواته؛ لتحقيق قيمة أكبر للعملاء والمستخدمين والأعمال.
إعادة مواءمة المؤسسة والعملية مع كيفية عمل الأعمال – مدعومة بتحويل فرق تقنية المعلومات إلى فرق هندسة المنتجات.
إضافة مهارات التحول للاستفادة من المنصة الهجينة التي تستهدف تسريع الأعمال – هندسة المنتجات، والتقنية السحابية الأصلية، ومهارات الأسلوب الرشيق.
إثراء التفاعلات الشخصية والرقمية بين الأشخاص والآلات والذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من مراحل رحلة العميل.
بناء أنماط التكامل عبر المنصات لمعالجة العديد من سيناريوهات التطبيق وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
رؤية أمنية متكاملة عبر المنصات مع الأتمتة المدمجة.
بناء النماذج ونشرها عبر المنصات – ما يؤدي إلى القدرة على تشغيل النماذج حيثما تطلب الأمر إلى تشغيلها بفضل حالات الاستخدام والبيانات.
ضمان توافر البيانات لبناء النماذج وتشغيلها وغيرها من حالات الاستخدام المبتكرة، وضمان إمكانية تتبع البيانات عبر المنصات.
الأدوات المتكاملة التي تؤدي إلى اتساق التطوير والتجربة عبر المنصات.
سلاسة تجربة إدارة الحاوية والقدرة على الإدارة السلسة والقدرة على البناء والنشر والإدارة، بما في ذلك المراقبة عبر المنصات.
تصميم وتنفيذ منصات التشغيل التي تؤدي إلى عمليات تشغيل فعالة وقابلة للتوسعة وآمنة عبر بيئة سحابة هجينة.
باستخدام منهجيات مرنة ومخططات شاملة قابلة لإعادة الاستخدام، يمكننا المساعدة في تسريع تصميمك وانتقالك وتشغيلك على AWS Cloud بغض النظر عن مجال الصناعة الذي تعمل فيه.
استخدم منهجية الابتكار السحابي الرائدة التي ننتهجها وأدوات التقنية السحابية لتطوير التطبيقات وإدارتها من أجل المساعدة في تسريع النمو والارتقاء بالكفاءة وتعزيز الابتكار.
تمكّن من الحصول على الدعم لتحديث أعباء العمل والتطبيقات الخاصة بالحوسبة السحابية لديك ونقلها إلى Google Cloud وغيرها من منصات السحابة المتعددة.
سرع رحلتك إلى Oracle Cloud بينما تطلق العنان للقيمة الكاملة لتحول الأعمال.
يؤدي التعاون بين IBM Cloud وRed Hat إلى الجمع بين الأمان الرائد في السوق وقابلية التوسع المؤسسي والابتكار المفتوح لزيادة المرونة والاستمرارية.
Varun Bijlani هو الشريك الإداري العالمي للخدمات السحابية الهجينة. وتساعد ممارسته العملاء على تحديد وتنفيذ استراتيجيات التقنية والتقنية السحابية لدعم أهداف أعمالهم. تتخصص ممارسته في الاستراتيجية السحابية والبنية، وتحول التطبيقات، وهندسة المنتجات، وخدمات المنصة السحابية، وتقنية المعلومات وعمليات التطبيقات.
بصفته قائد خدمات التحول إلى التقنية السحابية الهجينة العالمية في IBM، يتولى Shawn مسؤولية قيادة الفرق العالمية التي تخدم العملاء على مستوى العالم عبر دورة حياة التقنية السحابية التي تشمل الاستشارات، والترحيل، وتحديث التطبيق، وتطوير التقنية السحابية الأصلية، وهندسة المنتجات الرقمية.
بصفته قائد Global Garage وقائد استشارات التقنية السحابية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجال الخدمة السحابية الهجينة، يتعاون Barry مع شركات رائدة في جميع أنحاء العالم في تعزيز التأثير الإيجابي للتقنية والمنتجات والصناعات التحويلية.
بصفته مستشارًا إداريًا أول في استشارات التقنية السحابية العالمية، يدعم Edward العملاء الذين يشرعون في رحلات تحديث واسعة النطاق لمواءمة أهداف الأعمال مع استراتيجيات تقنية المعلومات لتحقيق نتائج أعمال محسّنة.
نحن نعمل معك لتحديد ما يناسبك من استراتيجيات التقنية السحابية، ونموذج التشغيل، وخرائط الطريق، والنظام البنائي.
يؤدي استخدام استراتيجية بناء السحابة الأصلية إلى تسريع عملية الابتكار بتكاليف أقل، ويساعد على تقليل الوقت المستغرق للدخول إلى السوق، ويحفز نمو الإيرادات من خلال منصات سحابية متعددة هجينة ومفتوحة وآمنة.
تساعدك المنهجية التي نتبعها في تحديث التطبيقات، والمدعومة من Red Hat، على تنفيذ عملية ترحيل وتحديث سلسة إلى تقنية سحابية آمنة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة.
تزيل الإمكانيات التي نتمتع بها في إدارة التقنية السحابية الهجينة تعقيدات إدارة التطبيقات عبر التقنيات السحابية، ما يحسن من العائد على الاستثمار ويعطي الموارد فرصة للتفرغ للابتكار.
منصة مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات على تسريع اعتماد التقنية السحابية بنتائج متسقة ويمكن التنبؤ بها؛ حتى تتمكن من التنقل بكل ثقة.
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