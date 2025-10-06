سحابة IBM جاهزة للذكاء الاصطناعي، وآمنة، وهجينة بطبيعتها.

هي منصة سحابية للمؤسسات مصمَّمة للصناعات الأكثر تنظيمًا، وتقدم هذه المنصة تقنيات سحابية على قدر عالٍ من المرونة، والكفاءة، والأمن، والامتثال.
أبرز المستجدات انضم إلينا في قمة رقمية مؤثرة لمدة 90 دقيقة مصممة للشركاء في Cloud Partner Summit، بتاريخ 22 أكتوبر 2025. بادر بالتسجيل الآن الحوسبة على نطاق واسع أصبحت سهلة! تُتيح الأساطيل التي تعمل دون خوادم طريقة سهلة لنشر أعباء العمل كثيفة الحوسبة بكفاءة وأمان على الأجهزة الافتراضية ووحدات معالجة الرسومات. تعرَّف على المزيد الآن
مجموعة من الأشكال الهندسية ورجلان يعملان على أجهزة كمبيوتر.

IBM TechXchange 2025

تعرَّف على كيفية تسريع رحلة الذكاء الاصطناعي والتحديث لديك باستخدام IBM Cloud، واحصل على أبرز الشهادات المعتمدة وتواصَل مع زملائك في المجال.

المقاعد محدودة! سجِّل الآن
زاوية مقربة لرجال الأعمال وهم يتصافحون.
موثوق بها

عروض خدمات متميزة للعملاء من المؤسسات

"أكثر سحابة من السحابات التي استخدمناها موثوقية على مستوى العالم"  - Robert Green، الرئيس التنفيذي لشركة Dizzion

 تعرّف على المزيد
لقطة مقربة لمتخصصين في الأعمال وهم يوقعون مستندات.
تصميم هجين

حسّن منطقة استضافة أحمال التشغيل عبر x86 وPower وIBM SaaS على IBM Cloud

توفير بنسبة 90% في التكاليف لمنصة السحابة الهجينة التابعة للرئيس التنفيذي للمعلومات (CIO) في IBM عند استضافة أعباء العمل المعبأة في حاويات مقارنةً بالاستضافة التقليدية.

 تعرّف على المزيد
زاوية مقربة ليد عميل أثناء التفاعل مع التقنية.
مصممة لأغراض معينة

سحابة المؤسسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مزودة بالأمان والامتثال لتوفير الأداء والمرونة على نطاق واسع

2.7 مليون نقطة بيانات في ثوانٍ - يحصل المشجعون على الرؤى فورًا وبأمان في بطولة Wimbledon

 تعرّف على المزيد
رسم توضيحي لأيدٍ تتفاعل مع أشكال مختلفة.
عروض تجارية مرنة

نقل أعباء العمل إلى أي مكان تريده دون الحاجة إلى عقود كبيرة للحصول على أسعار مميزة

دون التزامات كبيرة - مستويات التزام منخفضة وخصومات قياسية أعلى

 تعرّف على المزيد

توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة

تمكّنك منصة IBM Cloud من توسيع النطاق بسلاسة بما يلائم طبيعة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي التي تتطلب ديناميكية عالية وأداءً عاليًا.
عرض ثلاثي الأبعاد لعدة حلقات شفافة وبنفسجية متشابكة.
إنشاء الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه وإدارته
يمكنك بكل سهولة نشر الذكاء الاصطناعي ودمجه في عملك وإدارة كل مصادر البيانات وتسريع سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول وكل ذلك من منصة واحدة.
صورة مقرَّبة للوحة دائرة
البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في IBM
تتميز البنية التحتية من IBM بأنها آمنة وقابلة للتوسّع ومفتوحة وهي مضمونة ومُعدّة بما يلائم طبيعة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي التي تتطلب ديناميكية عالية وأداءً عاليًا.
امرأة تستخدم هاتفها الذكي في الشارع
إطار عمل IBM لتأمين الذكاء الاصطناعي التوليدي
يمكنك تأمين الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من مسار الذكاء الاصطناعي، ويشمل هذا أمن البيانات وأمن النماذج وأمن الاستخدام.
صورة تم التقاطها من الجو لغابة خضراء كثيفة
IBM Cloud Carbon Calculator
يمكنك توسيع النطاق وتسريع وتيرة الابتكار المستند إلى الذكاء الاصطناعي بشكل مستدام.

دراسات حالة

روّاد الصناعات يثقون في IBM Cloud

 اطّلِع على كل دراسات الحالة

زاوية جانبية لرجل أعمال يسحب المال من ماكينة الصراف الآلي.
RISE with SAP على IBM Power Virtual Server
منظر للأرض عبر الأقمار الصناعية
تسريع أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي عبر بنية تحتية سحابية قابلة للتوسع
منظر جوي لشخص يحمل مظلة زرقاء في عاصفة مطرية شديدة.
IBM watsonx.ai وIBM Cloud Object Storage وIBM Code Engine
مبنى مالي أضواؤه مضاءة ليلًا
IBM Cloud for Financial Services
منظر جوي لممثلي خدمة عملاء أثناء العمل.
IBM watsonx وIBM Cloud
عرض ثلاثي الأبعاد لعدة حلقات شفافة وبنفسجية متشابكة.
IBM watsonx.ai وIBM watsonx Assistant وIBM Cloud
زاوية مقربة لطابعة ثلاثية الأبعاد أثناء العمل.
IBM Power Virtual Server وIBM Cloud Object Storage
منظر جوي لامرأة تلعب التنس.
IBM watsonx.ai وIBM Cloud وIBM Consulting

أبرز المنتجات والحلول

IBM Cloud للصناعات الخاضعة للتنظيم

تم تصميم منصة IBM السحابية للمؤسسات لتلبية أعلى المتطلبات التنظيمية والأمنية ومتطلبات الامتثال لتلائم أيضًا الصناعات الأكثر تنظيمًا.

 IBM Cloud for Financial Services

تُمكّنك السحابة العامة الأولى في العالم المخصصة للخدمات المالية من تقليل المخاطر وزيادة الامتثال.

 IBM watsonx.governance

يمكنك إضفاء المزيد من الشفافية من خلال حوكمة الذكاء الاصطناعي. حيث تم تصميم IBM watsonx.governance لتوجيه أنشطة الذكاء الاصطناعي لمؤسستك وإدارتها ومراقبتها.

IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

وقت تشغيل لحاويات الحوسبة السرية المدارة بالكامل يتيح نشر أعباء العمل الحساسة المعبأة في حاويات في بيئة معزولة للغاية مع ضمان فني.
IBM Cloud for VMware

بيئة آمنة وسلسة ويمكن إدارتها على IBM Cloud

 IBM Power Virtual Server

نقل أعباء العمل وإدارتها بسلاسة على مستوى كل من بيئات التقنيات السحابية والبيئات التقنية في مقر عملك

 حوسبة باستخدام وحدة معالجة الرسومات (GPU) من IBM Cloud

خيارات أكثر وذات مرونة أكبر من خلال خوادم مزوّدة بوحدة معالجة الرسومات (GPU)

 خدمات الحوسبة على IBM Cloud

دع IBM Cloud تدير بنيتك التحتية بينما تدير أنت بيئتك. وادفع مقابل ما تستخدمه فقط.

 IBM Cloud Code Engine

يمكنك تشغيل الحاوية أو التعليمات البرمجية للتطبيق أو مهمة أو وظيفة الدفعة الخاصة بك على منصة مُدارة بالكامل بدون خادم.

 IBM Cloud Object Storage

يمكنك تخزين البيانات بأي تنسيق وفي أي مكان مع قابلية التوسع والمرونة والأمن.
IBM Cloud for SAP

يمكنك تسريع تحديث SAP ERP وتخفيف المخاطر وإحداث طفرة في عمليات أعمالك.

 Red Hat OpenShift on IBM Cloud

يمكنك تعبئة أعباء عمل المؤسسات في حاويات وأتمتتها بشكل كامل وتوسيع نطاقها على مستوى بيئات تقنيات السحابة الهجينة.

 الحوسبة عالية الأداء

يمكنك الاستجابة للتحديات واسعة النطاق وتحديات الحوسبة المكثفة وتسريع زمن الحصول على الرؤى باستخدام حلول الحوسبة عالية الأداء (HPC) لتقنيات السحابة الهجينة.

 نقل ملفات بسرعة عالية

انقل الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات بأقصى سرعة - بغض النظر عن المسافة أو الحجم أو ظروف الشبكة.
الحوسبة السرية

احمِ البيانات في دورة حياة الحوسبة بأكملها.

 حلول الأمن من IBM Cloud

انتقِل بثقة إلى تقنيات السحابة المتعددة الهجينة وتمكّن من دمج الأمن في كل مرحلة من مراحل رحلتك السحابية.

 الأمن والامتثال في التقنيات السحابية

يمكنك إدارة الأمن والمخاطر والامتثال في مؤسستك بشكل مركزي بما يتوافق مع المعايير التنظيمية.
InstructLab as a Service on IBM Cloud

InstructLab as a Service on IBM Cloud

Red Hat AI على IBM Cloud

Red Hat AI على IBM Cloud

 وحدة معالجة الرسومات ومسرعات الذكاء الاصطناعي على IBM Cloud

وحدة معالجة الرسومات ومسرعات الذكاء الاصطناعي على IBM Cloud
IBM Cloud للصناعات الخاضعة للتنظيم

تم تصميم منصة IBM السحابية للمؤسسات لتلبية أعلى المتطلبات التنظيمية والأمنية ومتطلبات الامتثال لتلائم أيضًا الصناعات الأكثر تنظيمًا.

 IBM Cloud for Financial Services

تُمكّنك السحابة العامة الأولى في العالم المخصصة للخدمات المالية من تقليل المخاطر وزيادة الامتثال.

 IBM watsonx.governance

يمكنك إضفاء المزيد من الشفافية من خلال حوكمة الذكاء الاصطناعي. حيث تم تصميم IBM watsonx.governance لتوجيه أنشطة الذكاء الاصطناعي لمؤسستك وإدارتها ومراقبتها.

IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

وقت تشغيل لحاويات الحوسبة السرية المدارة بالكامل يتيح نشر أعباء العمل الحساسة المعبأة في حاويات في بيئة معزولة للغاية مع ضمان فني.
IBM Cloud for VMware

بيئة آمنة وسلسة ويمكن إدارتها على IBM Cloud

 IBM Power Virtual Server

نقل أعباء العمل وإدارتها بسلاسة على مستوى كل من بيئات التقنيات السحابية والبيئات التقنية في مقر عملك

 حوسبة باستخدام وحدة معالجة الرسومات (GPU) من IBM Cloud

خيارات أكثر وذات مرونة أكبر من خلال خوادم مزوّدة بوحدة معالجة الرسومات (GPU)

 خدمات الحوسبة على IBM Cloud

دع IBM Cloud تدير بنيتك التحتية بينما تدير أنت بيئتك. وادفع مقابل ما تستخدمه فقط.

 IBM Cloud Code Engine

يمكنك تشغيل الحاوية أو التعليمات البرمجية للتطبيق أو مهمة أو وظيفة الدفعة الخاصة بك على منصة مُدارة بالكامل بدون خادم.

 IBM Cloud Object Storage

يمكنك تخزين البيانات بأي تنسيق وفي أي مكان مع قابلية التوسع والمرونة والأمن.
IBM Cloud for SAP

يمكنك تسريع تحديث SAP ERP وتخفيف المخاطر وإحداث طفرة في عمليات أعمالك.

 Red Hat OpenShift on IBM Cloud

يمكنك تعبئة أعباء عمل المؤسسات في حاويات وأتمتتها بشكل كامل وتوسيع نطاقها على مستوى بيئات تقنيات السحابة الهجينة.

 الحوسبة عالية الأداء

يمكنك الاستجابة للتحديات واسعة النطاق وتحديات الحوسبة المكثفة وتسريع زمن الحصول على الرؤى باستخدام حلول الحوسبة عالية الأداء (HPC) لتقنيات السحابة الهجينة.

 نقل ملفات بسرعة عالية

انقل الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات بأقصى سرعة - بغض النظر عن المسافة أو الحجم أو ظروف الشبكة.
الحوسبة السرية

احمِ البيانات في دورة حياة الحوسبة بأكملها.

 حلول الأمن من IBM Cloud

انتقِل بثقة إلى تقنيات السحابة المتعددة الهجينة وتمكّن من دمج الأمن في كل مرحلة من مراحل رحلتك السحابية.

 الأمن والامتثال في التقنيات السحابية

يمكنك إدارة الأمن والمخاطر والامتثال في مؤسستك بشكل مركزي بما يتوافق مع المعايير التنظيمية.
InstructLab as a Service on IBM Cloud

InstructLab as a Service on IBM Cloud

Red Hat AI على IBM Cloud

Red Hat AI على IBM Cloud

 وحدة معالجة الرسومات ومسرعات الذكاء الاصطناعي على IBM Cloud

وحدة معالجة الرسومات ومسرعات الذكاء الاصطناعي على IBM Cloud

في نشرات الأخبار

عرض ثلاثي الأبعاد لمكعب زجاجي باللونين الأخضر والأزرق.
أصبحت IBM Cloud متوفرة الآن كخيار مزوِّد موارد سحابية كبير (Hyperscaler) مبتكر للعملاء الراغبين في الانتقال إلى SAP Cloud ERP. تعرّف على المزيد
عرض ثلاثي الأبعاد لشعار بنك متوهج بألوان متفرقة.
بنك BNP Paribas يوقِّع اتفاقية شراكة جديدة متعددة السنوات مع IBM Cloud تعرّف على المزيد
رسم توضيحي لنمط مصنوع من دوائر.
Omdia Universe: العمليات السحابية، عام 2025 تعرّف على المزيد
شخص يتصفح مكتبة افتراضية بها كتب رقمية
تتعاون كل من Intel وIBM لتوفير أداء أفضل من حيث التكلفة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي اعرف المزيد
جسر مضاء بألوان قوس قزح ليلًا.
5 أشياء يجب معرفتها: تعزيز الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات السحابة الهجينة في العام المقبل
منظر جوي للطرق الدائرية مع حركة المرور ليلًا.
تقنيات السحابة الهجينة من IBM تضيف قيمة لإعادة الاستثمار وإدارة عمليات الامتثال
عرض ثلاثي الأبعاد لتصميم مستقبلي تجريدي باللون الأخضر.
شركة IBM توسّع نطاق Cloud Security and Compliance Center لمساعدة العملاء على حماية بياناتهم وتقييم المخاطر على مستوى البيئات السحابية المتعددة والهجينة
عرض ثلاثي الأبعاد لعدة حلقات شفافة وبنفسجية متشابكة.
شركة Temenos تقدم قدرات مبتكرة للدفع في IBM Cloud لمساعدة البنوك في رحلة التحوّل
رسم توضيحي يُظهر نشر البيانات باستخدام IBM Cloud OpenShift
المحاكاة الافتراضية والحاويات معًا: Red Hat OpenShift Virtualization متاحة الآن على IBM Cloud تعرّف على المزيد

التحوّل مع IBM Cloud

سِر في رحلتك نحو التحوّل بخُطى سريعة وقلِّل ما تواجهه من مخاطر من خلال أدوات IBM وخبرائها الذين يدفعون عجلة العمل المرتبط بتحقيق أهداف عملك وبمنطقة وصول تقنيات السحابة الهجينة الملائمة للغرض.

 تعرّف على المزيد

العروض الترويجية

خطة تسعير موحدة لـ Cloud Object Storage
المزيد من التخزين، بتكلفة أقل. بدءًا من 12 دولارًا أمريكيًا لكل تيرابايت شهريًا لفترة محدودة على خدمة Cloud Object Storage. لا حاجة إلى إدخال كود.
وفّر حتى 83٪ على خوادم IBM Cloud Bare Metal Servers بمعالجات Intel Xeon 2174G
وفِّر حتى 83% على خوادم IBM Cloud Bare Metal المزودة بمعالج Intel Xeon 2174G طوال فترة عمر الخادم. استخدِم الرمز الترويجي SCALENOW1 عند إتمام الشراء.
وفر حتى 69% على خوادم IBM Cloud Bare Metal Server
وفِّر حتى 69% على IBM Cloud Bare Metal Servers المزودة بمعالجات Intel Xeon 4210 وIntel Xeon 5218 وIntel Xeon 6248 وIntel Xeon 6434 وIntel Xeon 8260 وIntel Xeon 8474 طوال فترة تشغيل الخادم. استخدِم الرمز الترويجي SCALENOW2 عند إتمام الشراء.
الخادم الافتراضي لملفات تعريف VPC
احصل على خصم يصل إلى 60% على ملفات تعريف Virtual Servers for VPC الجديدة التي نوفرها عند استخدام كود "BUYVPC" عند الدفع. العرض الترويجي صالح للعملاء الجُدُد لمدة 12 شهرًا. ينتهي العرض في 28 يناير 2026.
خادم IBM Cloud Mass Storage Server
وفِّر 70٪ على خوادم Mass Storage Servers مختارة، مثل معالجات Intel Xeon 6416 مع إمكانية الاختيار من بين 24 أو 32 أو 36 نواة. استخدم كود الخصم STOREMORE عند إتمام عملية الشراء. يسري العرض للعملاء الجدد في خوادم Mass Storage. ينتهي كود الخصم في 31 ديسمبر 2025.
حوافز مالية من أجل VMware Cloud Foundation على IBM Cloud
عرضان رائعان: 1. احصل على خصم يصل إلى 50% على عقد مدته سنة أو 3 سنوات على VMware Cloud Foundation as a Service (VCFaaS). 2. انقل أحمال تشغيل VMware لديك إلى VMware Cloud Foundation على IBM Cloud مع ما يصل إلى مئتي ألف دولار أمريكي في أرصدة النقل.
خصم 2000 دولار أمريكي على IBM Power Virtual Server
استخدِم الرمز الترويجي: POWERVS2000 للحصول على خصم بقيمة 2,000 دولار أمريكي على Power Virtual Server ومختلَف موارد الخدمة مسبقة التكوين المطلوبة لإنشاء بيئة IBM Power Computing. تنتهي صلاحية الرمز الترويجي في 31 ديسمبر 2025.
ملفات تعريف وحدة معالجة الرسومات على بطاقات NVIDIA L40s وA100PCIe وIntel Gaudi 3
استمتِع بخصم 50% على ملفات تعريف وحدات معالجة الرسومات على بطاقات NVIDIA L40 وA100 PCIe وكذلك مسرِّعات Intel Gaudi 3 عند استخدام الرمز GPU4YOU عند الدفع. العرض الترويجي صالح للعملاء الجُدُد لمدة 6 أشهر. تنتهي صلاحية العروض الترويجية في 28 يناير 2026.
اكتشف جميع عروض IBM Cloud المصممة لدعم رحلتك نحو بناء البنية التحتية للسحابة الهجينة التي تحتاجها مؤسستك.
منظر من الأسفل لوادي أنتيلوب.
استكشِف IBM Cloud. أنشئ حسابًا مجانيًا واستفِد بأكثر من 40 منتجًا من المنتجات المجانية دائمًا.