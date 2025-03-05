استكشف حلول الحوسبة عالية الأداء للسحابة الهجينة من IBM لتلبية احتياجات العمل اليوم بكل كفاءة. تقدم IBM محفظة كاملة من حلول الحوسبة عالية الأداء (HPC) الهجينة المدمجة، بما في ذلك الجيل الرابع الجديد من معالجات Intel® Xeon® Scalable، التي تمنحك المرونة في إدارة عمليات المحاكاة والنمذجة والحوسبة المكثفة وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي محليًا و/أو في السحابة. يمكننا أيضًا مساعدتك على التحول من خلال الخدمات الاحترافية التي تحصل عليها من مختبرات خبرائنا والاستشارات.