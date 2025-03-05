حلول الحوسبة عالية الأداء

الاستجابة للتحديات واسعة النطاق وتحديات الحوسبة المكثفة وتسريع زمن الحصول على المعارف باستخدام حلول الحوسبة عالية الأداء (HPC) باستخدام حلول السحابة الهجينة

استكشف حلول الحوسبة عالية الأداء للسحابة الهجينة من IBM لتلبية احتياجات العمل اليوم بكل كفاءة. تقدم IBM محفظة كاملة من حلول الحوسبة عالية الأداء (HPC) الهجينة المدمجة، بما في ذلك الجيل الرابع الجديد من معالجات Intel® Xeon® Scalable، التي تمنحك المرونة في إدارة عمليات المحاكاة والنمذجة والحوسبة المكثفة وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي محليًا و/أو في السحابة. يمكننا أيضًا مساعدتك على التحول من خلال الخدمات الاحترافية التي تحصل عليها من مختبرات خبرائنا والاستشارات.

أخبار مميزة

اقرأ أحدث المستندات الفنية الصادرة عن شركة IDC حول خدمات الشبكة والحوسبة عالية الأداء في قطاع الخدمات المالية

المستندات الفنية من IDC: يجب على البنوك توسيع طاقتها الاستيعابية لشبكتها بسرعة وبسلاسة أو عليها تحمل العواقب.

 انضم إلى مجتمع الحوسبة عالية الأداء: تواصل، تعاون، وابتكار

انخرط في مناقشات الحوسبة عالية الأداء وشارك الخبرات وتعلم من قادة الصناعات – كل ذلك في مكان واحد.

 اقرأ أحدث المستندات الفنية من Hyperion Research عن تطور الحوسبة عالية الأداء

المستندات الفنية من Hyperion Research: تطور الحوسبة عالية الأداء (HPC) يتضمن استخدامًا قويًا للسحابة الهجينة.
مزايا الحوسبة عالية الأداء في IBM Cloud
تحسين وقت الوصول إلى السوق

اختر من بين حلول برمجيات البنية التحتية كخدمة (IaaS) والحوسبة عالية الأداء لتكوين ونشر وانطلاق أحمال تشغيل الحوسبة عالية الأداء من خلال الأتمتة الكاملة وتجربة مستخدم متكاملة.
أداء مرتفع

استخدم أحدث مسرّعات الحوسبة ووحدات معالجة الرسومات لتشغيل الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي مع نظامنا الذي يعتمد على العمل بدون نظام تشغيل والخوادم الافتراضية، إلى جانب مزج ومطابقة البنية التحتية المناسبة.
تحكم أفضل في التكاليف

ادفع فقط مقابل قوة الحوسبة المستخدمة في مثيلات العمل بدون نظام تشغيل وخادم افتراضي، من خلال نموذج سحابة يقضي على السعة المحلية الخاملة ويحسن الاستخدام.

الحلول

أدوات جدولة أحمال التشغيل من HPC البنية التحتية كخدمة (IaaS) الخدمات مزيد من الحلول
حالات استخدام العملاء المميزين
motherboard
Cadence تستفيد من IBM Cloud HPC لتسريع تطوير برامج تصميم الرقائق الإلكترونية والأنظمة الإلكترونية
Close up of a group of students socializing in the lobby of the university
University of Birmingham - تعزيز الأبحاث المبتكرة من خلال التحكم في البيانات
Professor watching college students studying in classroom
شراكة بين Memorial University وIBM لبناء CAIR، إحدى أسرع بيئات الحوسبة في كندا
الموارد IBM Cloud® HPC
احصل على التزويد المؤتمت والإدارة السلسة لبيئة الحوسبة عالية الأداء على السحابة لديك، بما في ذلك البنية التحتية المتكاملة للحوسبة والأدوات وأدوات جدولة أحمال التشغيل والتخزين عالي المستوى. تلبية ارتفاع الطلب على الحوسبة في أوقات الذروة من خلال زيادة السعة حسب الحاجة، والدفع مقابل ما تستخدمه فقط.
الاستفادة من IBM Cloud في أحمال تشغيل أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA)
اكتشف كيف تعمل شركات أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA) باستمرار على تنمية بيئات الحوسبة عالية الأداء لديها على نطاق واسع لتلبية احتياجات أحمال تشغيل عمليات المحاكاة عالية الدقة والنمذجة.
كيف تساعد الحوسبة عالية الأداء الخدمات المالية في تحليل المخاطر
تعرف على كيفية مساعدة الحوسبة عالية الأداء للمؤسسات المالية على إجراء تحليل المخاطر الحساسة لتلبية المتطلبات التنظيمية.
كيف تستفيد صناعات أشباه الموصلات من الحوسبة عالية الأداء في تعزيز الابتكار
نهج سحابة هجينة يوفر السرعة والمرونة والأمن المطلوبين لتلبية هذه المتطلبات.
تعرّف على VELA، أول حاسوب خارق مُحسّن بواسطة الذكاء الاصطناعي يعمل على السحابة الأصلية من إنتاج شركة IBM
البيئة التي يتوجه إليها باحثو IBM الذين ينشئون قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا على الإطلاق، بما في ذلك عملنا على نماذج الأساس. VELA هو المكان الذي نتعاون فيه مع الشركاء لتدريب نماذج بأنواع عديدة.
IBM Quantum يتصدر العالم في حوسبة Quantum
من المتوقع على نطاق واسع أن تحل هذه التقنية الوليدة مشاكل قيّمة لا تستطيع أقوى الحواسيب الخارقة الكلاسيكية اليوم حلها ولن تستطيع حلها أبداً.
الخطوات التالية

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