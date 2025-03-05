استكشف حلول الحوسبة عالية الأداء للسحابة الهجينة من IBM لتلبية احتياجات العمل اليوم بكل كفاءة. تقدم IBM محفظة كاملة من حلول الحوسبة عالية الأداء (HPC) الهجينة المدمجة، بما في ذلك الجيل الرابع الجديد من معالجات Intel® Xeon® Scalable، التي تمنحك المرونة في إدارة عمليات المحاكاة والنمذجة والحوسبة المكثفة وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي محليًا و/أو في السحابة. يمكننا أيضًا مساعدتك على التحول من خلال الخدمات الاحترافية التي تحصل عليها من مختبرات خبرائنا والاستشارات.
أخبار مميزة
المستندات الفنية من IDC: يجب على البنوك توسيع طاقتها الاستيعابية لشبكتها بسرعة وبسلاسة أو عليها تحمل العواقب.
انخرط في مناقشات الحوسبة عالية الأداء وشارك الخبرات وتعلم من قادة الصناعات – كل ذلك في مكان واحد.
المستندات الفنية من Hyperion Research: تطور الحوسبة عالية الأداء (HPC) يتضمن استخدامًا قويًا للسحابة الهجينة.
اختر من بين حلول برمجيات البنية التحتية كخدمة (IaaS) والحوسبة عالية الأداء لتكوين ونشر وانطلاق أحمال تشغيل الحوسبة عالية الأداء من خلال الأتمتة الكاملة وتجربة مستخدم متكاملة.
استخدم أحدث مسرّعات الحوسبة ووحدات معالجة الرسومات لتشغيل الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي مع نظامنا الذي يعتمد على العمل بدون نظام تشغيل والخوادم الافتراضية، إلى جانب مزج ومطابقة البنية التحتية المناسبة.
ادفع فقط مقابل قوة الحوسبة المستخدمة في مثيلات العمل بدون نظام تشغيل وخادم افتراضي، من خلال نموذج سحابة يقضي على السعة المحلية الخاملة ويحسن الاستخدام.
تعزيز أداء الحوسبة على سحابة المؤسسة.
تشغيل خدمات تطبيقات موزعة باستخدام مدير شبكة من فئة المؤسسات.
بادر بالاستفادة من مدير أحمال التشغيل وجدولة المهام القابل للتوسع بدرجة كبيرة هذا.
دمج وحدات معالجة الرسومات من NVIDIA—مع إمكانية التوسع بسهولة عند الطلب.
نشر أحمال تشغيل التطبيق داخل مساحتك الخاصة.
IBM® Power® Virtual Servers هي خوادم افتراضية قابلة للتكوين أحادية أو متعددة المستأجرين بتقنية IBM Power وتعمل على IBM Cloud®.
استخدمها لمعالجة أحمال التشغيل الأكثر تعقيدًا ذات الحوسبة المكثفة.
احصل على خدمة تخزين بيانات قوية ومرنة وغنية بالأمان.
اكتشف التخزين عالي الدقة لأحمال التشغيل ذات عرض النطاق الحساس ومتطلبات إنتاجية الإدخال/الإخراج.
لمساعدة العملاء في عملية الترحيل أوالتأهيل، يمكن لفريقنا من الخبراء أن يساعدك على بدء عملية النشر لضمان سير كل شيء كما هو متوقع لكسب الوقت الثمين والثقة.
IBM Consulting يمكنها تقديم خدمة مُدارة بالكامل على بيئة الحوسبة عالية الأداء للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) التي نوفرها من خلال العمليات المستمرة وتحسين أداء التطبيقات من خلال خبرة عميقة، وتسعير شهري يمكن التنبؤ به واستمرارية الأعمال، والتي يتم ضمانها من خلال اتفاقيات مستوى الخدمة.
تشغيل التطبيقات أو المهام أو الحاويات على منصة بدون خادم.
نقل البيانات بسرعة من وإلى IBM Cloud Object Storage.
رؤية واسعة وامتثال وحماية طوال دورة حياة أمن البيانات.
استهداف تحقيق رؤية موحدة للأمن والامتثال والمخاطر واكتساب المعارف عبر بيئات السحابة المتعددة الهجينة وأحمال التشغيل الحساسة.