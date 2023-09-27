IBM Spectrum Symphony

توفير إدارة على مستوى المؤسسات لتشغيل التطبيقات الموزعة كثيفة الحوسبة والبيانات على شبكة مشتركة وقابلة للتوسعة.

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خلفية باللونين الأسود والأزرق

لمحة عامة

يوفر برنامج IBM® Spectrum Symphony إدارة قوية على مستوى المؤسسات لتشغيل التطبيقات الموزعة كثيفة الحوسبة وكثيفة البيانات على شبكة مشتركة قابلة للتوسع. ويعمل على تسريع عشرات التطبيقات المتوازية لتحقيق نتائج أسرع والاستفادة المُثلى من جميع الموارد المتاحة. باستخدام IBM® Spectrum Symphony، يمكنك تحسين أداء تكنولوجيا المعلومات، وتقليل تكاليف البنية التحتية، وتلبية متطلبات الأعمال بسرعة. 
تسريع وقت تحقيق النتائج

الحصول على معدل إنتاجية وأداء أسرع لتطبيقات التحليلات كثيفة الحوسبة وكثيفة البيانات، لتسريع وقت تحقيق النتائج.
تحسين الموارد

تحقيق مستويات أعلى من استخدام الموارد من خلال التحكم في طاقة الحوسبة الهائلة المتوفرة في أنظمة الحوسبة التقنية لديك وتحسينها.
تخفيض التكاليف

تقليل تكاليف البنية التحتية وتطوير التطبيقات ونشرها وإدارتها من خلال التحكم في المهام واسعة النطاق، وتحليلات البيانات الكبيرة، والتطبيقات المتوازية، والبنية التحتية للحوسبة التقنية.
اكتساب المرونة

الاستجابة على الفور للمتطلبات في الوقت الفعلي من خلال توحيد البيئات المعزولة ومشاركة الموارد لضمان الاستخدام الكامل للموارد وتحقيق أداء أفضل.

الميزات

مطور يقوم بالبرمجة على شاشات متعددة مع مخططات شبكة سلسلة الكتل Blockchain
مخططات جدولة متعددة

يمكن استخدام نظام جدولة يعتمد على المشاركة العادلة ويضم 10,000 مستوى من الأولوية لتشغيل مهام متعددة ضمن تطبيق واحد. يتوفر نظام جدولة استباقي وقائم على عتبات الموارد مع إدارة التغييرات أثناء وقت التشغيل. يتم دعم الجدولة متعددة الأبعاد مع إمكانية تحديد تعريف الفتحة لكل مستهلك استنادًا إلى ما يصل إلى أربعة مقاييس موارد قابلة للتخصيص.
تحليل توجهات الحوسبة السحابية في بيئة مكتبية
سحابة هجينة ديناميكية

يوفر IBM Spectrum Symphony دعمًا للحوسبة عالية الأداء الهجينة عبر السحابة، ما يُتيح توجيه أعباء العمل إلى عدة سُحب وترحيل البيانات تلقائيًا من السحابة أو إليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن زيادة الموارد المُستهلَكة على السحابة تلقائيًا وفقًا لمتطلبات أعباء العمل وسياسات الجدولة. يتوفر IBM® Spectrum Symphony للنشر المؤتمت بالكامل على IBM® Cloud.
شخص يتصفح مكتبة افتراضية تحتوي على كتب رقمية، مع تسليط الضوء على إمكانية الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت بسهولة
نموذج مشاركة الموارد

يساعد نموذج مشاركة الموارد في IBM® Spectrum Symphony على تقليل نفقات البنية التحتية وتكاليف الإدارة. ويُتيح لك نشر تطبيقات غير متجانسة متعددة على الشبكة المشتركة نفسها. وفي الوقت نفسه، يمكنك الحفاظ على ملكية خط الأعمال مع تقديم ضمانات بمستوى الخدمة.
تنفيذ مدمج متوافق مع Hadoop MapReduce

يتضمن الإصدار المتقدم من IBM Spectrum Symphony تنفيذًا لـ MapReduce متوافقًا مع Apache Hadoop، ومُحسَّنًا لتقليل زمن الاستجابة، وتحقيق موثوقية عالية، ومشاركة الموارد. باستخدام هذه القدرة، يمكنك تشغيل تطبيقات Hadoop وغير Hadoop على البنية التحتية الموزعة المشتركة نفسها. تُتيح البنية متعددة المستأجرين نشر عدة محركات MapReduce على بنية تحتية مشتركة واحدة.
محلل بيانات يعمل على لوحة معلومات لتحليلات الأعمال تحتوي على مخططات، ومؤشرات أداء رئيسية وقياسات مرتبطة بقاعدة البيانات في المجالات التقنية، والمالية، والعمليات، والمبيعات والتسويق
يدعم مجموعات متعددة وترقيات متتالية.

يُتيح دعم المجموعات المتعددة توزيع مجموعة من الموارد عبر عدة مجموعات والتنقل بينها حسب الحاجة. يمكن لجلسة واحدة أن تعمل عبر عدة مجموعات، سواء في البيئة المحلية أو في السحابة، وتتم إدارتها بكفاءة من خلال واجهة موحَّدة.
تُتيح التحديثات التدريجية للمسؤولين تثبيت نسخة أحدث من IBM® Spectrum Symphony وتكوينها بسهولة فوق النسخة السابقة دون الحاجة إلى ترحيل يدوي.
مدير وفني ومهندس صناعي يعملون على التحكم في التشغيل الآلي باستخدام برنامج نظام مراقبة واتصال شبكي صناعي عبر جهاز لوحي.
ثلاثة إصدارات من IBM® Spectrum Symphony

يتوفر IBM® Spectrum Symphony في ثلاثة إصدارات، جميعها تتميز ببنية حوسبة عالية الأداء وذات زمن انتقال قصير، قائمة على الخدمات، وتدعم جدولة مرنة للخدمات والمهام. تتدرَّج الإصدارات من حيث قابلية للتوسع، بدءًا من مضيف أو مضيفين في إصدار المطوِّر، ووصولًا إلى 5,000 مضيف و128,000 نواة في الإصدار المتقدم، وهو الخيار الأمثل للتطبيقات الموزعة كثيفة الحوسبة والبيانات، بما في ذلك Hadoop MapReduce. يوفر الإصدار Standard Edition أداءً وقابلية توسع على مستوى المؤسسات.
مطور يقوم بالبرمجة على شاشات متعددة مع مخططات شبكة سلسلة الكتل Blockchain
مخططات جدولة متعددة

يمكن استخدام نظام جدولة يعتمد على المشاركة العادلة ويضم 10,000 مستوى من الأولوية لتشغيل مهام متعددة ضمن تطبيق واحد. يتوفر نظام جدولة استباقي وقائم على عتبات الموارد مع إدارة التغييرات أثناء وقت التشغيل. يتم دعم الجدولة متعددة الأبعاد مع إمكانية تحديد تعريف الفتحة لكل مستهلك استنادًا إلى ما يصل إلى أربعة مقاييس موارد قابلة للتخصيص.
تحليل توجهات الحوسبة السحابية في بيئة مكتبية
سحابة هجينة ديناميكية

يوفر IBM Spectrum Symphony دعمًا للحوسبة عالية الأداء الهجينة عبر السحابة، ما يُتيح توجيه أعباء العمل إلى عدة سُحب وترحيل البيانات تلقائيًا من السحابة أو إليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن زيادة الموارد المُستهلَكة على السحابة تلقائيًا وفقًا لمتطلبات أعباء العمل وسياسات الجدولة. يتوفر IBM® Spectrum Symphony للنشر المؤتمت بالكامل على IBM® Cloud.
شخص يتصفح مكتبة افتراضية تحتوي على كتب رقمية، مع تسليط الضوء على إمكانية الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت بسهولة
نموذج مشاركة الموارد

يساعد نموذج مشاركة الموارد في IBM® Spectrum Symphony على تقليل نفقات البنية التحتية وتكاليف الإدارة. ويُتيح لك نشر تطبيقات غير متجانسة متعددة على الشبكة المشتركة نفسها. وفي الوقت نفسه، يمكنك الحفاظ على ملكية خط الأعمال مع تقديم ضمانات بمستوى الخدمة.
تنفيذ مدمج متوافق مع Hadoop MapReduce

يتضمن الإصدار المتقدم من IBM Spectrum Symphony تنفيذًا لـ MapReduce متوافقًا مع Apache Hadoop، ومُحسَّنًا لتقليل زمن الاستجابة، وتحقيق موثوقية عالية، ومشاركة الموارد. باستخدام هذه القدرة، يمكنك تشغيل تطبيقات Hadoop وغير Hadoop على البنية التحتية الموزعة المشتركة نفسها. تُتيح البنية متعددة المستأجرين نشر عدة محركات MapReduce على بنية تحتية مشتركة واحدة.
محلل بيانات يعمل على لوحة معلومات لتحليلات الأعمال تحتوي على مخططات، ومؤشرات أداء رئيسية وقياسات مرتبطة بقاعدة البيانات في المجالات التقنية، والمالية، والعمليات، والمبيعات والتسويق
يدعم مجموعات متعددة وترقيات متتالية.

يُتيح دعم المجموعات المتعددة توزيع مجموعة من الموارد عبر عدة مجموعات والتنقل بينها حسب الحاجة. يمكن لجلسة واحدة أن تعمل عبر عدة مجموعات، سواء في البيئة المحلية أو في السحابة، وتتم إدارتها بكفاءة من خلال واجهة موحَّدة.
تُتيح التحديثات التدريجية للمسؤولين تثبيت نسخة أحدث من IBM® Spectrum Symphony وتكوينها بسهولة فوق النسخة السابقة دون الحاجة إلى ترحيل يدوي.
مدير وفني ومهندس صناعي يعملون على التحكم في التشغيل الآلي باستخدام برنامج نظام مراقبة واتصال شبكي صناعي عبر جهاز لوحي.
ثلاثة إصدارات من IBM® Spectrum Symphony

يتوفر IBM® Spectrum Symphony في ثلاثة إصدارات، جميعها تتميز ببنية حوسبة عالية الأداء وذات زمن انتقال قصير، قائمة على الخدمات، وتدعم جدولة مرنة للخدمات والمهام. تتدرَّج الإصدارات من حيث قابلية للتوسع، بدءًا من مضيف أو مضيفين في إصدار المطوِّر، ووصولًا إلى 5,000 مضيف و128,000 نواة في الإصدار المتقدم، وهو الخيار الأمثل للتطبيقات الموزعة كثيفة الحوسبة والبيانات، بما في ذلك Hadoop MapReduce. يوفر الإصدار Standard Edition أداءً وقابلية توسع على مستوى المؤسسات.

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