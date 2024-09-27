تساعد منصة IBM Cloud Pak® for Data على تحسين الإنتاجية وتقليل التعقيد. أنشئ نسيج بيانات يربط بين البيانات المنعزلة والموزعة عبر بيئة سحابية هجينة.

تتضمن خيارات النشر إصدارًا محليًّا للبرامج مبنيًّا على منصة حاويات ®Red Hat® OpenShift، أو إصدارًا مُدارًا بالكامل مبنيًّا على IBM Cloud.



مجالات حلول Cloud Pak for Data هي:

نسيج البيانات ودورات حياة الذكاء الاصطناعي–أتمتة التكامل، وإدارة البيانات الوصفية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي

إدارة البيانات والأمن

تكامل البيانات

إمكانية ملاحظة البيانات

Master Data Management

2. رؤى البيانات وتطبيقاتها – تقديم القرارات من البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للمستهلكين

تحليلات الأعمال

تطبيقات الأعمال

3. مصادر البيانات –تخزين البيانات، وإدارتها، والاستفادة من قيمتها