الصفحة الرئيسية التحليلات Cloud Pak for Data IBM Cloud Pak for Data
توقع النتائج بسرعة أكبر باستخدام منصة مبنية على بنية بيانات مركزية التحكم. جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها، بصرف النظر عن مكان وجودها.
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لقطة شاشة توضح عناصر المنتج: نوع الأدوات، وأدوات الوصول إلى البيانات، والطراز، والاتصال

إن IBM Cloud Pak for Data عبارة عن مجموعة معيارية من مكونات البرامج المتكاملة لتحليل البيانات، وتنظيمها، وإدارتها. إنها متاحة للاستضافة الذاتية، أو كخدمة مُدارة على IBM Cloud.

 

 ربط البيانات الصحيحة بالأشخاص المناسبين في الوقت المناسب

تساعد منصة IBM Cloud Pak® for Data على تحسين الإنتاجية وتقليل التعقيد. أنشئ نسيج بيانات يربط بين البيانات المنعزلة والموزعة عبر بيئة سحابية هجينة. 

تتضمن خيارات النشر إصدارًا محليًّا للبرامج مبنيًّا على منصة حاويات ®Red Hat® OpenShift، أو إصدارًا مُدارًا بالكامل مبنيًّا على IBM Cloud.

مجالات حلول Cloud Pak for Data هي:

  1. نسيج البيانات ودورات حياة الذكاء الاصطناعي–أتمتة التكامل، وإدارة البيانات الوصفية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي
  • إدارة البيانات والأمن
  • تكامل البيانات
  • إمكانية ملاحظة البيانات
  • Master Data Management

2. رؤى البيانات وتطبيقاتها  – تقديم القرارات من البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للمستهلكين

  • تحليلات الأعمال
  • تطبيقات الأعمال

3.   مصادر البيانات –تخزين البيانات، وإدارتها، والاستفادة من قيمتها

  • المعاملات
  • مستودع
  • مستودع البيانات
  • الشركاء الاستراتيجيون
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Cloud Pak for Data 5.0

يتوفر الحل IBM Cloud Pak for Data 5.0 الآن بميزات جديدة لتبسيط مشاركة البيانات، وتكاملها، وإدارتها
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كشفت شركة IBM النقاب عن مركز منتجات البيانات لتمكين مشاركة البيانات على مستوى المؤسسة

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تستحوذ IBM على Manta لاستكمال قدرات حوكمة الذكاء الاصطناعي والبيانات

 ندوة الإنترنت

شاهد كيفية البدء في بناء قاعدة بيانات موثوقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك باستخدام DataStage وwatsonx.data

أبحاث المحللين

تم اختيار IBM كشركة رائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2024 لحلول جودة البيانات المعززة

تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام الثامن عشر على التوالي في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2023 لأدوات تكامل البيانات
المزايا كسر صوامع البيانات

يمكنك الوصول إلى البيانات عبر صوامع الأعمال، محليًا وفي السحابة، دون نقل البيانات.

 الحفاظ على خصوصية البيانات وأمانها

حماية استخدام البيانات عالميًّا من خلال فرض سياسة الخصوصية والاستخدام على جميع البيانات.

 تمكين جميع مستهلكي البيانات

تمكين المستخدمين من جميع مستويات المهارة من الوصول إلى البيانات الموثوقة باستخدام واجهات مخصصة (الرمز، واللوحة، ومن دون رمز).
الإحصائيات 8x الوصول إلى البيانات بشكل أسرع

الوصول إلى البيانات الموزعة بشكل أسرع 8 مرات بتكاليف أقل عبر المصادر السحابية والمحلية.

 الاطلاع على البيانات 25 – %65 تعزيز الإنتاجية

انخفاض طلبات الاستخراج، والتحويل، والتحميل بنسبة 25–65%، وهو ما يسمح لمهندسي البيانات بالتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى.

 اقرأ التقرير 27 مليون دولار أمريكي خفض التكاليف

تم إلغاء 27 مليون دولار أمريكي كانت تُنفَق على الفهرسة اليدوية لتوفير التكاليف مثلما حدث مع مكتب البيانات العالمي التابع لشركة IBM.

 اقرأ المدونة

كيف يستخدمه العملاء

التجربة المتكاملة أنجِز عملك بسرعة وسهولة داخل منصة واحدة.
الحوكمة المضمنة قم بإعداد بياناتك، وتنقيتها، وتنظيمها في الأداة نفسها.
دورة حياة الذكاء الاصطناعي الشاملة أنشئ نماذجك بشكل تعاوني وخفِّف من التحيز وانشرها دون مغادرة المنصة.
الذكاء الاصطناعي الهجين متعدد السحابة حرية البيانات - القدرة على الاتصال بأكثر من 60 مصدرًا للبيانات وإدارة أحمال التشغيل عبر بيئات سحابية متعددة.
دراسة حالة
بيانات IBM والذكاء الاصطناعي من أجل التأثير الاجتماعي بناء الأمن المالي للمجتمعات ذات الدخل المنخفض

Change Machine هي مؤسسة تقنية غير ربحية قامت بإشراك IBM في إنشاء محرك توصيات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يستفيد من البيانات في مساعدة المدرِّبين الماليين على مشاركة منتجات التقنية المالية الشاملة والمنصفة الأكثر صلةً بأهداف العملاء.

 اقرأ دراسة الحالة

خيارات النشر والتسعير

IBM Data Governance Express (جديد)

تبسيط الاكتشاف والوصول إلى البيانات المحمية عالية الجودة.

 IBM ELT Pushdown Express (جديد)

استخراج البيانات، وتحميلها، وتحويلها باستخدام مسارات البيانات القابلة لإعادة الاستخدام ووقت تشغيل SQL.

 IBM Data Science & MLOps Express (جديد)

إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي، وتشغيلها، وإدارتها، وتحسين القرارات. 
إدارة البيانات

البحث عن البيانات عالية الجودة، وحمايتها، وتقديمها للمستخدمين المناسبين.

 تكامل البيانات

توصيل البيانات ونقلها عبر بيئات متعددة السحابة محليًّا.

 الاختيار حسب الطلب

اختر خدمة واحدة أو أكثر من الخدمات الفردية.

 تعرف على المزيد
استخدم موفر الخدمات السحابية الذي تختاره
®IBM Cloud

ثبِّت بيانات IBM Cloud Pak وخدمات الذكاء الاصطناعي ببضع نقرات. استخدم البيانات المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي واحصل على إرشادات من خبراء IBM.

 استكشف مزايا IBM Cloud
خدمات Amazon Web Services

انشر مثيل إنتاج متعدد النماذج الرئيسية من IBM Cloud Pak for Data في سحابة خاصة افتراضية جديدة على سحابة Amazon Web Services (AWS).

تبتكر كل من IBM وAWS رحلة تحليلات سلسة مع IBM Cloud Pak for Data على AWS.  اقرأ التقرير

 

 اطلع على دليل البدء السريع اقرأ الملخص
منصة Microsoft Azure

قم بتثبيت إصدار مستقل من IBM Cloud Pak for Data في Microsoft Azure باستخدام Terraform.

 اطلع على دليل البدء السريع
الخدمات
كتالوج خدمات IBM Cloud Pak for Data

عالج أهم أولويات أعمالك وسرّع الوقت المناسب للقيمة من خلال الخدمات المدمجة مسبقًا في
IBM Cloud Pak® for Data. يمكنك تخصيص المنصة بسهولة لتلبية احتياجاتك الفريدة من خلال الاستفادة من كتالوج شامل للخدمات من IBM وشركاء أعمال IBM. وباعتبارها منصة بيانات وذكاء اصطناعي سحابية أصلية قابلة للتوسع، تُمَكّنك IBM Cloud Pak for Data من توسيع نطاق مبادرات البيانات والذكاء الاصطناعي لتلبية المتطلبات الخاصة بمؤسستك وصناعتك.

استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي، والتحليلات، ولوحات المعلومات، وحوكمة البيانات، ومصادر البيانات، وأدوات المطورين، والتخزين.

 اعرض الكتالوج
الموارد تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2024 عن حلول جودة البيانات المعززة

اكتشف سبب تصنيف IBM كشركة رائدة للمرة السابعة عشرة على التوالي في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2024 عن حلول جودة البيانات المعززة.

™Gartner® Magic Quadrant

اكتشف سبب تصنيف شركة IBM كشركة رائدة للعام الثامن عشر على التوالي في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لأدوات تكامل البيانات لعام 2023.

™The Forrester Wave: نسيج البيانات للمؤسسات، الربع الثاني عام 2022

تم تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في حلول نسيج البيانات للمؤسسات. اطلع على السبب في تقرير The Forrester Wave: نسيج البيانات للمؤسسات، الربع الثاني من عام 2022.

 الإعلان عن إصدار IBM Cloud Pak for Data 4.8

يتوفر الآن الإصدار 4.8 من IBM Cloud Pak for Data. تعرّف على التحديثات، وتحسينات النشر، والميزات الجديدة، والمزيد.

 مقدمة عن IBM Cloud Pak for Data Express

تحقق من خيارات Express منخفضة التكلفة لحالات استخدام نسيج البيانات

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اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ باستخدام الإصدار التجريبي المجاني من IBM Cloud Pak for Data، أو احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة كيف يمكن أن تعزز احتياجات أعمالك الخاصة.

 جرِّب مجانًا
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الحواشي

¹ نواة المعالج الافتراضي (VPC) هي وحدة قياس تُستخدم لتحديد تكلفة خدمات IBM. إنها تعتمد على عدد النوى الافتراضية المخصصة لمثيل خدمة أو وقت تشغيلها.

² تستند التكاليف الموضحة إلى قائمة أسعار الدفع حسب الاستخدام والاستخدام التقديري. تختلف التكلفة الفعلية في الشهر حسب الاستخدام وأي خدمات أو إمكانيات إضافية تم شراؤها.

³ السعر المبدئي لا يشمل IBM Data Virtualization. لتضمين IBM Data Virtualization، يرجى الاتصال بالمبيعات.