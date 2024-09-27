إن IBM Cloud Pak for Data عبارة عن مجموعة معيارية من مكونات البرامج المتكاملة لتحليل البيانات، وتنظيمها، وإدارتها. إنها متاحة للاستضافة الذاتية، أو كخدمة مُدارة على IBM Cloud.
تساعد منصة IBM Cloud Pak® for Data على تحسين الإنتاجية وتقليل التعقيد. أنشئ نسيج بيانات يربط بين البيانات المنعزلة والموزعة عبر بيئة سحابية هجينة.
تتضمن خيارات النشر إصدارًا محليًّا للبرامج مبنيًّا على منصة حاويات ®Red Hat® OpenShift، أو إصدارًا مُدارًا بالكامل مبنيًّا على IBM Cloud.
مجالات حلول Cloud Pak for Data هي:
2. رؤى البيانات وتطبيقاتها – تقديم القرارات من البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للمستهلكين
3. مصادر البيانات –تخزين البيانات، وإدارتها، والاستفادة من قيمتها
يتوفر الحل IBM Cloud Pak for Data 5.0 الآن بميزات جديدة لتبسيط مشاركة البيانات، وتكاملها، وإدارتها
كشفت شركة IBM النقاب عن مركز منتجات البيانات لتمكين مشاركة البيانات على مستوى المؤسسة
تستحوذ IBM على Manta لاستكمال قدرات حوكمة الذكاء الاصطناعي والبيانات
شاهد كيفية البدء في بناء قاعدة بيانات موثوقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك باستخدام DataStage وwatsonx.data
تم اختيار IBM كشركة رائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2024 لحلول جودة البيانات المعززة
يمكنك الوصول إلى البيانات عبر صوامع الأعمال، محليًا وفي السحابة، دون نقل البيانات.
حماية استخدام البيانات عالميًّا من خلال فرض سياسة الخصوصية والاستخدام على جميع البيانات.
تمكين المستخدمين من جميع مستويات المهارة من الوصول إلى البيانات الموثوقة باستخدام واجهات مخصصة (الرمز، واللوحة، ومن دون رمز).
الوصول إلى البيانات الموزعة بشكل أسرع 8 مرات بتكاليف أقل عبر المصادر السحابية والمحلية.
انخفاض طلبات الاستخراج، والتحويل، والتحميل بنسبة 25–65%، وهو ما يسمح لمهندسي البيانات بالتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى.
تم إلغاء 27 مليون دولار أمريكي كانت تُنفَق على الفهرسة اليدوية لتوفير التكاليف مثلما حدث مع مكتب البيانات العالمي التابع لشركة IBM.
Change Machine هي مؤسسة تقنية غير ربحية قامت بإشراك IBM في إنشاء محرك توصيات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يستفيد من البيانات في مساعدة المدرِّبين الماليين على مشاركة منتجات التقنية المالية الشاملة والمنصفة الأكثر صلةً بأهداف العملاء.
تبسيط الاكتشاف والوصول إلى البيانات المحمية عالية الجودة.
استخراج البيانات، وتحميلها، وتحويلها باستخدام مسارات البيانات القابلة لإعادة الاستخدام ووقت تشغيل SQL.
إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي، وتشغيلها، وإدارتها، وتحسين القرارات.
البحث عن البيانات عالية الجودة، وحمايتها، وتقديمها للمستخدمين المناسبين.
توصيل البيانات ونقلها عبر بيئات متعددة السحابة محليًّا.
اختر خدمة واحدة أو أكثر من الخدمات الفردية.
ثبِّت بيانات IBM Cloud Pak وخدمات الذكاء الاصطناعي ببضع نقرات. استخدم البيانات المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي واحصل على إرشادات من خبراء IBM.
انشر مثيل إنتاج متعدد النماذج الرئيسية من IBM Cloud Pak for Data في سحابة خاصة افتراضية جديدة على سحابة Amazon Web Services (AWS).
تبتكر كل من IBM وAWS رحلة تحليلات سلسة مع IBM Cloud Pak for Data على AWS. اقرأ التقرير
قم بتثبيت إصدار مستقل من IBM Cloud Pak for Data في Microsoft Azure باستخدام Terraform.
عالج أهم أولويات أعمالك وسرّع الوقت المناسب للقيمة من خلال الخدمات المدمجة مسبقًا في
IBM Cloud Pak® for Data. يمكنك تخصيص المنصة بسهولة لتلبية احتياجاتك الفريدة من خلال الاستفادة من كتالوج شامل للخدمات من IBM وشركاء أعمال IBM. وباعتبارها منصة بيانات وذكاء اصطناعي سحابية أصلية قابلة للتوسع، تُمَكّنك IBM Cloud Pak for Data من توسيع نطاق مبادرات البيانات والذكاء الاصطناعي لتلبية المتطلبات الخاصة بمؤسستك وصناعتك.
استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي، والتحليلات، ولوحات المعلومات، وحوكمة البيانات، ومصادر البيانات، وأدوات المطورين، والتخزين.
اكتشف سبب تصنيف IBM كشركة رائدة للمرة السابعة عشرة على التوالي في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2024 عن حلول جودة البيانات المعززة.
اكتشف سبب تصنيف شركة IBM كشركة رائدة للعام الثامن عشر على التوالي في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لأدوات تكامل البيانات لعام 2023.
تم تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في حلول نسيج البيانات للمؤسسات. اطلع على السبب في تقرير The Forrester Wave: نسيج البيانات للمؤسسات، الربع الثاني من عام 2022.
يتوفر الآن الإصدار 4.8 من IBM Cloud Pak for Data. تعرّف على التحديثات، وتحسينات النشر، والميزات الجديدة، والمزيد.
تحقق من خيارات Express منخفضة التكلفة لحالات استخدام نسيج البيانات
¹ نواة المعالج الافتراضي (VPC) هي وحدة قياس تُستخدم لتحديد تكلفة خدمات IBM. إنها تعتمد على عدد النوى الافتراضية المخصصة لمثيل خدمة أو وقت تشغيلها.
² تستند التكاليف الموضحة إلى قائمة أسعار الدفع حسب الاستخدام والاستخدام التقديري. تختلف التكلفة الفعلية في الشهر حسب الاستخدام وأي خدمات أو إمكانيات إضافية تم شراؤها.
³ السعر المبدئي لا يشمل IBM Data Virtualization. لتضمين IBM Data Virtualization، يرجى الاتصال بالمبيعات.