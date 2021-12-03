IBM Data Virtualization
بسّط مشهد البيانات لديك باستخدام محرك استعلام شامل
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رجلان يتحدثان في المكتب

لمحة عامة

IBM Data Virtualization هو محرك استعلام شامل ينفّذ الاستعلامات الموزعة والافتراضية عبر قواعد البيانات، ومستودعات البيانات، وبحيرات البيانات، والبيانات المتدفقة، بدون الحاجة إلى تغييرات يدوية إضافية أو نقل أو تكرار للبيانات.
تحقيق السرعة والبساطة

تحسين الأداء من خلال التخزين المؤقت الذكي.
تقليل أحمال التشغيل

الاستعلام عن البيانات أينما كانت، يشمل ذلك بحيرات البيانات، مما يقلل النقل والتكرار.
الاستفادة من إدارة البيانات الشاملة

استعن بتقنية الفهرسة لضمان تنفيذ الاستعلامات على بيانات صالحة وعالية الجودة.
خفض التكاليف من خلال التوسّع المستقل

احصل على توسع مستقل للحوسبة والتخزين دون أي فترة التعطل.

كيفية استخدام IBM Data Virtualization

تحسين الوصول إلى البيانات

توحيد البيانات عبر أي سحابة أو مستودع أو بحيرة بيانات أو قاعدة بيانات. تمكين المستخدمين من استغلال جميع بياناتك بشكل كامل من أجل الابتكار.

 تقديم بيانات عالية الجودة

ضمان تحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال تكامل أسهل للبيانات المُتحَكَّم بها بكفاءة عبر بيئة هجينة.

 إدارة البيانات مركزيًّا

طبّق سياسات الحوكمة عند الوصول إلى البيانات من مصادر متعددة، ووفر البيانات بسرعة لتطبيقاتك النهائية من خلال واجهة عرض واحدة دون الحاجة إلى إجراء تغييرات يدوية أو نقل أو تكرار للبيانات.

 إنشاء مستودع بيانات منطقي

تمكين الوصول إلى مصادر بيانات متعددة ومتنوعة من خلال طبقة المحاكاة الافتراضية للبيانات مع الظهور للمستخدمين والتطبيقات كمصدر بيانات منطقي واحد مع بنية مستودع بيانات منطقية.

حالات الاستخدام

إدارة البيانات

تعرف على كيفية تبسيط الشركات لإدارة البيانات والخصوصية لإنشاء أساس بيانات موثوق به وجاهز للأعمال.
اقرأ المزيد حول إدارة البيانات

تكامل البيانات

احصل على عرض واحد للبيانات عبر مصادر بيانات هجينة — بدون نقل البيانات وبطريقة آمنة ومحكمة.
اقرأ المزيد عن تكامل البيانات

القدرات

عرض كامل

معاينة جميع مصادر البيانات المتصلة بسرعة وفي عرض واحد. يمكنك العثور على جداول ومطابقتها تلقائيَّا عبر الأنظمة للاستعلام عنها ككائن واحد.
إنشاء كتالوج للحوكمة وإدارة المستخدمين

إدارة جميع الأذونات في طبقة افتراضية، مما يمكّن مستهلكي البيانات من الوصول إلى البيانات اللازمة للمهمة التي يضطلعون بها دون المساس بالخصوصية أو المتطلبات التنظيمية.
ربط مصادرك

الوصول السريع إلى البيانات عبر أساليب النشر والمستودعات وأنواع البيانات. يتيح Watson Query الاستعلام عن مصادر متعددة، بما في ذلك مستودعات البيانات المحلية وقواعد بيانات البرمجيات كخدمة SaaS ومخازن الكائنات في السحابة.
التخزين المؤقت الذكي

راقب أحمال التشغيل لديك واحصل على توصيات عند التخزين المؤقت. تحتوي الخدمة على حل تخزين مؤقت للبيانات متقدم ومتكامل ومُحسِّن يمكنه تخزين الجداول والاستعلامات مؤقتًا، مما يوفر مجموعات نتائج محسوبة مسبقًا لتحليل أسرع.
عرض كامل

معاينة جميع مصادر البيانات المتصلة بسرعة وفي عرض واحد. يمكنك العثور على جداول ومطابقتها تلقائيَّا عبر الأنظمة للاستعلام عنها ككائن واحد.
إنشاء كتالوج للحوكمة وإدارة المستخدمين

إدارة جميع الأذونات في طبقة افتراضية، مما يمكّن مستهلكي البيانات من الوصول إلى البيانات اللازمة للمهمة التي يضطلعون بها دون المساس بالخصوصية أو المتطلبات التنظيمية.
ربط مصادرك

الوصول السريع إلى البيانات عبر أساليب النشر والمستودعات وأنواع البيانات. يتيح Watson Query الاستعلام عن مصادر متعددة، بما في ذلك مستودعات البيانات المحلية وقواعد بيانات البرمجيات كخدمة SaaS ومخازن الكائنات في السحابة.
التخزين المؤقت الذكي

راقب أحمال التشغيل لديك واحصل على توصيات عند التخزين المؤقت. تحتوي الخدمة على حل تخزين مؤقت للبيانات متقدم ومتكامل ومُحسِّن يمكنه تخزين الجداول والاستعلامات مؤقتًا، مما يوفر مجموعات نتائج محسوبة مسبقًا لتحليل أسرع.
اتخِذ الخطوة التالية

شاهد كيف تعمل IBM Data Virtualization ضمن IBM Cloud Pak for Data.

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مزيد من الطرق للاستكشاف الحصول على معلومات حول التسعير الاطلاع على وثائق المنتج مقالة المدونة: تحسين الوصول إلى البيانات قراءة منشورات المدونة