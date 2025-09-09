حلول حوكمة البيانات

حوكمة البيانات هي نظام إدارة البيانات الذي يركِّز على جودة بيانات المؤسسة وأمنها وتوافرها. تساعد حوكمة البيانات على ضمان سلامة البيانات وأمنها من خلال تحديد وتنفيذ السياسات والمعايير والإجراءات لجمع البيانات وملكيتها وتخزينها ومعالجتها واستخدامها.