حل IBM Verify Identity Governance

يمكنك توفير بيانات حول وصول المستخدمين وأنشطتهم طوال فترة اشتراكهم ومراجعتها وإعداد التقارير حولها، وتوفير قدرات الامتثال والتحليلات، في البيئة المحلية وعلى السحابة.
توفير بيانات حول وصول المستخدمين وأنشطتهم طوال فترة اشتراكهم ومراجعتها وإعداد التقارير حولها، وتوفير إمكانات الامتثال والتحليلات، باتباع نهج أكثر كفاءة لنمذجة المخاطر.
بدلًا من إدارة انتهاكات فصل المهام (SoD) من خلال وضع سياسات حوكمة الهوية القائمة على الأدوار، يستخدم حل IBM Verify Governance أنشطة أعمال، مثل إنشاء طلب شراء. ونظرًا لأن هذه الأنشطة أكثر ثباتًا من الأدوار، يمكن ربطها بمهام محددة، والأهم من ذلك أنها تتحدث بلغة المدققين ومديري الامتثال.
يمكنك تبسيط طلبات التزويد الكامل والخدمة الذاتية لتأهيل الموظفين أو فصلهم أو إدارتهم بسرعة. تدعم مزامنة كلمة المرور المحسَّنة تسجيل الدخول الموحد.
تخلص من الجهد اليدوي في عمليات تدقيق تقنية المعلومات من خلال الامتثال لضوابط محددة وإمكانات حوكمة البيانات والضوابط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
اتخاذ قرارات الوصول المناسبة، وتمكين مديري المخاطر والامتثال من تحديد الانتهاكات بسرعة باستخدام ضوابط فصل المهام (SoD)، بما في ذلك نظام SAP.
توفر تحليلات الهوية معارف مرئية حول المستخدمين غير الموثوق بهم والتهديدات الداخلية لمساعدتك على اكتشاف السلوكيات غير الطبيعية وتعليق الحسابات في Verify Governance.
لحماية أعمالها وتأمين الأصول وإدارة وصول المستخدمين، قامت VLI بدمج ونشر حلول إدارة الهوية والوصول من IBM، بما في ذلك Verify Identity Governance.
تمكّن البنك التجاري الدولي (شركة مساهمة S.A.E.)، أكبر بنك خاص في مصر، من تبسيط إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) وإدارة الهويات، متغلبًا على العقبات من خلال إستراتيجيته للأمن الرقمي.
اكتشِف الحسابات المميزة داخل مؤسستك وتحكَّم فيها وأدِرها واحمِها. بالتكامل مع Verify Identity Governance.
تعرّف على حل إدارة الهوية وإمكانيات الوصول المتميز على السحابة الأصلية وفي البيئة المحلية الذي من شأنه تطوير القوى العاملة.
عزز مدى رضا العملاء وزوّد اشتراكات المستخدمين من خلال توفير رحلة سلسة عبر كافة التطبيقات والأنظمة.
تأكَّد من أمان جميع موارد المؤسسة من خلال تطبيق أساليب المصادقة الحديثة الآمنة التي تحمي من التصيد الاحتيالي.
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