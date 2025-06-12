حل IBM Verify Identity Governance

يمكنك توفير بيانات حول وصول المستخدمين وأنشطتهم طوال فترة اشتراكهم ومراجعتها وإعداد التقارير حولها، وتوفير قدرات الامتثال والتحليلات، في البيئة المحلية وعلى السحابة.

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اتَّبِع نهجًا جديدًا لنمذجة المخاطر

توفير بيانات حول وصول المستخدمين وأنشطتهم طوال فترة اشتراكهم ومراجعتها وإعداد التقارير حولها، وتوفير إمكانات الامتثال والتحليلات، باتباع نهج أكثر كفاءة لنمذجة المخاطر.

بدلًا من إدارة انتهاكات فصل المهام (SoD) من خلال وضع سياسات حوكمة الهوية القائمة على الأدوار، يستخدم حل IBM Verify Governance أنشطة أعمال، مثل إنشاء طلب شراء. ونظرًا لأن هذه الأنشطة أكثر ثباتًا من الأدوار، يمكن ربطها بمهام محددة، والأهم من ذلك أنها تتحدث بلغة المدققين ومديري الامتثال.

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زيادة رضا المستخدم النهائي

يمكنك تبسيط طلبات التزويد الكامل والخدمة الذاتية لتأهيل الموظفين أو فصلهم أو إدارتهم بسرعة. تدعم مزامنة كلمة المرور المحسَّنة تسجيل الدخول الموحد.
تحسين الامتثال التنظيمي

تخلص من الجهد اليدوي في عمليات تدقيق تقنية المعلومات من خلال الامتثال لضوابط محددة وإمكانات حوكمة البيانات والضوابط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
الحد من مخاطر العمل

اتخاذ قرارات الوصول المناسبة، وتمكين مديري المخاطر والامتثال من تحديد الانتهاكات بسرعة باستخدام ضوابط فصل المهام (SoD)، بما في ذلك نظام SAP.
التعرف على المستخدمين غير الموثوق بهم

توفر تحليلات الهوية معارف مرئية حول المستخدمين غير الموثوق بهم والتهديدات الداخلية لمساعدتك على اكتشاف السلوكيات غير الطبيعية وتعليق الحسابات في Verify Governance.
قصص العملاء
سفينة شحن
توفر VLI إمكانية وصول أسرع بنسبة 99%

لحماية أعمالها وتأمين الأصول وإدارة وصول المستخدمين، قامت VLI بدمج ونشر حلول إدارة الهوية والوصول من IBM، بما في ذلك Verify Identity Governance.

 اقرأ دراسة الحالة لشركة VLI.
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يعمل البنك التجاري الدولي على أتمتة إستراتيجية الثقة الصفرية

تمكّن البنك التجاري الدولي (شركة مساهمة S.A.E.)، أكبر بنك خاص في مصر، من تبسيط إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) وإدارة الهويات، متغلبًا على العقبات من خلال إستراتيجيته للأمن الرقمي.

 اقرأ دراسة الحالة لشركة CIP.

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