تحمل بياناتك قيمة هائلة، لا سيما للذكاء الاصطناعي والتحليلات. لكن في كثير من الأحيان، تكون البيانات غير المنسقة حبيسة الصوامع أو تفتقر إلى السياق الأساسي. ويزيد الحجم الهائل لبيانات المؤسسة من تعقيد الأمور. فكيف يمكنك تمييز الإشارات ذات القيمة وسط الضجيج، والاستفادة من بياناتك الأكثر أهمية، سواء كانت منظمة أو غير منظمة؟

يستفيد IBM watsonx.data intelligence من البيانات الوصفية لاكتشاف أصول البيانات وتنظيمها وإدارتها عبر البيئات المحلية والسحابية العامة أو الخاصة أو الهجينة. وهذا من شأنه أن يسهّل المهام على مهندسي البيانات، والمعماريين، والمشرفين، والمستخدمين على حدٍ سواء.