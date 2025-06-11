بيانات ذكية، قرارات أذكى مع ذكاء watsonx.data

اكتشف بياناتك وقدِّمها وقم بإدارتها—أينما وُجِدَت—لتغذية الذكاء الاصطناعي الذي يقدم رؤى دقيقة وذات صلة وفي حينها

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رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي

تحمل بياناتك قيمة هائلة، لا سيما للذكاء الاصطناعي والتحليلات. لكن في كثير من الأحيان، تكون البيانات غير المنسقة حبيسة الصوامع أو تفتقر إلى السياق الأساسي. ويزيد الحجم الهائل لبيانات المؤسسة من تعقيد الأمور. فكيف يمكنك تمييز الإشارات ذات القيمة وسط الضجيج، والاستفادة من بياناتك الأكثر أهمية، سواء كانت منظمة أو غير منظمة؟ 

يستفيد IBM watsonx.data intelligence من البيانات الوصفية لاكتشاف أصول البيانات وتنظيمها وإدارتها عبر البيئات المحلية والسحابية العامة أو الخاصة أو الهجينة. وهذا من شأنه أن يسهّل المهام على مهندسي البيانات، والمعماريين، والمشرفين، والمستخدمين على حدٍ سواء. 

يصبح ذكاؤك الاصطناعي أكثر ذكاءً عندما تصبح بياناتك
ذكية
 

اكتشف البيانات الأكثر أهمية 

قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي توحّد بياناتك وتثريها وتنسقها—سواء كانت منظمة أو غير منظمة—لمساعدتك على استخلاص المعنى من مصادر كانت معزولة في السابق.

 أطر عمل قوية، ذكاء اصطناعي جدير بالثقة

تعمل مسرّعات اكتشاف المعرفة (Knowledge accelerators) على تيسير السرعة والتوحيد القياسي، مما يساعدك على تقديم بيانات عالية الجودة ومتوافقة وجاهزة للاستخدام في الأعمال.

 جهد أقل، مضمون أكبر 

يوفّر المشرفون على البيانات الوقت والجهد من خلال اكتشاف البيانات المؤتمت، والإثراء، والتصنيف، وتوليد المسارد، وتحليل التأثير، وتسجيل درجات الجودة. 

 الذكاء بأسلوب مبسّط 

تساعد واجهة اللغة الطبيعية البديهية المستخدمين من أي مستوى مهارة على الوصول إلى البيانات والاستفادة منها. 

يبدأ الذكاء الاصطناعي الأفضل بإدارة بيانات وصفية أفضل 

Illustration showing multiple data products in tile format
إدارة البيانات والكتالوج

يقوم ذكاء watsonx.data تلقائيًّا بوضع تصنيفات وسياقات لكميات هائلة من البيانات الوصفية، ويخزنها في فهرس يسهل البحث فيه. 

 تعرف على الطريقة
بالأرقام %110 تعزيز الإنتاجية

يمكن لمشرفي البيانات زيادة إنتاجيتهم من خلال أتمتة المهام الحساسة التي تُنشئ مجموعات بيانات عالية الجودة وموثوق بها وآمنة.

 %90 الوقت الذي يوفره مهندسو البيانات

من خلال تبسيط إدارة البيانات، يمكن لمهندسي البيانات تقليل الوقت الذي يقضونه في تحسين العمليات.1

 %95 توفير الوقت لمستهلكي البيانات

يمكن لحلول البيانات ذاتية الخدمة التي تكتشف البيانات وتصل إليها وتفهمها أن تقلل بشكل كبير من الجهد اليدوي لمستهلكي البيانات.1
Graphs displaying data quality score relating to a mortgage applicant
أتمتة الجودة على نطاق واسع 

يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى بيانات دقيقة ومتسقة وجديرة بالثقة لا تتطلب صيانة يدوية. وعندما تظهر مشكلات جودة البيانات حتمًا، فيجب تحديدها ووضعها موضع الأولوية ومعالجتها على الفور. لذلك يتميز ذكاء watsonx.data بأدوات تعمل على أتمتة توصيف البيانات وتنظيفها والتحقق من صحتها.

 اكتشِف المزيد
Illustration giving an overview of end-to-end client data lineage
تتبع بياناتك وثق بها

يوفر المسح المؤتمت لتدفقات البيانات خريطة واضحة للترابطات بين البيانات على مستوى بيئتك وينتج تصورات واضحة لبياناتك من المصدر إلى الاستهلاك—والتحولات التي تطرأ عليها على طول الطريق—مما يساعدك على استكشاف الأخطاء وإصلاحها على نحوٍ أكثر فعالية. 

 بد رسم الخرائط
Illustration of a pie chart displaying the number of mortgage_applications related items and a flow chart demonstrating steps to discover.
تعزيز وجود ثقافة قائمة على البيانات

قم بأتمتة مشاركة منتجات البيانات القابلة لإعادة الاستخدام، مثل لوحات معلومات المبيعات، وسجلات سلسلة التوريد، وتقارير التحليلات، للمساعدة في تيسير وجود ثقافة قائمة على البيانات وتستفيد من الرؤى عندما تكون الأكثر صلة. 

 بدء المشاركة
Illustration showing multiple data products in tile format
إدارة البيانات والكتالوج

يقوم ذكاء watsonx.data تلقائيًّا بوضع تصنيفات وسياقات لكميات هائلة من البيانات الوصفية، ويخزنها في فهرس يسهل البحث فيه. 

 تعرف على الطريقة
بالأرقام %110 تعزيز الإنتاجية

يمكن لمشرفي البيانات زيادة إنتاجيتهم من خلال أتمتة المهام الحساسة التي تُنشئ مجموعات بيانات عالية الجودة وموثوق بها وآمنة.

 %90 الوقت الذي يوفره مهندسو البيانات

من خلال تبسيط إدارة البيانات، يمكن لمهندسي البيانات تقليل الوقت الذي يقضونه في تحسين العمليات.1

 %95 توفير الوقت لمستهلكي البيانات

يمكن لحلول البيانات ذاتية الخدمة التي تكتشف البيانات وتصل إليها وتفهمها أن تقلل بشكل كبير من الجهد اليدوي لمستهلكي البيانات.1
Graphs displaying data quality score relating to a mortgage applicant
أتمتة الجودة على نطاق واسع 

يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى بيانات دقيقة ومتسقة وجديرة بالثقة لا تتطلب صيانة يدوية. وعندما تظهر مشكلات جودة البيانات حتمًا، فيجب تحديدها ووضعها موضع الأولوية ومعالجتها على الفور. لذلك يتميز ذكاء watsonx.data بأدوات تعمل على أتمتة توصيف البيانات وتنظيفها والتحقق من صحتها.

 اكتشِف المزيد
Illustration giving an overview of end-to-end client data lineage
تتبع بياناتك وثق بها

يوفر المسح المؤتمت لتدفقات البيانات خريطة واضحة للترابطات بين البيانات على مستوى بيئتك وينتج تصورات واضحة لبياناتك من المصدر إلى الاستهلاك—والتحولات التي تطرأ عليها على طول الطريق—مما يساعدك على استكشاف الأخطاء وإصلاحها على نحوٍ أكثر فعالية. 

 بد رسم الخرائط
Illustration of a pie chart displaying the number of mortgage_applications related items and a flow chart demonstrating steps to discover.
تعزيز وجود ثقافة قائمة على البيانات

قم بأتمتة مشاركة منتجات البيانات القابلة لإعادة الاستخدام، مثل لوحات معلومات المبيعات، وسجلات سلسلة التوريد، وتقارير التحليلات، للمساعدة في تيسير وجود ثقافة قائمة على البيانات وتستفيد من الرؤى عندما تكون الأكثر صلة. 

 بدء المشاركة

الموارد

حظيت IBM باعتراف بها كشركة رائدة في دليل مشتري ذكاء البيانات من ISG لعام 2024.

اكتشف السبب

حظيت IBM باعتراف بها كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لعام 2024 بفضل IBM Knowledge Catalog، وهو حل شامل لإدارة البيانات يدعم الذكاء الاصطناعي وذكاء البيانات.

اقرأ التقرير

صُنِّفَت IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لمنصات إدارة البيانات والتحليلات ونالت إشادة بقدرتها على توسيع نطاق البيانات عالية الجودة.

اكتشف السبب

اقرأ مدونتنا لتتعرف على كيفية مواجهة طوفان البيانات.

ابدأ رحلتك

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¹ الأمثلة المقدَّمة هي فقط توضيحية. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على إعدادات التكوينات لدى العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.

 