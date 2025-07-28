تقديم IBM® watsonx.data intelligence 

اكتشف كيف يساعد watsonx.data intelligence فرقك في تقديم بيانات مفيدة لأعمالك.

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كتالوج بيانات ذكي لعصر الذكاء الاصطناعي

توفر watsonx.data intelligence برنامج إدارة البيانات (المعروف سابقًا باسم IBM Knowledge Catalog) الذي يوفر كتالوج بيانات لأتمتة اكتشاف البيانات وإدارة جودة البيانات وحماية البيانات. يُتيح مستودع البيانات الوصفية المؤسسية تفعيل المعلومات اللازمة للذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) والتعلم العميق، بفضل البيانات النشطة المدعومة. تمكّن من إيجاد وفهم وإدارة وتنسيق والوصول إلى البيانات وأصول المعرفة وعلاقاتها، أينما كانت، سواء في البيئات السحابية أو البيئات المحلية.

 تعرف على watsonx.data intelligence تعرَّف على IBM Cloud Pak for Data
الكتالوجات الخاضعة للحوكمة

باستخدام وظائف متقدمة لتصنيف البيانات وإخفائها، تدعم قواعد حماية البيانات التعامل الآمن معها من خلال تتبُّع دورة حياة البيانات ومسارات التدقيق الشاملة.

 قواعد حماية البيانات
Knowledge Accelerators

تُسهّل المفردات جاهزة الاستخدام النشر السريع لأطر حوكمة البيانات والتحليلات، ما يساعد على ضمان نهج موحَّد لجودة البيانات والامتثال، ويوفر الوقت والجهد.

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إثراء البيانات الوصفية المدعومة بالنماذج اللغوية الكبيرة

استنادًا إلى نماذج IBM Research الموثوق بها، يمكنك تحليل وتحسين البيانات الوصفية الفنية تلقائيًا من خلال إضافة المزيد من السياق أو التصنيفات أو الأوصاف، عبر آلاف الأصول في الوقت نفسه.

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البحث الذكي

يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتوسيع وتحسين استفسارات المستخدمين، ما يُسهِّل الوصول السريع إلى معلومات وإجابات مهمة وذات صلة قائمة على الفهم الدلالي.

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تعزيز الحوكمة والجودة والأمان

تشكِّل العمليات اليدوية، وعدم الوعي بالبيانات، وتضخم كميات البيانات عوائق أمام مبادرات البيانات والذكاء الاصطناعي. وتؤدي ممارسة عمليات التطوير مع أداة فهرسة بيانات إلى تعزيز المرونة والسرعة من خلال توفير بيانات مؤسسية موثوق بها وعالية الجودة، وتمكين التعاون.
رسم توضيحي لكتاب العمل لتحليل اللائحة العامة لحماية البيانات (GRPR)
تحسين جودة البيانات

يعمل على فهم البيانات المستخدمة ضمن إطار عملك التجاري. ويتيح ذلك اكتشاف وتقييم جودة البيانات لملايين الأصول، بغض النظر عن مكان تواجدها.

 جودة البيانات (1:14)
لقطة شاشة تُظهر تغطية رقم الضمان الاجتماعي
إدارة خصوصية البيانات والامتثال

يمكنك تفعيل ميزة خصوصية البيانات وتحديد السياسات التي توضح كيفية استخدام البيانات والتعامل معها.

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لقطة شاشة توضِّح قاعدة جديدة لحماية البيانات
إدارة مستودعات البيانات

اكتشف كيف يمكن أن يعمل كمركز رئيسي لسياسات البيانات الحساسة، والتي يمكن تنفيذها لاحقًا ضمن IBM® watsonx.data™.

 شاهد العرض التوضيحي
لقطة شاشة توضِّح تصوُّر البيانات في مشروع
تمكين الاكتشاف والتحليل الذاتي للبيانات

مكِّن الأفراد المسؤولين عن البيانات من الوصول السريع إلى بيانات عالية الجودة. وشارِك الرؤى لزيادة الوعي بالبيانات الموثوق بها لتعزيز الإيرادات. واستخدِم البيانات لدعم الذكاء الاصطناعي، بهدف تقليل التكاليف وتسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة.

 انضم إلى الدرس التعليمي حول قدرات الخدمة الذاتية
رسم توضيحي لكتاب العمل لتحليل اللائحة العامة لحماية البيانات (GRPR)
تحسين جودة البيانات

يعمل على فهم البيانات المستخدمة ضمن إطار عملك التجاري. ويتيح ذلك اكتشاف وتقييم جودة البيانات لملايين الأصول، بغض النظر عن مكان تواجدها.

 جودة البيانات (1:14)
لقطة شاشة تُظهر تغطية رقم الضمان الاجتماعي
إدارة خصوصية البيانات والامتثال

يمكنك تفعيل ميزة خصوصية البيانات وتحديد السياسات التي توضح كيفية استخدام البيانات والتعامل معها.

 مشاهدة فيديو تعليمي
لقطة شاشة توضِّح قاعدة جديدة لحماية البيانات
إدارة مستودعات البيانات

اكتشف كيف يمكن أن يعمل كمركز رئيسي لسياسات البيانات الحساسة، والتي يمكن تنفيذها لاحقًا ضمن IBM® watsonx.data™.

 شاهد العرض التوضيحي
لقطة شاشة توضِّح تصوُّر البيانات في مشروع
تمكين الاكتشاف والتحليل الذاتي للبيانات

مكِّن الأفراد المسؤولين عن البيانات من الوصول السريع إلى بيانات عالية الجودة. وشارِك الرؤى لزيادة الوعي بالبيانات الموثوق بها لتعزيز الإيرادات. واستخدِم البيانات لدعم الذكاء الاصطناعي، بهدف تقليل التكاليف وتسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة.

 انضم إلى الدرس التعليمي حول قدرات الخدمة الذاتية
الفوائد أكثر من 70% Knowledge Accelerators

توفير أكثر من 70%* من التكاليف المرتبطة بالجهد اليدوي للامتثال التنظيمي.

 >%90 إثراء البيانات الوصفية المستندة إلى النماذج اللغوية الكبيرة

انخفاض بنسبة تزيد عن 90%*في الوقت والجهد المبذولين في ربط مصطلحات الأعمال بالبيانات وتوليد أسماء الأصول ووصفها.

 حوالي 55% البحث الذكي

تم تقليل الوقت المستغرق في البحث عن البيانات بنسبة 55% تقريبًا*.

تقرير المحللين

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير 2024 Gartner® Magic Quadrant™ لمنصات حوكمة البيانات والتحليلات

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ندوات الإنترنت القادمة

نقدم لكم IBM watsonx.data intelligence — تبسيط اكتشاف البيانات وحوكمتها ومشاركتها لبناء أساس بيانات موثوق به وجاهز للذكاء الاصطناعي.

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* الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على إعدادات التكوينات لدى العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.