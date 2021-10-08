ما هو البحث الذكي؟

يعمل البحث الذكي، المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، على التخلص من صوامع البيانات ومساعدة الموظفين والعملاء في العثور على المعلومات التي يحتاجون إليها بسرعة وسهولة.
يمكن للمستخدمين النهائيين استخدام البحث الذكي لاستخراج المعلومات من أي مصدر (داخل الشركة أو خارجها) ومن أي تنسيق بيانات: مثل البيانات الضخمة في قواعد البيانات، وأنظمة إدارة المستندات، المحتوى الرقمي، وصفحات الويب، أو حتى الوثائق الورقية. يعتبر البحث الذكي والبحث المؤسسي مرادفًا للبحث باللغة الطبيعية، والبحث بالذكاء الاصطناعي أو البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، أو البحث المعرفي.
ظهرت أنظمة استرجاع المعلومات المؤسسية قبل انتشار الإنترنت العام بوقت طويل. كانت إحدى أولى الفوائد لتنفيذ أنظمة الكمبيوتر المركزي متعددة المستخدمين هي أنها سهلت اكتشاف المعلومات من خلال مطابقة السلاسل النصية في مستودعات المستندات الضخمة.
مع نمو الحوسبة المكتبية والشبكات الداخلية للشركات، أصبحت حلول البحث المؤسسي التجارية (مثل نظام IBM Storage and Information Retrieval System (STAIRS) وأداة البحث المحلية FAST التي استحوذت عليها لاحقًا Microsoft) شائعة في البيئات المؤسسية.
غير أن ظهور وانتشار محركات بحث الويب المجانية والمتاحة للجمهور، مثل Google (وسابقها AltaVista)، غيّر توقعات المستخدم تغييرًا جذريًا فيما يخص استرجاع المعلومات واكتشاف المحتوى ومنصات البحث المؤسسي.
في ظل النمو السريع لحجم وتنوع البيانات التي يجب على أدوات البحث المؤسسي تحليلها، أصبحت سرعة استرجاع النتائج مؤشرًا رئيسيًا لأداء خوارزميات البحث المعرفي. يجب أن تُبنى حلول البحث الذكي الحديثة على بنى قادرة على التعامل مع متطلبات أداء أحمال العمل للبيانات الضخمة. نظرًا لقدرتها على توفير التوسع اللازم، تُعد البنى التحتية السحابية المزودة بتكاملات مدعومة بواجهات برمجة التطبيقات (API) وأتمتة مُتقدمة الأكثر ملاءمة لهذه المهام.
لا يمكن للشركات استخدام محركات بحث مثل Google أو غيرها من محركات البحث التقليدية للإجابة على أسئلة خاصة بالأنشطة التجارية، مثل "لماذا تأخر شحن منتجاتنا الجديدة؟" أو "ما هي أكبر التحديات التي أبلغ عنها العملاء الأسبوع الماضي؟" على عكس محركات البحث التقليدية (مثل Bing أو Google Search أو AskJeeves)، يُقدم البحث الذكي معلومات وإجابات مخصصة تلبي احتياجات عملك.
يعمل الذكاء الاصطناعي على تشغيل البحث الذكي، وتزويد الأدوات بالقدرة على ما يلي:
يقارن البحث الذكي المصطلحات في استعلام اللغة الطبيعية بالمحتوى الموجود في معلوماته المفهرسة.
تخزن الشركات المستندات والبيانات عبر مصادر متعددة في أشكال غير منظمة ومنظمة. يهدر الموظفون 3 ساعات يوميًا في البحث عن المعلومات.
يجب أن يكون العثور على رؤى وإجابات في البيانات غير المنظمة لشركتك أمرًا سهلاً. وقد حان الوقت أن تصبح أعمالك قائمة على البيانات من خلال البحث الذكي.
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