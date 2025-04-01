ما المقصود بالنسيان الكارثي؟

لاحظ النسيان الكارثي لأول مرة Michael McCloskey وNeal J. Cohen في 1989، 1وهو يحدث نتيجة للطريقة التي تتكيف بها خوارزميات التعلم الآلي مع مجموعات البيانات الجديدة، حيث تتضمن عملية تدريب نماذج التعلم العميق، مثل نماذج اللغة الكبيرة، تعريض النموذج للبيانات والسماح له بتحديث أوزانه وفقًا لذلك وقد أظهر بحث في علوم الكمبيوتر نُشر عام 2023 2 أنه يؤثر على النماذج الكبيرة بدرجة أشد من تأثيره على النماذج الأصغر.

أوزان الشبكة، والمعروفة أيضًا باسم معايير النموذج، هي مجموعة قواعده الداخلية التي يستخدمها لالتقاط الأنماط والعلاقات في مجموعات بيانات التدريب. وفي سياق التدريب، تقوم خوارزمية التعلم الآلي بتحديث أوزانها بشكل متكرر وفقا لدالة الخسارة: معادلة رياضية تقيس الخطأ في تنبؤات النموذج.

يهدف التدريب إلى تقليل دالة الخسارة من خلال طرق مثل الهبوط المتدرج. ويحدد معدل التعلم الوتيرة التي يُحدث فيها النموذج أوزانه أثناء التدريب.

تكوين أوزان النموذج هو تمثيله المعرفي: انعكاس رياضي لكيفية فهم النموذج لبيانات التدريب الخاصة به، فإذا قام النموذج بضبط أوزانه بشكل كبير بما يكفي بحيث لا تكون القيم الجديدة ذات صلة بالمهام السابقة، فإنه يفقد القدرة على أداء هذه المهام. وفي عملية تعلم المهام الجديدة، تجاهل النموذج "بشكل كارثي" أو نسي تماما كيفية التعامل مع المهام السابقة.