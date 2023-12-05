ما هو التعلم الخاضع للإشراف الذاتي؟

يُعد التعلم الخاضع للإشراف الذاتي (SSL) مفيدًا بشكل خاص في مجالات مثل رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) التي تتطلب كميات كبيرة من البيانات المصنفة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي (AI) المتطورة. نظرًا لأن هذه المجموعات البيانات المصنفة تتطلب شرحًا توضيحيًا يستغرق وقتًا طويلاً من قبل خبراء بشريين، فقد يكون جمع البيانات الكافية أمرًا صعبًا للغاية. يمكن أن تكون الأساليب الخاضعة للإشراف الذاتي أكثر فعالية من حيث الوقت والتكلفة، لأنها تحل محل بعض أو بيانات التدريب المصنفة يدويًا.

لتدريب نموذج التعلم العميق للمهام التي تتطلب الدقة، مثل التصنيف أو الانحدار، يجب أن يكون المرء قادرًا على مقارنة تنبؤات مخرجات النموذج لإدخال معين بالتنبؤات الصحيحة لهذا الإدخال—والتي تسمى عادةً الحقيقة الأساسية. عادةً ما تكون بيانات التدريب المصنفة يدويًا بمثابة الحقيقة الأساسية: نظرًا لأن هذه الطريقة تتطلب تدخلًا بشريًا مباشرًا، فإنها تسمى التعلم "الخاضع للإشراف". في التعلم الخاضع للإشراف الذاتي، يتم تصميم المهام بحيث يمكن استنتاج "الحقيقة الأساسية" من البيانات غير المصنفة.

في التعلم الخاضع للإشراف الذاتي (SSL)، تنقسم المهام إلى فئتين: مهام الذريعة ومهام لاحقة. في مهام الذريعة، يتم استخدام SSL لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي لتعلم تمثيلات ذات معنى للبيانات غير منظمة. يمكن استخدام هذه التمثيلات المكتسبة لاحقًا كإدخال لمهمة لاحقة، مثل مهمة التعلم الخاضع للإشراف أو مهمة التعلم المعزز. يشار إلى إعادة استخدام نموذج مدرب مسبقًا على مهمة جديدة باسم "نقل التعلم".

يتم استخدام التعلم الذاتي في تدريب مجموعة متنوعة من هياكل التعلم العميق المتطورة لمجموعة متنوعة من المهام، من نماذج اللغة الكبيرة القائمة على المحولات (LLMs) مثل BERT و GPT إلى نماذج توليف الصور مثل برامج التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs) والشبكات التنافسية التوليدية (GANs) إلى نماذج الرؤية الحاسوبية مثل SimCLR و Momentum Contrast (MoCo).