ويتبع التحليل التمييزي الخطي، ويُعرَف أيضًا باسم التحليل التمييزي العادي (NDA) أو تحليل الوظيفة التمييزية (DFA)، إطار النموذج التوليدي.وهذا يعني أن خوارزميات التحليل التمييزي الخطي (LDA) تُنمذج توزيع البيانات لكل فئة وتستخدم نظرية بايز1 لتصنيف نقاط بيانات جديدة. إذ تحسب نظرية بايز الاحتمالات الشرطية—وهي احتمال وقوع حدث في ظل وقوع حدث مختلف.وتُجري خوارزميات التحليل التمييزي الخطي (LDA) التنبؤات باستخدام نظرية بايز لحساب احتمالية إذا ما كانت مجموعة بيانات الإدخال ستنتمي إلى مخرج معين. لمراجعة الإحصاءات البايزية ومعرفة كيفية تأثيرها في خوارزميات التعلم الخاضع للإشراف، قم بزيارة مصنِّفات بايز الساذج.

يعمل التحليل التمييزي الخطي (LDA) بتحديد مجموعة خطية من السمات التي تميز أو تفصل بين فئتين أو أكثر من فئات الكائنات أو الأحداث. ويقوم التحليل التمييزي الخطي (LDA) بذلك عن طريق إسقاط البيانات ذات البُعدين أو أكثر في بُعد واحد حتى يسهُل تصنيفها أكثر. ولذا يُشار إلى هذا الأسلوب أحيانًا باسم تقليل الأبعاد. وهذه المرونة تضمن أنه يمكن استخدام التحليل التمييزي الخطي (LDA) لتحليل مشكلات تصنيف البيانات متعددة الفئات، على عكس الانحدار اللوجستي، الذي يقتصر على طريقة التصنيف الثنائي فقط.غالبًا ما يُطبق التحليل التمييزي الخطي (LDA) لتحسين تشغيل خوارزميات تصنيف التعلم الأخرى مثل خوارزمية شجرة القرار أو خوارزمية الغابة العشوائية أو خوارزمية آلات المتجهات الداعمة (SVM).