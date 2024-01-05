ما هو تقليل الأبعاد؟

تحليل المكونات الرئيسية (PCA) هو ربما الطريقة الأكثر شيوعًا لتقليل الأبعاد.فهو شكل من أشكال استخراج السمات، مما يعني أنه يجمع ويحوّل الميزات الأصلية لمجموعة البيانات لإنتاج سمات جديدة، تُسمى المكونات الرئيسية. وفي الأساس، يختار تحليل المكونات الرئيسية (PCA) مجموعة فرعية من المتغيرات من أحد النماذج بحيث تشكل معًا غالبية أو كل التباين الموجود في مجموعة المتغيرات الأصلية. ثم يقوم تحليل المكونات الرئيسية (PCA) بإسقاط البيانات على مساحة جديدة تُعرَّف بهذه المجموعة الفرعية من المتغيرات.4

على سبيل المثال ، تخيل أن لدينا مجموعة بيانات حول الثعابين بخمسة متغيرات: طول الجسم (X 1 )، وقطر الجسم عند أوسع نقطة (X 2 )، وطول الأنياب (X 3 )، والوزن (X 4 )، والعمر (X 5 ). بالطب ، قد تكون بعض هذه السمات الخمس مرتبط ، مثل طول الجسم وقطره ووزنه. يمكن أن يؤدي هذا التكرار في السمات إلى بيانات متناثرة والإفراط في الملاءمة، مما يقلل من التباين (أو قابلية التعميم) للنموذج الذي تم إنشاؤه من هذه البيانات. يحسب تحليل المكونات الرئيسية (PCA) متغيرًا جديدًا (PC 1 ) من هذه البيانات الذي يخلط بين متغيرين أو أكثر ويزيد من تباين البيانات. من خلال الجمع بين المتغيرات الزائدة عن الحاجة، يقوم PCA أيضا بإنشاء نموذج بمتغيرات أقل من النموذج الأولي. وبالتالي، نظرًا لأن مجموعة البيانات الخاصة بنا بدأت بخمسة متغيرات (أي خماسية الأبعاد)، يمكن أن يحتوي النموذج المُخفَّض على أي عدد من واحد إلى أربعة متغيرات (أي نموذج أحادي إلى رباعي الأبعاد). وبعد ذلك، يتم تعيين البيانات على هذا النموذج الجديد.5

هذا المتغير الجديد ليس أيًا من المتغيرات الأصلية الخمسة ولكنه سمة مجمعة تم حسابها من خلال تحويل خطي لمصفوفة التباين في البيانات الأصلية. وتحديدًا، يكون مكوننا الرئيسي المجمع هو المتجه الذاتي المقابل لأكبر قيمة ذاتية في مصفوفة التباين. كما يمكننا إنشاء مكونات رئيسية إضافية تجمع بين متغيرات أخرى. المكون الرئيسي الثاني هو المتجه الذاتي للقيمة الذاتية الثانية الأكبر وهكذا.6